Суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com В Хабаровске обсудят преступления Японии во Второй мировой В России открыли первый Центр оценки и развития управленческих компетенций 30 августа 2021, 19:46 В России открылся первый Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия – страна возможностей» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС открыли первый в стране Центр оценки и развития управленческих компетенций – площадку для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центр был создан в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам наблюдательного совета АНО Россия – страна возможностей». На открытии центра выступили помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский, статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко, генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина, а также генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. «Хочу всех поздравить со стартом этого проекта. Проект очень важен, потому что он помогает решать одну из тех проблем, на которую сейчас и государство, и президент, и коллеги из правительства смотрят очень внимательно – это проблема с молодежной занятостью. Система образования, дополнительные тестирования, дополнительные характеристики кандидатов – это то, что помогает, говоря экономическими терминами, снизить асимметрию информации между работником и работодателем. Это позволит ребятам быстрее находить работу, получать тот опыт, который позволит им строить карьеру успешнее и быстрее. Еще раз поздравляю с запуском этого проекта. Надеюсь, он внесет свой вклад в развитие нашего рынка труда и развитие нашей страны», – отметил Орешкин. Глава Минтруда Котяков отметил, что сегодня есть необходимость сближения образовательных программ с теми потребностями, которые формируют работодатели. Оценка компетенций, которая будет проводиться на базе центра, покажет уровень деловых навыков студентов, подчеркнул глава ведомства. «Мы сталкиваемся с тем, что выпускникам все чаще не хватает именно деловых навыков, которые позволили бы им адаптироваться к изменениям в бизнес-среде и экономике. Каждый, кто пройдет такого рода оценку, получит свою «дорожную карту» повышения навыков и компетенций. Проект очень важен, во многом он поможет нашим молодым ребятам построить успешную карьеру», – поделился он. Эксперты АНО «Россия – страна возможностей» создали «конструктор компетенций» – набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента – именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей. «Ключевая задача Центра – запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных (в том числе управленческих и деловых) компетенций у студентов. Для этого в Центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций, – сказал Комиссаров. По его словам, открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, а студентам – оценивать и развивать свои компетенции, работодателям – привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков. «До конца 2021 года мы планируем открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, это позволит протестировать около 150 тыс. студентов»», – пояснил он. «Президентская академия давно и активно сотрудничает с АНО «Россия – страна возможностей», и для нас важно, что первый Центр оценки и развития универсальных управленческих компетенций открывается именно у нас. Работа с управленческими компетенциями крайне актуальна в современном динамичном мире, где государства конкурируют не дешевизной рабочей силы и природных ресурсов, а моделями управления», – сказал ректор РАНХиГС Мау. Он добавил, что эффективность управленцев становится сегодня исключительно важным фактором успеха. РАНХиГС же позволяет учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни, всей профессиональной карьеры. «Наша важнейшая задача состоит в том, чтобы современными управленческими компетенциями обладали выпускники всех направлений подготовки и образовательных программ академии – от бакалавриата до программ для состоявшихся руководителей высшего звена. У нас уже есть прочная основа для работы по оценке и развитию таких компетенций, личностно-профессиональной диагностики. Этот опыт будет использоваться в создаваемом Центре, подразделения которого будут работать как в московском кампусе, так и в филиалах президентской академии по всей России, формируя единую сеть по оценке и развитию управленческих качеств студентов и слушателей наших программ», – подчеркнул ректор вуза. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе заинтересованы в создании такой площадки, где могли бы встречаться работодатели, правительство региона с лучшими студентами. «Все согласны, что Россия – это действительно страна возможностей, а Арктика – это территория возможностей в квадрате. У нас реализуются крупнейшие, очень интересные проекты. Для них нужны молодые, дерзкие ребята с отличными знаниями», – сказал глава региона. Заместитель начальника управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский отметил, что за последние годы российские университеты радикально преобразились, а новая инициатива с центрами развития компетенций на вузовских площадках стала возможна благодаря развитию университетов. «Мне хотелось бы пожелать инициаторам и всем коллегам, кто в этом задействован, удачи, успехов, и я надеюсь, что в скором времени мы в администрации будем принимать коллег – выпускников университетов, уже обладающих набором самых современных и самых необходимых компетенций», – сказал он. Заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко поделился сообщил, что РАНХиГС сейчас по многим направлениям сегодня «на шаг впереди» и демонстрирует преимущество тех навыков, которые будут востребованы завтра. «Центры компетенций – тому подтверждение. Потому что, действительно, что сегодня собой представляет резюме выпускника? Образование в нем занимает три строчки. Все остальное – это навыки. А как эти навыки измерить? Насколько они соответствуют ожиданиям работодателя – это, конечно, большой вопрос. То есть нужно проводить исследование, тестировать. А здесь, благодаря этому замечательному проекту, все прописанное в резюме будет верифицировано. И это очень здорово. Это огромное подспорье, которое работодателям предстоит оценить в будущем», – добавил он. Генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина отметила, что управленческие компетенции заключаются не только в руководстве людьми или менеджменте проектов, нередко это еще и важнейший навык всех предпринимателей – умение постоянно учиться на своем и чужом опыте, что помогает создавать бизнес с нуля «Этому миру, где все постоянно меняется, очень нужны люди с этим навыком – он помогает им адаптироваться под изменения и видеть ситуацию под другим углом. К счастью, все это можно развить – в этом помогут эксперты и бизнес-сообщество», – заявила Бунина. Планируется, что до конца 2021 года тестирование пройдут более 100 тыс. студентов. В проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО «Россия – страна возможностей» планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тыс. студентов. На открытии центра ректор Владимир Мау и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон по развитию центра, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, а также повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства.

Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией 29 августа 2021, 21:50

Пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши. «Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости». Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши. Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли 29 августа 2021, 23:42

Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли 29 августа 2021, 23:42

Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан «в том числе и с тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк. Он указал на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина». Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. В Китае назвали символ дерзости и отваги русских 30 августа 2021, 10:50

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пользователь китайского портала WeChat поделился своим восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией. Так, он призвал не путать шашлык и барбекю, так как первый «символизирует дерзость и отвагу русского народа». И добавил, что даже «дождь и холод русских не пугают», если они решают выехать на природу. По его словам, при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду. В частности, успех его подготовки зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. «В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство», – передает РИА «Новости» слова автора. Особое внимание он уделил традициям, которых придерживаются россияне при жарке, подчеркнув, что этот процесс требует терпеливости, поэтому этим обычно занимаются мужчины. Пользователь заключил, что шашлык по-русски не терпит суеты, а также требует ловкости и зоркости. Ранее в Китае популярные русские закуски сочли «жесткой» едой для «мужественных людей». МВД признало нежелательным нахождение в России пошутившего про русских комика из Белоруссии 30 августа 2021, 13:20

Фото: Вечерний Ургант/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. «Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона «О порядке выезда в Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию» принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Белоруссия Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В МВД пояснили, что мужчина не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство. В публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. «МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи. В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке», – заключили в ведомстве. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение. В отношении Мирзализаде было возбуждено административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели 30 августа 2021, 09:40

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы, попала на территорию аэропорта, сообщили СМИ. Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), о потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы, передает РИА «Новости». Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет. Эксперт сказал, кто мог нанести ракетный удар по аэропорту Кабула 30 августа 2021, 11:32

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Ракетный выстрел сделали боевики «Исламского государства*», чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу. Одна из пяти ракет, по предварительным данным, достигла своей цели. «Американцы полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане», – уверен полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Сейчас они действуют хаотично, не учитывая политическую обстановку на месте», – добавил он. «Произведя накануне авиаудар по автомобилю, якобы начиненному взрывчаткой, США просто решили показать всему миру, что они остаются великой военной державой и даже контролируют улицы Кабула», – считает эксперт. Он также пояснил, что США нанесли бомбовый удар по жилому массиву, зная, что там проживают в основном мирные граждане. «Это была пиар-акция, призванная реанимировать пошатнувшийся образ США как борца с радикальным исламом. Они всеми силами пытаются оправдать свои промахи борьбой с терроризмом», – полагает Матвийчук. Собеседник считает, что «Талибан» (движение запрещено в России) находится «в щекотливом положении». «Когда они вели войну против США, у них были развязаны руки. Сейчас они пришли к власти и должны каждый свой шаг соизмерять со своими военными и экономическими возможностями. Также они должны предвидеть политические последствия от своих действий», – объяснил Матвийчук. Эксперт полагает, что «Талибан» должен быть осторожен в своих действиях по отношению к США, чтобы избежать новой волны конфликта. Он уверен, что стороны договорятся о сделке – «талибы обеспечат американцам безопасность вывода войск, а США разморозят некоторые финансовые активы и счета талибов». Что касается ракетного обстрела международного аэропорта Кабула, то за этим стоят террористы из запрещенного в России «Исламского государства*», считает эксперт. Он предположил, что используемые ими ракеты «отличаются от тех ракет, к которым мы привыкли». По его словам, «трубы, грубо говоря, начиненные порохом и выстрелившие в направлении определенной цели, тоже могут называться ракетами». «Боевики ИГ* сделали это, чтобы заявить о себе как о военной силе в Афганистане, подорвать авторитет талибов, дестабилизировать обстановку и начать новую гражданскую войну», – резюмировал собеседник. Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, большую часть из них перехватила система ПРО. Позже СМИ сообщили, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. О потерях и ущербе пока неизвестно. Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы. В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ. В результате ракетного удара погибли двенадцать мирных жителей, в том числе шестеро детей. Представитель движения «Талибан» Билал Карими осудил действия американцев, заявив, что они нарушили суверенитет Афганистана, устроив «операцию на чужой земле». Он раскритиковал США за то, что они не предупредили талибов о своих планах. Ранее в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подробно рассказал о причинах хаотичного поведения США в Афганистане. Руководитель полета российского сегмента рассказал о «дышащей на ладан» МКС 30 августа 2021, 07:52

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Системы российского сегмента МКС достигли высокой степени износа, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. «В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обосновано говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной коми

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. «Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости». Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил. Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов. Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США 30 августа 2021, 00:42 Текст: Антон Антонов

На побережье штата Луизиана обрушился ураган «Ида», который поменял направление течения реки Миссисипи, сообщила геологическая служба США. Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива, из-за чего уровень Миссисипи поднялся как минимум на 2,1 м, а сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление. Возникла угроза затоплений, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Представитель геологической службы Скотт Перьен сообщил, что в окрестностях Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. Подобная картина наблюдалась и «во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», сказал он. Ураган вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи, около 450 тыс. потребителей остались без электроэнергии, на ремонт электросетей может потребоваться несколько недель. Скорость ветра достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Напомним, в связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%. Луизиана и Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию урагана «Катрина» в 2005 году. Жертвами стихии тогда стали 1,8 тыс. человек. Украинцев назвали «божьей нацией» 30 августа 2021, 10:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы являются «божьей нацией», которая находится на высшей ступени развития и поэтому не будет спорить с Москвой о происхождении борща. «Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: «Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим», – заявила активистка в интервью с «Главредом». Писательница отметила, что украинцы очень искренние и доверчивые, поэтому их любит Бог, но из-за этого многие нации ставят себя выше Украины. Также она добавила, что русские «тырят» украинский борщ, и обвинила их в «краже» матрешек и пельменей у китайцев. Ницой посоветовала соотечественникам «быть зубастыми и выгрызать свое». Ницой заключила, что для жителей ее страны не стоит вопрос о принадлежности борща, а текущий спор назвала «московскими дикостями». Ранее Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Актер из «Ворониных» и «Кухни» Диланян умер во время игры на сцене 30 августа 2021, 15:42

Фото: mosarmteatr.com

Текст: Алексей Дегтярев

Актер и режиссер Артур Диланян скончался прямо во время спектакля на сцене, сообщил Армянский театр. «На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <...> Ощущение кошмарного сна», – цитирует сообщение театра РИА «Новости». Причиной смерти стала остановка сердца, Диланяну было 59 лет. Артур Диланян известен по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два». Лавров указал на ненадежность Запада в качестве партнера 30 августа 2021, 14:16

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Страны Запада показали свою ненадежность в качестве партнеров в двустороннем взаимодействии, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У нас никаких иллюзий нет. Западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы СБ ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения», – заявил Лавров, передает ТАСС. Он отметил, что Россия после «волны рестрикций в 2014 году» решила, что важно полагаться на собственные силы, в том числе в стратегических областях, и в сферах, «касающихся военного промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития экономики». «Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы», – пояснил министр. Также глава ведомства отметил, что представители стран Запада нередко заявляют, что готовы нормализовать связи с Россией, но для этого Россия должна «изменить свое поведение и должна сделать то, то и то». «Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. <...> С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком», – приводит слова Лаврова РИА «Новости». Он добавил, что Москва всегда готова к разговорам на равных. «Хотите разговаривать на равных – милости просим в любой момент, наши двери открыты», – указал министр. Цена на газ в Европе превысила 590 долларов за 1 тыс. кубометров 30 августа 2021, 10:56

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 590 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла 592 доллара, или 49 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). К настоящему моменту цена снизилась до 586 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северном потоку – 2» уже в 2021 году. В самом старом модуле МКС обнаружены трещины 30 августа 2021, 03:35

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Космонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря», сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. По словам Соловьева, «несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря». Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться, передает РИА «Новости». Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы 29 августа 2021, 21:20 Текст: Елена Мирошниченко

Инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский. «Конечно... Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости». Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно». «Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский. В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию. Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.