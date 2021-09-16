В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России

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16 сентября, четверг | Последнее обновление — 11:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму
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Свержение Трампа не отодвинуло Америку от грани гражданской войны, а наоборот, подтолкнуло «Град на холме» к серьезному внутреннему конфликту. Он необходим вашингтонской элите для возвращения себе хотя бы части утерянного авторитета.
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Именно в заброшенном памятнике прошлое как бы консервируется. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы.
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Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия.
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России
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Владеющим российскими паспортами украинцам нужно запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.
Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который находится на рассмотрении парламента, такая норма уже есть, передает РИА «Новости».
«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», – сказал Дунда.
Депутат напомнил, что в мировой практике подобный случай уже был. Латвия после выхода из состава Советского Союза ввела закон, поразивший в избирательных правах членов Коммунистической партии. Им запретили баллотироваться на выборах. Дунда заявил, что в те годы на стороны властей Латвии встал Европейский суд. В вердикте говорилось, что решение приняли на основе исторического контекста.
По оценке депутата на сегодняшний день на Украине насчитывается около четырех млн жителей, обладающих двойным гражданством. Из них около половины имеют российские паспорта.
Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
Накануне заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2»
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Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией.
По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко.
Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину.
Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию
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«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области.
«На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант.
По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо.
«Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины.
Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру
.
«Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант.
В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021».
Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа
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«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний.
«Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?»
Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник.
«Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил
, что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам.
Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
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Украина решила использовать систему ПРО «Железный купол» в борьбе против России
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Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
«В вопросе обороны и поставки техники нам нужно больше, и нас услышали. Возможность передачи такой мощной техники – это сигнал, что партнеры продолжают поддерживать нас, понимают, что безопасность Украины – это безопасность западного мира. И мы это высоко ценим. Бесспорно, в условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны России такая поддержка способствует усилению обороноспособности Украины», – сказал Завитневич, его слова приводятся на официальном сайте «Слуги народа».
Также он отметил, что система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины
ФСБ России опубликовала видео с рассказом фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму Асана Ахтемова. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещен в России) и украинской разведки.
По словам Ахтемова, украинская разведка шантажировала его, угрожая убить его детей, передает РИА «Новости».
«Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: «Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», – заявил Ахтемов.
По его словам, он совершил диверсию только потому, что угрожали его семье. «Я боялся за них... Мне говорили: «Ты должен взять эту вещь [взрывное устройство], поехать и сделать то, что мы говорим», – добавил он.
Из обнародованных телеканалом «Крым 24» кадров следует, что он обратился к крымским татарам со словами: «Сотрудники украинской разведки плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо – поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я».
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов назвал первого заместителя руководителя организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем, агентом иностранных спецслужб.
«Это агент «Меджлиса», агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, задачи диверсанты получали от главного управления разведки Украины, а те «из Вашингтона». «Тут все взаимосвязано», – подчеркнул Аксенов.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
Савченко раскрыла роль США в утверждении военной стратегии Украины
Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.
По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».
«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».
При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.
Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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Грызлов заявил об отказе Киева вернуться к работе в Минске в очном формате
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Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске, заявил полпред России Борис Грызлов.
«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», – приводит его слова ТАСС.
По словам полпреда, до пандемии Минск «соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)».
Грызлов отметил, что Киев продолжает усугублять кризис в переговорном процессе.
«Подчеркну, что позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие. Цена такого поведения – благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования», – сказал он.
Также Грызлов сообщил, что представители Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались работать с республиками Донбасса над гуманитарными вопросами, остановив диалог по освобождению удерживаемых лиц.
«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», – сказал он.
Ранее Грызлов заявил, что на прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание.
Белорусский погранзнак с гербом обстреляли со стороны Украины
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском государственном пограничном комитете.
Происшествие случилось 11 сентября на участке Пинского погранотряда, при осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства.
Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья.
«Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», – заключили в комитете.
На Украине оценили шансы в «войне» с Россией
Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, Украине пора оставить иллюзии о возможных боевых триумфах и рационально подходить к построению своего внешнеполитического курса. Эксперт пояснил, что, несмотря на осознание Киевом необходимости войны, она должна быть направлена на достижение более выгодных условий мира и укрепление украинской дипломатии.
«Мы можем победить в войне Россию? Мы что, идиоты? У нас нет шансов», – заключил Бортник в эфире телеканала «НАШ».
В минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
На Украине заявили о возможных поставках из США системы ПВО «Железный купол»
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Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента [Украины] Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – сообщается на сайте администрации украинского лидера.
Согласно данной поправке, министерство обороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.
Отмечается, что в законопроекте палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долларов, не включая передачу систем противовоздушной обороны. Согласно сообщению, система «Железный купол», созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской военно-промышленной компанией Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.
По данным военных, эта система сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.
Взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией
Владельцем крупной партии аммиачной селитры, взрыв которой в августе прошлого года уничтожил порт Бейрута, является украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, говорится в расследовании Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Согласно расследованию, селитру, которую хранили в порту Бейрута, приобрела компания Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. «Однако выяснить, кому принадлежит организация, оказалось непросто. Истинные акционеры Savaro Limited скрываются за офшорными директорами и акционерами. Изначально проверке подвергся украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, владелец одноименной компании в городе Днепре, однако предприниматель сразу отверг какую-либо связь с поставкой в Бейрут», – сообщает OCCRP.
Впрочем, расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что за Savaro Limited все-таки стоит Вербоноль, штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний. В частности, компания Вербоноля пользуется услугами офшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.
«Изучив документы, журналисты также обнаружили, что компания была частью более крупной деловой сети, которая торговала аммиачной селитрой, которая используется для производства взрывчатых веществ», – говорится в расследовании.
По версии OCCRP, партия селитры компании Savaro должна была отправится в Грузию и на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако груз остался в порту Бейрута из-за неуплаченных долгов компании-оператора и технической неисправности корабля.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.
В январе Интерпол выдал ордер на арест россиянина Бориса Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году.
Сам Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.
Белый дом не подтвердил информацию о поставках Украине систем ПРО «Железный купол»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча [президентов США и Украины]. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», – передает ее слова РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Ульяновского криминального авторитета задержали на Украине
На Украине задержали жителя Ульяновска, обвиняемого по делу о высшем положении в преступной иерархии, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«С марта 2018 года житель Ульяновска в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также подозреваемый придерживался «криминальной идеологии», он распространял и сохранял «преступные традиции и обычаи», также обладал безоговорочным авторитетом и «из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Ульяновской области».
«Обвиняемый входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Ее члены через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей», – добавили в СК.
Обналиченные средства в специальном офисе выдавались «клиентам» за вычетом комиссии, которая полагалась самой преступной группе, она взималась в размере от 3 до 12%.
«Общая сумма установленных денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила более 1 млрд 356 млн рублей, преступный доход превысил 26 млн рублей. Участники данной преступной группы признаны судом виновными в инкриминированных им преступлениях и осуждены», – пояснили в СК.
После следственных действий подозреваемый скрылся на Украине, ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявили в международный розыск. 10 сентября в Тернопольской области его задержала Нацполиция Украины. Суд этой страны рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Россию.
Между тем 10 сентября СБУ в своем Telegram-канале сообщала о задержании российского криминального авторитета Романа Попенко, который, по данным спецслужбы, пытался распространить свое криминальное влияние на украинской территории.
«Он занимал высокое положение в российской уголовной среде и находился в статусе «смотрящего» по Ульяновской области. Злоумышленник попал на Украину по поддельным документам, оформленным на чужое имя», – заключили в ведомстве.
ФСБ установила связь «Меджлиса» с украинскими спецслужбами
В ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами, сообщает ФСБ.
«ФСБ РФ в рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис») со спецслужбами Украины», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Там отметили, что по словам задержанных, кроме участия в подготовке диверсии украинская разведка через «Меджлис» пыталось протесты крымско-татарского населения против действий властей и правоохранителей Крыма.
Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне – «так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис».
«По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», – добавили в ФСБ.
Подчеркивается, что взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. «Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский», – добавили в ФСБ.
Кроме того, ведомство назвало «Меджлис» главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как «ущемление прав крымских татар». «Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является Меджлис крымскотатарского народа (Меджлис, «лидер» крымских татар и почетный член Меджлиса Джемилев, председатель Чубаров, заместитель председателя Джелялов)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что данная организация систематически предпринимает попытки провоцирования межнациональных и религиозных конфликтов с помощью проведения экстремистских акций, срывов избирательных кампаний и организации массовых беспорядков.
«Несмотря на экстремистский и общеуголовный характер деятельности участников и сторонников «Меджлиса», результаты ее пресечения позиционируются зарубежными СМИ как «целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымскотатарского народа и его геноцид», – подчеркнули в ФСБ.
Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году. Расследуется уголовное дело по статье «Диверсия», предусматривающая наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет.
Моргенштерна повторно внесли в «черный список» украинского минкульта
Рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Музыкант внесен в список ведомства с 15 сентября 2021 года под именем Моргенштерн Алишер Тагирович, передает РИА «Новости».
В СБУ ранее заявляли, что гастроли российского музыканта на территории Украины запрещены, в рекомендациях ведомства фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово в суде отстаивать свою позицию.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
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