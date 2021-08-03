СК предложил Испании новые доказательства вины доктора Блюма

Следственный комитет России готов предоставить испанской стороне новые данные по доктору Евгению Блюму по делу о мошенничестве в отношении сноубордистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой) на 29 млн рублей, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет России исходит из необходимости уголовно-правовой оценки действий Блюма с точки зрения российского законодательства. Ведь в данном случае идет речь о нарушении прав гражданки Российской Федерации в результате его незаконных действий, которые согласно российскому законодательству уголовно наказуемы», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Ведомство квалифицирует действия Блюма как «хищение денежных средств под предлогом оказания услуг по реабилитации». К доказательствам вины Блюма в СК относят заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показания специалистов в области нейрохирургии и лечения травм позвоночника.

«Согласно этим данным, восстановление функций спинного мозга при травме, полученной спортсменкой, какими-либо реабилитационными мероприятиями невозможно. С учетом своей квалификации и ученой степени Блюм не мог не знать о неэффективности проводимой им реабилитации», – пояснила представитель СК.

СК с учетом этого намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы.

«После их тщательного анализа Следственный комитет готов предоставить дополнительные данные, свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки, для дальнейшего ведения диалога с испанской стороной для его привлечения фигуранта к уголовной ответственности», – заключила Петренко.

В конце июля Национальный суд Испании решил отказать в экстрадиции Блюма в Россию по делу о хищении у Чаадаевой Комиссаровой более 29 млн рублей.

Блюм был задержан в Испании 11 февраля. После этого Генпрокуратура России потребовала экстрадиции подозреваемого.

В сентябре 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

По данным следствия, в 2014 году Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации.