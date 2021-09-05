Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса

Голикова раскрыла подробности разработанной «Единой Россией» программы «Санитарный щит»

В рамках проекта «санитарный щит» к 2024 году в России появятся 15 лабораторий, где будет осуществляться работа с вирусами и бактериями, а к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание».

«Мы создаем и планируем это завершить к 2024 году – трехуровневую систему лабораторий по всей стране, в которых будет доступно выявление новых инфекций. К 2024 году планируем создание в России 15 лабораторий высокого уровня защиты, которые, собственно, и будут всем этим заниматься. Сейчас таких три», – сказала она, пишут «Ведомости».

Голикова пояснила, что в таких лабораториях будут работать с вирусами и бактериями первой и второй групп патогенности. Речь идет об очень заразных и вызывающих смерть инфекциях. COVID-19, по ее словам, относится ко второй группе. Также в качестве примера вице-премьер привела чуму и сибирскую язву.

Правительство решило создать такие лаборатории из-за пандемии коронавируса. Голикова выразила уверенность, что мир еще столкнется с подобными явлениями в дальнейшем. До коронавируса в разных государствах насчитывалось суммарно 60 таких лабораторий, добавила она. В России же к 2030 году их станет 30. В данных лабораториях будут разрабатывать вакцины от различных инфекций, причем срок реализации подобных проектов не должен превышать четырех месяцев, уточнила вице-премьер.

Кроме того, в рамках «санитарного щита» к концу 2021 года будут созданы экспресс-тесты на грипп и коронавирус, их проведение займет не больше часа. «В рамках данного проекта предполагается создание по всему периметру государственных границ РФ, в тех пунктах пропуска, которые сегодня существуют и созданы, организацию экспресс-диагностики, диагностики за час на любой вирус. К концу 2021 года – это первый маленький, но уже знаковый этап», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Голикова также заявил, что Россия должна достигнуть коллективного иммунитета от COVID осенью. «Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет. С учетом того, что я уже сказала, что коронавирус в нашей стране отнесен к особо опасным инфекциям», – сказала она.

«Вы задаете вопрос о том, когда достигнем коллективный иммунитет – это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», – сказала она.

По ее словам, в настоящее время в России от СOVID-19 двумя компонентами вакцин привиты 38 млн человек. «Сегодня количество вакцинированных людей в России – взрослых, детей мы не вакцинируем – 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и где-то 38,5 миллиона – это полностью привитых», – сказала Голикова.

«Чтобы не болеть или чтобы спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% – это большая цифра, это чуть более 90 миллионов человек», – добавила вице-премьер.

В августе «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит». Так, проект должен строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей.