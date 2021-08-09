Россияне начали экономить на ритуальных услугах

В первом полугодии смертность в России выросла на 16%, но совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась лишь на 9%, до 36,9 млрд рублей: граждане стараются экономить на дополнительных и мемориальных услугах, особенно в регионах, сообщили СМИ.

Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей, следует из данных Росстата, пишет «Коммерсант». Этот показатель вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд рублей По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе–июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей.

Существенную разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет снижением средних расходов на погребение: «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. рублей».

Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавляет он. В ГБУ «Ритуал» (обслуживает московские кладбища) сообщили, что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве – на 18%.

При этом выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, уточняет вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Так, по его словам, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока значительно меньше – около 10%, так как не везде есть крематории, говорит эксперт.

Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, отмечает Болтунов. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», – пояснил он.

Напомним, в декабре автор законопроекта о реформе похоронного дела депутат Госдумы Антон Жарков заявил, что в России предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей, это повысит конкуренцию в отрасли, что может привести к снижению цен на ритуальные услуги.