В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России

Владеющим российскими паспортами украинцам нужно запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.

Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который находится на рассмотрении парламента, такая норма уже есть, передает РИА «Новости».

«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», – сказал Дунда.

Депутат напомнил, что в мировой практике подобный случай уже был. Латвия после выхода из состава Советского Союза ввела закон, поразивший в избирательных правах членов Коммунистической партии. Им запретили баллотироваться на выборах. Дунда заявил, что в те годы на стороны властей Латвии встал Европейский суд. В вердикте говорилось, что решение приняли на основе исторического контекста.

По оценке депутата на сегодняшний день на Украине насчитывается около четырех млн жителей, обладающих двойным гражданством. Из них около половины имеют российские паспорта.

Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.

Накануне заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.