Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах

Правительство решило внести поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах, поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов распространяются на все виды спорта, сообщают СМИ.

Документ с поправками, который подписал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, есть у РБК. Как отмечает издание, одлинность документа подтвердил первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

«Правительство предлагает не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом и пивными напитками, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями. Вне закона останутся турниры, на которых проводятся детско-юношеские спортивные мероприятия», – приводит выдержки из документа издание.

Отмечается, что если общероссийская спортивная федерация или профессиональная спортивная лига не являются собственниками, пользователями спортивного сооружения, на котором осуществляется продажа пива и пивных напитков, то стороны должны заключить соглашение между собой.

«Средства, полученные спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами от продажи пива, направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта. На развитие детско-юношеского спорта направляется не менее 20% общего объема полученных средств. Порядок распределения указанных средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Оставшиеся средства направляются на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений. Порядок распределения указанных средств устанавливается федерациями или профессиональными лигами», – пишет издание.

Азат Кадыров рассказал, что закон может быть принят осенью.

«Мы считаем, что эти идеи заслуживают поддержки. В документе не конкретизируется вид спорта. Речь идет в целом о спорте и возможности торговли на спортивных объектах», – рассказал он. Кадыров отметил, что предполагается продажа на территории спортивного сооружения.



В январе 2020 года авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

В декабре 2019 года Госдума в первом чтении приняла проект закона, который разрешает продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.