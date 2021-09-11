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11 сентября, суббота | Последнее обновление — 05:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в Липецкой области
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха
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Брат объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Рохулла Азизи убит, сообщило государственное информационное агентство страны.
Агентство Bakhtar, которое теперь подчиняется движению «Талибан*», сообщило, что Рохулла Азизи убит при столкновении «в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер». Агентство Aamaj News сообщало, что Рохулла Азизи был задержан талибами* и застрелен; он пытался выехать в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам, передает «Интерфакс».
Напомним, близкий к сопротивлению талибам* источник сообщал, что Рохуллу Азизи убили боевики «Талибана»*. Житель неподконтрольной талибам* провинции Панджшер сообщил, что Рохулла Азизи был убит еще несколько дней назад при сражении с талибами*.
Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
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Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.
Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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США предложили Таджикистану «укрепление партнерства»
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Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление партнерства с Таджикистаном и продолжение сотрудничества в деле укрепления безопасности границ и региональной стабильности, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «В ближайшие годы мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими таджикскими партнерами в целях укрепления безопасности границ и региональной стабильности», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущей стабильности и процветанию Таджикистана и его народа, и мы надеемся на укрепление нашего партнерства в предстоящие годы», – отметил Блинкен. Вашингтон в сотрудничестве с Душанбе, по его словам, «формируют отношения, которые поддерживают региональную безопасность, экономическое процветание и интеграцию».
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 1,5 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «работают с народом Таджикистана над решением проблемы пандемии COVID-19», заверил Блинкен.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что возможный план НАТО по вскрытию границ Афганистана с сопредельными странами Центральной Азии для размещения беженцев из Афганистана может обернуться для европейских стран катастрофой. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Эксперты оценили «план-катастрофу» НАТО в отношении Центральной Азии
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«Москва примет жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для Европы.
«Страны Центральной Азии стоят на передовой для беженцев из Афганистана, поэтому поток мигрантов хлынет именно туда. Кстати говоря, он уже идет: в Киргизии толпами ходят афганские беженцы», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он не исключает того, что некоторые страны Центральной Азии «снова поверят американцам и согласятся на обещанные деньги и инвестиции в обмен на прием беженцев», однако предупредил, что «с этой историей мы уже встречались». «Казахстан, Киргизия и Узбекистан уже покупались на сладкие речи США, в итоге для них это оборачивалось провалами и в экономическом, и в финансовом плане», – указал эксперт.
При этом Матвийчук отметил, что поскольку страны Центральной Азии достаточно бедные, основная масса беженцев оттуда ринется в Европу в поиске новой жизни. Кроме того, «это станет проблемой и для России», добавил Матвийчук. Но, по его словам, «Москва будет принимать жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов». «Возможно, на границе сопредельных государств будут созданы специальные лагеря для беженцев», – уточнил эксперт.
Собеседник также убежден, что Душанбе не примет предложение США об «укреплении партнерства». Таджкистан сильно завязан на российских инвестициях, поэтому не будет рисковать отношениями с Россией ради прихоти Вашингтона. «Кроме того, страна входит в ОДКБ и у нее очень неспокойно в горах, где собираются исламские радикалы», – подчеркнул Матвийчук.
Схожей точки зрения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он пояснил, что «Россия жестко регулирует приток беженцев и мигрантов». «Границы нашей страны находятся под более жестким контролем, чем в Европе. Кроме того, у нас нет индустрии продвижения беженцев за деньги. В нашей стране такой бизнес пока не действует», – пояснил эксперт.
Он полагает, что сопредельные страны не согласятся принять деньги США в обмен на прием беженцев, «иначе это станет величайшей ошибкой в их истории». По словам Ткаченко, «США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются залить проблемы деньгами». «Но беженцы – фактор экономической и политической нестабильности. Среди них могут быть радикалы, – указал он. – Таджикистан и Узбекистан сами по себе балансируют на грани стабильности, потому что там мощное, хоть и пока подавленное, радикальное движение. Оно может опять вспыхнуть».
«Кроме того, расширение сотрудничества этих стран с США и Европой, в частности, получение денег, приведет к тому, что возможность вмешательства США во внутренние дела этих стран резко увеличится. Поэтому местные политики вряд ли пойдут на такой шаг», – резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и заявил, что Вашингтон рассчитывает на укрепление партнерства с республикой. Ранее он предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября
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Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября», – сообщил РИА «Новости» источник в движении «Талибан*» (запрещено в России).
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Шаманов призвал определить красные линии для России на южном направлении
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») заявил о необходимости определить красные линии для России на южном направлении в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан*» (запрещено в России).
Выступая в среду на круглом столе, посвященном защите России от внешних угроз, Шаманов обратил внимание, что «на южном фланге (у России) тоже неспокойно». При этом парламентарий заметил, что «министерством обороны, другими силовиками принимаются ряд ответственных решений, в том числе проведены учения по недопущению угрозы с этого фланга».
«Нам надо оценить, где там для нас красные линии с точки зрения защиты наших союзников, я имею в виду Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана как передней линии соприкосновения с «Талибаном», – заявил Шаманов, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан*», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов* будут соотноситься с реальными действиями.
«Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения
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Движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) считает, что наличие членов нового правительства Афганистана в черном списке США является нарушением достигнутого в Дохе соглашения.
В движении заявили, что считают это «явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2020 году Соединенные Штаты заключили мир с талибами*, пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.
15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Они объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров.
При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября.
Представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
Между тем новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну.
Гани опроверг присвоение народных денег при бегстве из Афганистана
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну, опроверг обвинения в том, что вывез с собой крупную сумму денег, принадлежавшую афганским гражданам.
«Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные. Коррупция - это чума, которая наносила ущерб нашей стране на протяжении десятилетий, и борьба с ней была в центре моего внимания как президента», – заявил Гани в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что готов к официальным проверкам и финансовому расследованию ООН или любого другого «соответствующего независимого органа», чтобы подтвердить свои слова.
Экс-президент страны добавил, что решение покинуть Афганистан было самым трудным в его жизни, но, по мнению Гани, других выходов для спасения Кабула не существовало.
В посольстве России сообщали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».
Ранее представители «Талибана*» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Блинкен заявил о блокируемых талибами чартерных рейсах из Афганистана
Движение «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) отказывается выпускать чартерные рейсы из Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«По состоянию на настоящий момент «Талибан*» не позволяет вылететь чартерным рейсам. Они (талибы* – прим. ВЗГЛЯД) утверждают, что у некоторых пассажиров нет требующихся документов», – цитирует Блинкена ТАСС.
По его словам, у американской администрации есть пределы возможностей «на земле», без аэропорта и «без нормальных процедур безопасности».
«Тем не менее мы работаем, чтобы сделать все возможное, дабы поддержать эти рейсы и добиться их отправления», – заявил он.
Талибы ранее заявляли, что в Афганистане планируется возобновить внутренние рейсы с 3 сентября. Восстановление международных рейсов, по словам талибов, займет «некоторое время».
Талибы разочаровали спецпредставителя генсека ООН
Спецпредставитель генсека ООН, глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс раскритиковала состав временного правительства Афганистана.
Лайонс на заседании СБ ООН отметила, что на днях движение «Талибан*» (запрещено в России) «объявило о формировании администрации де-факто». По ее словам, «те, кто надеялся и призывал к инклюзивности, будут разочарованы». Лайонс указала, что в список не включили ни женщин, ни «фигур из прошлого правительства», ни «лидеров групп меньшинств». «Мы разочарованы отсутствием инклюзивности так называемого временного кабинета», – сказала Лайонс, подчеркнув, что в правительство вошли многие лица, которые руководили талибами* с 1996 года по 2001 год, когда они правили Афганистаном в первый раз.
Председательствующий в Совбезе ООН глава МИД Ирландии Саймон Ковни призвал движение «Талибан» (запрещено в России) «однозначно разорвать связи со всеми международными террористическими организациями или оно продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией», передает РИА «Новости».
Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Agence France-Presse заявил о необходимости «поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы». По его словам, «диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», передает ТАСС.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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Политолог: Талибы могли бы назначить дату инаугурации правительства и на другую дату
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Если слухи о дате инаугурации подтвердятся, это будет означать, что талибы* специально используют этот трагический символизм в пику США, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее СМИ сообщили о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября – в этот день 20 лет назад произошел крупнейший в истории человечества теракт.
«Талибы* («Талибан*» – запрещенная в РФ организация) могли бы назначить инаугурацию на 10 или 12 сентября, от этого для них ничего бы не изменилось», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Политолог указал, что Россия предпочла не обратить внимание на дату инаугурации. Но при этом торопиться с исключением организации из списка террористических Москва не будет, спрогнозировал Кортунов. «Потенциальное представительство РФ на инаугурации – это кредит Москвы талибам с тем, чтобы афганское правительство в будущем стало инклюзивным и включило не только представителей «Талибана», но и представителей других политических или конфессиональных групп», – пояснил эксперт.
Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября, сообщил в среду РИА «Новости» источник в «Талибане». При этом официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что не располагает информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября, передает ТАСС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне представителя посольства. Спикер СФ указала, что с пришедшими к власти в Афганистане талибами надо вести рабочий диалог, однако делать выводы о том, как будет работать новое правительство страны, пока рано. «То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана – это факт, его отрицать невозможно», – пояснила сенатор.
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке, погибли 2977 человек и 19 террористов. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» сообщили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане
Движение «Талибан*» (запрещено в России) по международным стандартам не является легитимным афганским правительством, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Его спросили, могут ли талибы* получить место в ООН. Небензя ответил: «Место в ООН? Они пока никем не признаны». «Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Небензя, необходимо узнать, будут ли талибы «бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин». Небензя назвал две главные задачи в отношении Афганистана – «гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса».
На заседании Совбеза Небензя заявил: «Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа», – передает РИА «Новости».
По его словам, Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы. Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире – более двух третей провинций страны производят наркотики. «Мы говорили об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать. Удручает традиционно достаточно узкое освещение этой темы в докладе генсекретаря», – сказал постпред.
Москва «рассчитывала и по-прежнему рассчитывает», что структуры власти в Афганистане будут «инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил», сказал Небензя.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана
Россия может быть представлена на инаугурации нового афганского правительства на уровне представителя посольства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того», – цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее представители «Талибана*» (запрещено в России и признано террористическим) объявили состав нового правительства: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
Новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан*» (запрещено в России) призывает чиновников свергнутого правительства вернуться в страну, заявил назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.
«Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния», – приводит его слова ТАСС.
По мнению премьера, в настоящий момент руководство «Талибана*» несет большую ответственность перед афганским народом. «Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <…> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев», – приводит слова Хасан телеканал Al Jazeera.
Ранее талибы* объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана.
Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
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Сопротивление обвинило талибов в этнических чистках в Панджшере
Представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы* (движение «Талибан*» запрещено в РФ как террористическое) изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
«Талибан*» изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», – передает РИА «Новости» слова Назари.
Представитель сопротивления призвал мировое сообщество вмешаться.
Между тем постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности международной организации призвал не признавать какую-либо власть в Кабуле, пока она не будет полностью инклюзивной.
«С прошлого заседания СБ ООН по Афганистану 30 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое) продолжил нарушать права человека, возможно, военные преступления, что ухудшило гуманитарную ситуацию», – сказал он.
Исакзай заявил о широко распространенных зверствах талибов*, «совершенных при поддержке иностранных боевиков-террористов и иностранных военных и разведактивов».
Постпред также заявил о казнях, гуманитарной блокаде, устроенных талибами.
«Мы повторяем наш призыв привлечь виновных к ответственности и срочно направить миссию по установлению фактов, чтобы оценить нарушения прав человека», – сказал Исакзай.
Ранее сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.
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