Главу НИИ физреабилитации заподозрили в мошенничестве на 27,8 млн рублей

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27,8 млн рублей в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма.

«По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки», – сказано на сайте СК России.

В ведомстве уточнили, что он предложил пациентке программу реабилитации с его авторскими разработками на сумму более 27,8 млн рублей.

Следователи считают, что Блюм – доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология» – знал, что восстановление функции организма спортсменки после травмы позвоночника невозможно.

«Однако воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение 1 года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 год спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Вместе с тем обещанный результат по истечению года не наступил», – сообщили в СК.

Пока обвинение Блюму не предъявлено. Глава СК Александр Бастрыкин поручил оперативно и тщательно исследовать все обстоятельства дела.

По данным ТАСС, потерпевшей в данном случае является фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

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