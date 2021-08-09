Лавров на Красной площади поздравил «посрамивших политиканов» олимпийцев

Спортсмены российской сборной на Олимпиаде в Токио отстояли честь страны и посрамили тех, кто пытался подорвать их волю, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии встречи с олимпийцами на Красной площади.

Он подчеркнул, что результаты российских атлетов подтвердили высказывания президента Владимира Путина о том, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Лавров отметил, что спортсмены достигли блестящих результатов, несмотря на непрекращающиеся попытки вывести их равновесия и подорвать их волю, передает РИА «Новости».

«И вы всех этих политиканов посрамили. Честь вам и хвала. Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги. И самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды российского олимпийского комитета», –отметил Лавров.

Министр спорта Олег Матыцин в свою очередь добавил, что каждая завоеванная российскими олимпийцами медаль на Играх в Токио стала подвигом.

«Друзья, переполнен эмоциями быть вместе с вами здесь и чувствовать себя частью спортивной семьи. Я хочу от имени всех коллег сказать спасибо всем. Уверен, что каждая победа и медаль - это подвиг, а вы настоящие герои. Мы демонстрируем чистый и честный спорт, все жители признательны вам за это», – обратился он к олимпийцам.

Российских спортсменов в понедельник чествуют на Васильевском спуске в Москве.

«Мы очень рады приветствовать здесь всех, кто обеспечил нашу победу. Мы все знаем, что это была трудная победа, может быть, не знаем так, как вы. Сложности, связанные с переносом тренировочного процесса, мы прошли и принесли невероятный результат. Одно дело – стать олимпийцем, другое – любить свою страну. Вместе с вами появится еще больше олимпийских звездочек. В добрый путь в новом статусе», – обратился к олимпийцам со сцены вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская командазаняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманованазвала «крахом и позором».