Британская разведка провела переговоры с талибами

Представители британской службы внешней разведки МИ-6 вели секретный диалог с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), чтобы получить гарантии, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад, сообщили СМИ.

Как сообщила Daily Telegraph Переговоры с талибами на протяжении двух недель, по данным издания, проводили офицеры британской разведки, находившиеся в посольстве Великобритании в Кабуле. Кроме того, двусторонние контакты осуществлялись в столице Катара Дохе, передает ТАСС.

В МИ-6 от комментариев по этому поводу отказались.

По словам информированного источника, спецслужбы опасаются, что «Талибан» вновь позволит использовать Афганистан в качестве базы для террористов, планирующих нападения на Запад. «Это то, о чем мы всегда больше всего беспокоились. Это красная линия для борьбы с ними – любые признаки планирования атаки», – приводит его слова газета. Во время переговоров британцы пытались внушить руководству «Талибан», что предоставление любой иностранной помощи будет обусловлено разрывом талибами связей с террористическими организациями.

Переговоры с талибами продолжил Саймон Гасс, специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану. Гасс, являющийся также руководителем Объединенного разведывательного комитета Великобритании, прибыл несколько дней назад в Доху и встретился в Катаре с высокопоставленными членами «Талибан».

По словам представителя Даунинг-стрит, специальный представитель премьер-министра «прибыл в Доху и встречается с высокопоставленными представителями «Талибана», чтобы подчеркнуть важность безопасного выезда из Афганистана британских граждан и тех афганцев, которые работали с нами на протяжении последних двадцати лет».

Ранее в Британии заявили о способности России повлиять на новые власти в Кабуле.