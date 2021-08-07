Россияне сказали, где они хотели бы родиться

Россияне в ходе опроса рассказали, в какой стране они хотели бы родиться и куда эмигрировать, если бы возникла такая необходимость: три четверти граждан предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%), а в случае вынужденной эмиграции 9% опрошенных выбрали бы Германию, сообщает ВЦИОМ.

По данным опроса, три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в России (75%), другую страну в качестве предпочтительного места рождения назвали не более 2% граждан. Однако есть и те, кто жалеет, что родился в России (4%).

Среди стран, в которых не хотели бы родиться опрошенные, лидируют США (14%, +5 п.п. по сравнению с 2005 годом) и страны Африки (11%). В Индии и в Китае не хотели бы родиться по 3% опрошенных.

В случае вынужденной эмиграции первой страной, в которую россияне переедут, будет Германия – 9%, еще 5% назвали Белоруссию, по 3% выбрали бы Канаду и США.

При этом более трети россиян затруднились назвать страну для вынужденной эмиграции (37%).

Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%).