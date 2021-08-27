Посвященная Александру Невскому выставка пройдет в 23 городах России

Первую в истории России выставку-комикс «Александр Невский: История жизни благоверного князя языком графического романа» откроют для жителей 23 городов России до конца года.

Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Невского. Выставка откроется в парках «Россия – Моя история» совместно с министерством просвещения России, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Все проекты юбилейного года охватывают разные аудитории. Сразу после завершения художественной выставки в Третьяковской галерее мы запускаем совместный проект с Фондом развития новых форм образования, который, поможет нашим посетителям-школьникам не только лучше воспринимать обязательную школьную программу по истории, но и увидеть в комиксах про благоверного князя своего сверстника и нового героя», – отметил член Общественной палаты, директор исторических парков «Россия – моя история» Иван Есин.

Над проектом работали более 20 экспертов различного профиля: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а за основу для графических материалов брали, даже вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время.

Иллюстрированный эпос в залах исторических мультимедийных парков предстанет в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта концепция «эдьютейнмента» (обучение с помощью развлечения) сделает выставку живой и интересной для посетителей молодого возраста и поможет передать ключевые особенности личности Невского – мужественность, смелость, самостоятельность. Выставки с применением формата графического романа и комикса на территории России ранее не проводилось.

Для более полного погружения в графический роман было написано девять музыкальных произведений, их авторами стали дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант Николай Шабуневич.

Открытие в московском парке «Россия – Моя история» на ВДНХ состоится 27 августа. Первых гостей выставки встретят член Общественной палаты, директор ассоциации исторических парков Иван Есин. Работать для посетителей выставка будет до конца сентября в часы работы парка.