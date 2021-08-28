Астрономы назвали новый класс планет, на которых возможна жизнь Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon перенесли 28 августа 2021, 11:42 Текст: Вера Басилая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon на МКС отложен на 29 августа из-за погодных условий, сообщило НАСА. «Из-за погодных условий сегодняшняя миссия компании SpaceX по доставке груза откладывается», – говорится в Twitter ведомства, передает РИА «Новости». Запуск планируется перенести на 29 августа 10.14 мск. Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon должен отправиться на МКС в субботу с миссией CRS-23 и доставить на орбиту материалы для научных экспериментов, оборудование и предметы первой необходимости для экипажа. Запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) на ракете-носителе Falcon 9 изначально был запланирован на 3.37 субботы по местному времени (10.37 мск). Ранее американская компания SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи SXM-8 для американской радиокомпании SiriusXM и успешно вывела его на орбиту.

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому 28 августа 2021, 07:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Курс рубля к доллару резко вырос после заявлений главы ФРС США 27 августа 2021, 18:02

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Рубль резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами «завтра» падал на 51 копейку – до 73,72 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек, передает РИА «Новости». Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику Центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, курс евро поднялся на 18,25 копейки. Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта 27 августа 2021, 16:27

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Еврокомиссии может быть недостаточно отделения оператора Nord Stream 2 AG от материнского концерна, потому без продажи части «Северного потока – 2» не обойтись, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в комиссии. «Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», – цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung ТАСС. Действий оператора по отделению от концерна может быть недостаточно, указали собеседники издания. Автор статьи подчеркнул, что реализацию проекта трубопровода судебные решения уже «не остановят», хотя могут быть споры по его реализации. В материале отмечается, что главное положение Газовой директивы ЕС предполагает разделение компаний, поставляющих газ и эксплуатирующих трубопровод. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. Эксперт оценил предложение продать «Северный поток – 2» 27 августа 2021, 19:26 Текст: Елена Мирошниченко

Правила Европейского союза могут меняться, необходимо дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросу регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, а лишь потом принимать какие-то решения, прокомментировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предложение Газпрому продать «Северный поток – 2». «Что касается «последнего» шанса, я вообще далек от использования таких терминов. Всякая ситуация меняется, и правила Европейского союза тоже могут меняться, и ситуация может меняться, и отношение ЕС к тому, что происходит... Сейчас, например, очень высокие цены на газ – они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи», – рассказал он RT. Эксперт также добавил, что Газпром подал заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поэтому прежде всего стоит дождаться решения по этому вопросу. «Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть еще варианты», – заявил специалист. Митрахович перечислил варианты, среди которых организация продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море для его покупки европейскими компаниями и прокачки как своего топлива. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков сообщила о том, что немецкие чиновники предложили Газпрому продать «Северный поток – 2», чтобы обойти правила Евросоюза. Как сообщается, газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС. Согласно обновленным правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании. Сибирячки раздели девушку догола, облили зеленкой и остригли из-за измен мужей 27 августа 2021, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Иркутской области женщины на публике заставили 17-летнюю девушку раздеться догола, облили зеленкой и остригли якобы за то, что их мужья изменили им с ней, сообщают СМИ. Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», одну из подозреваемых отправили в СИЗО, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в начале августа в одном из городов Иркутской области, устроившие расправу женщины снимали происходящее на видео, которое разошлось по социальным сетям, а позже было подшито в уголовное дело. Уже после этого случая одна из женщин заставила своего супруга признаться в измене и также опубликовала ролик в соцсетях. В нем мужчина расплакался и признался в проступке. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми 27 августа 2021, 17:09

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. Как сообщили в ведомстве, воздушное судно упало в лесистой местности. На земле разрушений нет. Отмечается, что «для эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы». «Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение», – сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, двое пилотов успели катапультироваться. Оба пилота остались живы, передает РИА «Новости». Подробности случившегося устанавливаются. В августе опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Фото: Zuma/МР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 27 августа 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад. В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 – восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат – в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны. «То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа», – передает ТАСС слова Шойгу. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания. Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники «Альтиус-РУ» и «Форпост». После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции. Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.



Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани. Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы 27 августа 2021, 18:27

Фото: Alexander Drago/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство обороны США во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. «Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», – говорится в документе, который Пентагон разместил в Федеральном реестре, передает ТАСС. В американском оборонном ведомстве напомнили, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе», и «запрет распространяется на все виды энергоресурсов». В Минобороны при этом подчеркнули, что допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)». Ранее американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным на 2022 год 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящие, по мнению США, от Китая и России угрозы. В курортном городе в Британии прогремел мощный взрыв 27 августа 2021, 14:30

Фото: Nelia and David's channel/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

В курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной Англии возник пожар и прогремел взрыв в промышленной зоне, сообщает Daily Express. Очевидцы рассказывают, что слышали взрывы, после чего в небе появился столб черного дыма. Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе просит жителей оставаться дома и закрыть двери и окна, передает РИА «Новости». my hometown rn - everyone in the leamington area plz stay safe <3 (not my video) pic.twitter.com/DZZOOVY84Z — beth (@BethanLouise_XO) August 27, 2021 #fire #leamington pic.twitter.com/RcTH6D2WSV — Tricia pearson (@Triciapearson) August 27, 2021 Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула 27 августа 2021, 20:26

Фото: xinhua/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении. «Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции. Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение. «Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС. При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган. Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула. Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности. В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные. Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей 27 августа 2021, 17:16 Певица Татьяна Буланова (партия «Родина») оказалась популярнее у россиян, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говорится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки – 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%)», – сообщил ВЦИОМ на своем сайте. При этом в списке по положительному отношению среди уже решивших голосовать россиян в топ-5 попали глава МИД Сергей Лавров (73% положительное отношение), министр обороны Сергей Шойгу (69%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%). Буланова обошла в этом списке Зюганова на процент, набрав 42%, лидер КПРФ же набрал, соответственно, 41%. Инициативный всероссийский опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе принимали участие 1,2 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Родителей убитой в Тюмени школьницы захотели лишить родительских прав 27 августа 2021, 20:52

Фото: Телеканал 360/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Управление соцзащиты Тюмени подало в суд иск о лишении родительских прав отца и матери убитой в городе девочки, сообщили в региональном департаменте соцразвития. «В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей», – заявили в департаменте РИА «Новости». В пресс-службе добавили, что в воспитании детей участвовала бабушка, она была их опекуном до 2019 года, но после освобождения из тюрьмы отец подал заявление на возвращение детей. Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября. Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. До этого СМИ отмечали, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому 27 августа 2021, 18:35

Фото: ЕТВ LIVE/YouTube

Текст: Вера Басилая

Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга. «Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте». Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких. «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он. Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари». Политолог прокомментировал возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде 27 августа 2021, 13:48

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«История островов Зеленого Мыса впечатляющая, а географическое положение – довольно значимое», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя возможное назначение замглавы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской послом в африканской Республике Кабо-Верде. «За время пандемии сильно возросла значимость работы послов, потому что на фоне крайне сократившихся международных контактов, дипломатическое взаимодействие государств стало более существенным каналом коммуникации», – считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он добавил, что «онлайн многие важные вещи не обсудишь, поскольку как таковой живой дискуссии там мало». Собеседник отметил, что история островов Зеленого Мыса впечатляющая, а географическое положение – довольно значимое. «Здесь сложно оценить влиятельность позиции посла Кабо-Верде для международных процессов. Понятно, что посол России в США или Великобритании – более влиятельная фигура, чем посол в Кабо-Верде. Тут нет сомнений. Но очень много зависит от личности самого посла и его характера. Иногда и малые страны играют важную роль в развитии мира», – уверен Быстрицкий. «Наталья Поклонская – достаточно яркий человек и политик. Если бы мы услышали, что какой-то другой человек назначается на эту должность, это не вызвало бы ажиотажа. Сейчас преждевременно говорить о том, понижение это или повышение для нее с точки зрения развития карьеры. Поживем – увидим», – заключил эксперт. Между тем глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, полагает: назначение послом в Кабо-Верде – «это карьерная катастрофа» для Поклонской. В ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде – государстве на островах Зеленого Мыса у западного побережья Африки. О заседании сообщил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков. Другой первый зампред того же комитета, депутат Светлана Журова сообщила – сама Поклонская не исключала, что после завершения работы в парламенте может быть назначена послом, но страну не уточняла. Поклонская ранее «получила необходимое дополнительное образование», добавила Журова. Сама Поклонская сообщила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно. Наталья Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы. В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».