Мединский оценил влияние битвы на Чудском озере на ход русской истории

Битва на Чудском озере предопределила дальнейший ход русской истории, а потомки Александра Невского создали предтечу современного российского государства, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По словам Мединского, без малого восемь веков назад победа, одержанная на Чудском озере русским воинством под предводительством Александра Невского, «запустила целую цепочку событий, предопределивших весь ход русской истории», передает ТАСС.

«Об одном звене этой цепочки я хотел бы сказать отдельно. По завещанию, князь Александр своему младшему сыну Даниилу завещал очень небольшой, выгодно расположенный, но скромный удел. Имя ему Москва», – сказал Мединский в ходе выступления на торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», в которой принял участие президент России Владимир Путин.

И с тех пор прямые потомки Александра Невского триста лет созидали Московское государство, добавил он. «Они были разные люди по характеру, по способностям, но, наверное, была в них какая-то искра, которая позволила им создать ту страну, в которой мы живем», – сказал Мединский.

Он поблагодарил Владимира Путина за прямую и непосредственную помощь в создании мемориала, а также всех тех, кто помог соорудить комплекс. После церемонии Мединский выразил уверенность, что создание мемориала даст серьезный импульс развитию близлежащей территории в Гдовском районе Псковской области. «У нас есть Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровское поле, а здесь будет поле воинской славы – Чудское озеро», – добавил Мединский.

Накануне президент России Владимир Путин принял участие в открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» у Чудского озера. Глава государства заявил о важности фигуры Александра Невского для России.

Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведами в 1240 году. Известен как политик и дипломат. В 1547 году был причислен к лику святых как благоверный князь.