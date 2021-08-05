Врач одобрил отмену противочумных комбинезонов в ковидных больницах Глава «Сириуса» предложила включить в программу ЕР государственно-частное партнерство в спорте 5 августа 2021, 19:12 В народную программу «Единой России» необходимо включить механизм государственно-частного партнерства в спорте, считает руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Такой механизм позволит обеспечить высокий уровень занятий для детей, в том числе с особенностями развития, грамотное выстраивание отношений государства и бизнеса позволило создать в Самарской области любительский футбольный чемпионат, в котором участвуют 100 команд, цитирует Шмелеву сайт ЕР. «Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в народную программу «Единой России». Считаем необходимым распространить его по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Это пример гармонизации образования: когда ребенок, который учится в школе приходит сюда и безопасно занимается спортом с тренером, имеющим высокий уровень подготовки. Вместе с тем, инфраструктуру используют профессиональные спортсмены», – сказала она. Самарский пример, по словам Шмелевой, примечателен еще и тем, что спортивные объекты Регулярной футбольной любительской лиги приспособлены и для занятий детей с особенностями развития. «Они получают бесценный опыт взаимодействия с тренерами, которые могут определить их судьбу. И, конечно, развитие такой практики ставит вопрос подготовки тренеров», – подчеркнула руководитель «Сириуса». Шмелева в ходе посещения спортивных объектов напомнила также, что с 1 августа начала действовать программа налогового вычета за платные занятия спортом. Законодательно программу обеспечила фракция «Единой России». «Это отдельная большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», – сказала она, добавив, что предметом особого контроля станет включение спортивных секций в соответствующую нормативную базу в регионах. В программе поездки Шмелевой по Самарской области – посещение образовательных учреждений; работающего по модели «Сириуса» регионального центра «Вега»; встречи с молодыми учеными, педагогами, учащимися; знакомство с лучшими региональными практиками в сфере образования и науки. Напомним, съезде «Единой России» по предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.

Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту 5 августа 2021, 12:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press. «Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram. «Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она. Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки. «Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она. «Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки. Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости». На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист. МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку 5 августа 2021, 03:22

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Международный олимпийский комитет заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх». Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр». Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками 5 августа 2021, 12:29

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России. В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости». «В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19, и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там. В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами. Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России. Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе. Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца 4 августа 2021, 19:38

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. «На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by. Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны. Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством. Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки. В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении. Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам 5 августа 2021, 04:09

Фото: Pavlo_bagmut/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство. Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС. Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ. Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий». Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский 5 августа 2021, 11:33

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задели». Мясников заявил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным. «Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (...) а сегодня оказывается, что это не мое», – заявил он. Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации. Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова отреагировала на заявление Зеленского о жителях Донбасса 5 августа 2021, 14:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию. «Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», – написала Захарова в Telegram. Она напомнила, что «несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО». «Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения? … Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – отметила Захарова. Она также указала, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. «Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – заключила она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию 5 августа 2021, 10:50

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2» 5 августа 2021, 01:59

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии), сообщил Совет нацбезопасности при Белом доме. Обсуждались политика и деятельность США в регионе. Вашингтон рассказал странам «Бухарестской девятки» о своем подходе к «энергетической безопасности в Центральной Европе». В частности, речь шла о «мерах по устранению рисков, связанных» с газопроводом из России в Германию «Северный поток – 2». Кроме того, Салливан проинформировал собеседников о «предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского» и «обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии». Также советник президента США «предоставил обновленную информацию о взаимодействии» Вашингтона и Москвы, передает ТАСС. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка 5 августа 2021, 10:51

Фото: Christina Ross/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости». Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней. До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard. Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались. Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог. В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать. В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского 5 августа 2021, 09:07

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости». «Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко. Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты». Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений. Российский Бе-200 совершил незапланированную посадку при тушении пожаров в Греции 4 августа 2021, 22:11

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Противопожарный самолет-амфибия Бе-200, который принимает участие в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку, сообщили в пресс-службе Ростеха. СМИ утверждали, что вышел из строя один из двигателей самолета, отправленного Россией в Грецию для помощи в тушении пожаров. Однако в Ростехе опровергли эту информацию, пояснив, что «в ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя». Самолет приземлился, чтобы провести «оценку ситуации». Посадка прошла «в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений». Анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя. Самолет продолжил борьбу с пожарами. В ближайшие дни проведут плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению, передает РИА «Новости». Сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной «Русские спасли Афины от огня!», заявил, что «русский зверь» Бе-200 «буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара – ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов». Российский самолет не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико. При этом «самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов». Напомним, Бе-200 с 30 июня находится в Греции. Он участвует в тушении самых сильных природных пожаров. По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию. В ДНР резко ответили на слова Зеленского о Донбассе 5 августа 2021, 14:18

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет «русской территорией». По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. «Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина», – сказал РИА «Новости» Бидевка. По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации. «Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – добавил Бидевка. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Эксперт: Зеленский перешел к открытому унижению русских на Украине 5 августа 2021, 15:08

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Заявление Зеленского относится к жителям не только Донбасса, но и других регионов страны. Это планомерная политика запугивания русских», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя предложение Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса, не считающих себя украинцами, «искать себе место в России». «Делая такое заявление, Зеленский протранслировал извечную мечту украинских националистов», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Ведь речь идет о выдворении из страны людей, чьи предки потом и кровью отстраивали эти территории. Именно русские столетиями осваивали Крым, Новороссию, Донбасс и Слобожанщину. Это во многом и Киева касается. Наши предки воевали за эти земли и в ходе войн с Турцией, и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную, в то время как предки украинских националистов сотрудничали с Гитлером и сдавали эти территории», – убеждена собеседница. По ее словам, «сегодня националисты и примкнувшие к ним сдают эти земли американцам и европейцам». «Для этого они хотят убрать с территории Украины русских. Но не Зеленскому решать, где жить будут жить русские», – констатировала Шеслер. Собеседница также полагает, что заявление Зеленского относится не только к населению Крыма и Донбасса, но и к жителям других регионов Украины, которые считают себя русскими. «Все предыдущие дискриминационные законы и предложения, например лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт – также направлены против всех русских, живущих на Украине», – считает Шеслер. «По сути, украинские власти проводят политику запугивания русских, чтобы они не смели претендовать на российское гражданство, проживая на Украине. Отсюда – постоянный процесс открытого унижения русского населения страны. Тем самым украинская власть в очередной раз подчеркивает, что не собирается выполнять Минские соглашения, принимать взвешенную позицию по отношению к России, и уважать местных жителей», – заключила собеседница. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России». «Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом». Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию. «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД