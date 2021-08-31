Рогозин предложил построить на Дальнем Востоке город российской космонавтики

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный.

«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.

«Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. И на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток... Запомните мои слова. Так и будет», – добавил он.

Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.

О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в начале августа. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По его словам, такой город позволит не только обеспечить ритмичную работу космодрома, но и создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники.

«Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. И на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток... Запомните мои слова. Так и будет», – добавил он.

Город Циолковский находится в Амурской области рядом с космодромом Восточный.

О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в начале августа. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.