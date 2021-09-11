Названа нетипичная причина заражения коронавирусом

Плохое настроение, которое влияет на иммунную систему, может провоцировать заражение коронавирусом, существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, предупредила инфекционист Светлана Малиновская.

«Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника – все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом – эффект пониженного иммунитета», – заявила Малиновская в эфире «Радио1».

По ее словам, попав в стационар, люди, подверженные пониженному настроению, впадают в депрессию, отказываются от лечения, теряют память, ориентацию по времени и пространстве, испытывают панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.

«Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых - инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», – убеждена специалист.

По словам врача, пока влияние коронавируса на когнитивные функции человека до конца не изучено, но понятно, что болезнь не только оказывает серьезное влияние на психику человека в момент обострения, но и вызывает последствиями после выздоровления. Вот почему медики призывают вакцинироваться, чтобы предотвратить влияние опасной болезни сегодня.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%.