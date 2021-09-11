Маленькие дети пропали после ссоры с отцом под Белгородом

Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным

«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией.

«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией».

Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский.

«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей».

По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».

Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России.

Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.

Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

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