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Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден примет на следующей неделе главу Украины Владимира Зеленского.
«На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Псаки.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.
Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве.
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России.
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе».
Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский.
Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».
При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%.
Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
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После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады
Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Как отметил первый вице-спикер крымского парламента, Сенченко выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом», передает РИА «Новости».
«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», – сказал парламентарий.
Первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.
Кроме того, как отметил Фикс, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целым рядом украинских политиков. В их числе – экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.
Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Республиканцы потребовали импичмента Байдена из-за Афганистана
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Влиятельные члены Республиканской партии США выступили с призывами к отставке или импичменту 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.
«Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым [с должности] за то, как он справляется [с ситуацией в] Афганистане? Да. Но это оставило бы нас с [вице-президентом] Камалой Харрис, что в десять раз хуже», – написала в своем Twitter Никки Хейли, занимавшая в администрации 45-го президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН.
«Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. <…> Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий (президент) сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас [из этого]», – написал конгрессмен Ронни Джексон в своем Twitter.
«Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», – заявил в свою очередь член Палаты представителей Конгресса Грег Стьюби, передает ТАСС.
«Администрация Байдена подвела американцев еще на одном фронте. Теперь американцы погибли из-за неудач этой администрации. Этому нет прощения. Я призываю президента Байдена, госсекретаря [Энтони] Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала [Марка] Милли к отставке», – сказано в публикации конгрессмена Майкла Клауда. Как отмечает телеканал Fox News, с резкой критикой в адрес Байдена выступил и ряд других членов Республиканской партии США.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
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К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем
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Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов
Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости».
«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили.
Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, соответствующий указ опубликован пресс-службой офиса украинского лидера.
«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», – приводит выдержку из текста указа ТАСС.
Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений – продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.
Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.
Ранее украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».
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В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады
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Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил объявить Андрея Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, в международный розыск.
«Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления прежде всего против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», – сказал он РИА «Новости».
Форманчук уверен, что рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.
«Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск», – подчеркнул он.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе.
Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Байден заявил об эвакуации из Афганистана более 100 тыс. человек
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Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек за последние 11 дней, а за последние 12 часов – еще 7 тыс. человек, сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Более 100 тыс. американских граждан, партнеров США, афганцев, которые помогали нам, а также других людей были вывезены в безопасное место за последние 11 дней. Только за последние примерно 12 часов еще 7 тыс. человек выли вывезены», – приводит слова Байдена ТАСС.
Накануне влиятельные члены Республиканской партии США потребовали импичмента 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 человек пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Байден возложил вину за теракт в Кабуле на ИГ
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Американские разведслужбы считают, что теракт в столице Афганистана организовала группировка «Исламское государство* в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как «ИГ* в Хорасане», совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт [столицы Афганистана], и тяжело ранила еще нескольких», – приводит слова Байдена ТАСС.
Глава американской администрации заявил, что на протяжении всего дня вел консультации по ситуации в республике с военачальниками США в Пентагоне, а также в Афганистане и Дохе. «Ситуация на местах продолжает развиваться. И мне постоянно предоставляют новую информацию. Эти американские военнослужащие, отдавшие свои жизни – это слишком часто употребляемое слово, но здесь оно совершенно уместно – были героями», – заявил Байден.
«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» – сказал политик.
Накануне влиятельные члены Республиканской партии США потребовали импичмента 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 человек пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).
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К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.
После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
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Президенты Румынии и Украины не смогли прилететь в Кишинев из-за тумана
Президенты Румынии и Украины Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский в пятницу утром должны были прилететь в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии, но из-за сильного тумана их прибытие задерживается, сообщила пресс-служба правительства респулики.
«Из-за тумана над аэропортом Кишинева самолет украинского президента Владимира Зеленского не может приземлиться. Самолет румынского президента находится в аэропорту Бухареста и не может вылететь. Праздничные мероприятия отложены примерно на час», – сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости».
Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад в центре Кишинева. В мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек.
В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы.
Байден заявил об известности властям США организатора теракта в Кабуле
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Власти Соединенных Штатов, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в столице Афганистана, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
«Что касается поиска, выслеживания руководителей ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), которые отдали этот приказ [о совершении теракта в столице Афганистана]. У нас есть определенные основания считать, что мы знаем, кто это», – приводит слова Байдена ТАСС.
При этом он признал, что в администрации «не уверены». «И мы найдем способы добраться до них без масштабных военных операций, где бы они ни находились», – заверил Байден.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*.
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Утечка произошла из нефтепровода на Украине из-за незаконной врезки
Утечка нефти в результате разгерметизации законсервированного нефтепровода произошла в Черниговской области Украины из-за незаконной врезки, сообщили в госслужбе по ЧС.
«В результате несанкционированной врезки произошла разгерметизация законсервированного нефтепровода диаметром 114 миллиметров с остаточным давлением... И с утечкой нефти в почву площадью 100 кв. метров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Специалисты ликвидировали утечку, угрозы населению и окружающей среде нет. Работы по сбору остатков нефтепродуктов и рекультивации почвы запланированы на пятницу.
Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах». Сообщается, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать.
Псаки об импичменте Байдена: Сегодня не время для политики
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев объединиться для борьбы с терроризмом в ответ на требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент президенту США Джо Байдену на фоне теракта в Кабуле.
На брифинге в четверг Псаки попросили прокомментировать призывы оппозиции. «Сегодня военнослужащие США … погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», – ответила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Ранее влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.
В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.