После массового убийства в Хакасии возбудили дело о халатности

После убийства семьи из пяти человек в Хакасии возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства пяти человек, уведомление в адрес начальника территориального отдела полиции не направлено», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также не были приняты меры для постановки на профилактический учет, не была организована индивидуальная профилактическая работа.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»)», – добавили в прокуратуре.

В пятницу подозреваемый в убийстве семьи в хакасском поселке Джирим был арестован, сообщил Следственный комитет.

Напомним, убили семью из пяти человек: на месте преступления нашли тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга «без признаков жизни с колото-резаными ранениями».

Выяснилось, что подозреваемый недавно вышел из тюрьмы, где отсидел 18 лет за убийство двух человек.