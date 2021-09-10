Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии поступающим в творческие вузы из колледжа Шмелева предложила сохранять объем программ по новой модели профобразования 10 сентября 2021, 18:59 Проект «Профессионалитет» предлагает сокращать сроки обучения в среднем специальном образовании с сохранением объема образовательных программ, заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе визита в Казань. «Это правильная и своевременная мера, если учесть ускорение технологий и появление новых моделей организации образовательного процесса, позволяющих обеспечить качественную подготовку в более короткие сроки. Одновременно в профессиональном и педагогическом сообществе активно обсуждается риск того, что сокращение срока освоения программ произойдет, прежде всего, за счет сокращения дисциплин общекультурного компонента. Мы считаем, что этого нельзя допустить», – цитирует Шмелеву сайт «Единой России». По ее словам, нужно повышать качество преподавания общекультурного компонента в программах среднего профобразования, чтобы новое высокотехнологическое СПО выпускало всесторонне развитых специалистов. Повышению качества образования может способствовать также развитие практической подготовки в колледжах, в том числе через отраслевые предприятия, отметила руководитель «Сириуса». «Речь идет о трудоустройстве студентов, распределенном обучении, когда теоретические курсы чередуются с практикой. Помимо этого, предлагаю создать платформу онлайн образования для колледжей и расширить опыт разработки качественных онлайн-курсов для колледжей», – сказала Шмелева. Кроме того, следует развивать механизмы академической мобильности. «Для студентов СПО должны быть доступна не только горизонтальная мобильность, но и возможность изучать часть курсов в университетах, реализующих прикладные программы бакалавриата», – заключила она. Напомним, по предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России».

Эксперт назвал «коррупциогенным» существовавший порядок техосмотра 7 сентября 2021, 19:33 Проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. «Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – заявил Блинкин. По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт. Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. В Госдуме поддержали отмену обязательного техосмотра для машин 8 сентября 2021, 11:22

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отмена обязательного техосмотра для машин «моложе» четырех лет назрела давно и не снизит безопасность дорожного движения, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). «Своим предложением «Единая Россия» инициирует комфортное прохождение техосмотра. Более того, считаю целесообразным проводить эту процедуру именно на станциях технического обслуживания (СТО) транспортных средств, чтобы не устраивать очередей и исключить появление «липовых» диагностических карт», – указал Афонский. По его словам, необходимо зафиксировать требование к техосмотру, чтобы инспектировать те углы и агрегаты машины, которые существенно влияют на безопасность движения. Ранее «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, заявил, что проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени. Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах 8 сентября 2021, 17:18 Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР. Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения. «У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он. Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах. «Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он. По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Турчак заявил о готовности России оказать помощь Донбассу 8 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Россия всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила». «Саур-Могила – это особое место: это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбассом. «Всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил он. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса 8 сентября 2021, 20:09 Текст: Андрей Резчиков

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. «Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. «Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт. В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год. Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии. «Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков. При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов. ЕР решила выделить средства для модернизации «Почты России» 9 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Сельские отделения «Почты России» играют значительную роль в жизни людей, их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями, считает первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак. «В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача, чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», – сказал он во время визита в новый логистический терминал «Почты России» в Самаре, об этом сообщается на сайте партии. Турчак отметил, что власти региона реализовали ряд пилотных проектов на базе отделений «Почты России». В частности, почтальонов привлекали к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. В некоторых почтовых отделениях в порядке эксперимента были открыты аптеки. Он также ознакомился с работой почтового отделения в селе Верхняя Подстепновка. «Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории - это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов – это еще и место встречи, общения, коммуникации. А с учетом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов – и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, – это очень важно. И функция соцзащиты, которую вы добавили – это помогает людям напрямую», – отметил он. Напомним, предложение представителей «Единой России» о расширении возможностей «Почты России» на селе президент Владимир Путин поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. Оно также вошло в предложения съезда «Единой России». Путин поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки из Единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы и оказывать другие услуги, необходимые людям. Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки бизнеса 8 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Российское правительством по инициативе партии «Единая Россия» приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. По словам премьера, соответствующее постановление уже готовится. Предложение «Единой России» о продлении моратория коснется порядка 100 тыс. субъектов МСП, говорится в сообщении партии в Telegram. Инициативу партии продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики на съезде «Единой России» 24 августа поддержал и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, в пик пандемии. Тогда был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Он действовал до 31 декабря 2020 года. В октябре 2020 года президент предложил продлить мораторий на 2021 год. Политолог: «Единая Россия» поддерживает жителей ДНР и ЛНР гуманитарными средствами 8 сентября 2021, 18:28 Текст: Наталья Макарова

«Если люди в Донбассе нуждаются в поддержке, а у России есть силы и средства, чтобы ее оказать, то это нужно делать. Речь, конечно же, идет о гуманитарной составляющей помощи», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее прибывший в ДНР секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил, что Россия всегда готова оказать помощь жителям Донбасса. «Единая Россия» поддерживает жителей самопровозглашенных республик в первую очередь гуманитарными средствами – она оказывает помощь тем, кому больше негде ее получить. Представители партии и ее сторонники участвуют в подготовке и формировании грузов с медикаментами и продуктами питания для жителей этого региона», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Эксперт подчеркнул, что «прямой политической активности со стороны «Единой России» в Донбассе нет, потому что наши партии не могут проводить агитационные мероприятия за пределами нашей страны». «Поставки гуманитарной помощи никак не влияют на решение жителей Донбасса, как им обустроить свою жизнь. Они имеют право на самоопределение в той части, которую они считают нужной. Это касается и безопасности, и защиты своего родного языка. Дончане вправе обрести гарантии достойной и спокойной жизни», – резюмировал Кирьян. Напомним, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о том, что наша страна всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона. Такое заявление он сделал, выступая на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила» на территории провозглашенной ДНР. По его словам, Россия «всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил Турчак. Ранее Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. Песков ответил на вопрос о решении лидеров списка ЕР идти в Госдуму 9 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Все лидеры списка «Единой России», включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму. «Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». ЕР решила обеспечить финансирование программы строительства и капремонта школ 9 сентября 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты фракций «Единой России» в полном объеме обеспечат финансирование программ строительства и капремонта школ, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. «Мы обратились в правительство с просьбой оказать содействие нашим регионам. В настоящее время работа над проектом программы капремонта продолжается. Единая Россия подключила к работе над этой программой родительское сообщество. За каждым объектом закреплены ответственные депутаты», – цитирует его ТАСС. По словам Турчака, на следующей неделе партия проведет совещания с кабмином по проекту федерального бюджета. «Депутаты фракций «Единой России» обеспечат, чтобы финансовые средства для регионов на строительство новых школ и капремонт были предусмотрены в полном объеме», – сообщил он. Турчак отметил, что для проведения капитального ремонта нужна разработка единого стандарта. «Важно не просто покрасить стены и заменить кровлю, важно создать новую образовательную среду, новое образовательное пространство: провести закупку учебного, лабораторного оборудования, обновить школьные парты, оснастить медицинские кабинеты и пищеблоки, обеспечить безопасность школ», – считает Турчак. Еще одним приоритетом партии, подчеркнул он, является строительство 1300 новых школ до конца 2024 года. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих отмечены в качестве цели в народной программе, с которой партия идет на думские выборы. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Шмелева предложила объявить конкурс на лучшие проекты капремонта школ 9 сентября 2021, 13:03 Текст: Наталья Ануфриева

Лучшие проекты капремонта школ можно отбирать ежегодно и поощрять команды победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды, заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По словам Шмелевой, в ОНФ хотели бы, чтобы «школы подошли к проекту не формально, а думали, как максимально эффективно использовать средства», передает РАПСИ. «Так мы покажем, как можно развивать образовательную среду с учетом всего приобретенного и отремонтированного оборудования, как можно развивать наших детей», – добавила она. Кроме того, необходимо разработать и утвердить перечень критериев качества проведения капремонта школ. «Он будет единым и обязательным для всех школ. В перечень критериев войдет и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения. Директор школы не всегда сможет оценить реальные потребности. Поэтому нужна разумная стандартизация. И на уровне планирования и приемки капремонта должна проходить сверка этих критериев. Школа в каждой территории будет понимать, что это необходимое требование для всех», – отметила Шмелева. Отмечается, что на съезде «Единой России» по предложению президента Шмелева вошла в первую «пятерку» списка партии. Напомним, в августе президент Владимир Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой. Предложение создать новый стандарт «школ большой страны» она озвучила на встрече главы государства с представителями «Единой России» 22 августа. «Единая Россия» попросила Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам 9 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании российского оргкомитета «Победа» попросил президента Владимира Путина присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. Турчак уточнил, что в новый список вошли города Алдан (Республика Саха – Якутия), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край). «Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей – всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук», – добавил Турчак, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». Путин поддержал это предложение, добавив, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов 10 сентября 2021, 12:10 Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству. В законопроекте предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет, передает ТАСС. Также пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Авторами проекта выступили, кроме Турчака, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Хинштейн также сообщил в Telegram, что «Единая Россия» разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу «лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии)». «Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений», – добавил он. Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 10 сентября 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Алдану, городу Бологое, городу Воркуте, городу Дзержинску, городу Кемерово, городу Костроме, городу Лысьве, городу Мончегорску, городу Охе, городу Ступино, городу Сызрани, городу Чите», – передает РИА «Новости» текст Указа. Напомним, в четверг «Единая Россия» попросила Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. Президент поддержал предложение партии.