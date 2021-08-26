Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине Киев пообещал настаивать на санкциях против оператора «Северного потока – 2» 26 августа 2021, 11:15

Фото: EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев продолжит настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует компанию как независимого оператора «Северного потока – 2», заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко. По словам Витренко, сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2» в пределах европейского законодательства невозможна и противоречила бы договоренностям, закрепленным в совместном заявлении США и Германии, передает РИА «Новости». «Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства. В таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит Газпрому. Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», – заявил Витренко. Витренко также добавил, что решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к «Северному потоку – 2» норм европейского законодательства является важным этапом в борьбе против проекта и существенно укрепляет позиции Украины. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в Федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены.

Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада 25 августа 2021, 22:29

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости. «Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов. Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт. В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов. Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт. По указке извне принимался По указке извне принимался закон , согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа. «На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт. Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО. «Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. Лавров сказал, что мешает Киеву выполнять Минские соглашения 25 августа 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра. Дипломат подчеркнул, что законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить обязательства Украины в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов в Донбассе под присмотром ОБСЕ. По его словам, Россия эти факты предъявляет западным коллегам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, «но они ничего не могут ответить». Также Лавров отметил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена «ультранационалистическим неонацистским идеям». Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года «выбить все русское из Крыма» никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Лавров пошутил о скорой приватизации Украиной Нового года 25 августа 2021, 14:25

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных Сергей Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. «Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское», – пошутил Лавров, передает РИА «Новости». Православные украинцы 28 июля празднуют День крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице Украины прошли массовые мероприятия. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Оператор «Северного потока – 2» заявил о дискриминирующем влиянии Газовой директивы ЕС 25 августа 2021, 15:40

Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Компания Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» – не согласилась с решением Высшего земельного суда Дюссельдорфа и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. «Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной Газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС», – цитирует заявление компании РИА «Новости». Отмечается, что отказ Федерального сетевого агентства Германии выдать проекту исключение не учитывает принципы защиты инвестиций и допускает узкое толкование термина «завершено». При этом в Европейском суде продолжается рассмотрение жалоб оператора на поправки к Газовой директиве. Напомним, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании, передает РИА «Новости». Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что «Северный поток – 2» якобы не был достроен к 23 мая 2019 года, поэтому не может претендовать на исключение из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что «на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности». В связи с этим суд счел необходимым прояснить правовой вопрос о том, «было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок». Подчеркивалось, что предметом слушаний не является вопрос о том, может ли газопровод быть достроен или нет. «Понадобится лет 20» – Президент Эстонии назвала срок вступления Украины в ЕС и НАТО 25 августа 2021, 18:41

Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

Текст: Алексей Дегтярев

Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности [ко вступлению в ЕС]. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», – заявила Кальюлайд в интервью «Европейской правде». Она пояснила, что ни одна из вышеназванных стран не готова к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия». «Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа», – указала эстонский лидер. Эстонская сторона настаивает на том, чтобы Украине предоставили ПДЧ (план действий по членству в НАТО), но когда это произойдет, пока неизвестно, добавила собеседница издания. Кальюлайд отметила, что считает «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для вступления в НАТО. Также она сообщила, что советует своим друзьям не вкладывать средства в Украину, а лишь торговать с ней. «Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да», – подчеркнула Кальюлайд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит УКраину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. В Днепропетровской области Украины отменили региональный статус русского языка 25 августа 2021, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

В Днепропетровской области отменен региональный статус русского языка, соответствующее решение принял городской окружной административный суд. Суд признал недействительным и противоправным решение облсовета «О поддержке языковой политики на Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. В июле в украинском Николаеве суд отменил решение горсовета о предоставлении регионального статуса русскому языку. В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 25 августа 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров. «Обстановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться – растет количество жертв обстрелов, разрушенных домов и объектов гражданской инфраструктуры. В условиях неработающего координационного механизма, о полноценном запуске которого мы пытаемся договориться уже почти год, украинская сторона занимается «замыливанием» работы», – пояснил Никоноров на переговорах по Донбассу, передает РИА «Новости». По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за период с 20 июля по 25 августа украинские силовики 130 раз обстреляли территорию ДНР, 53 случая были с применением тяжелого вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в Красном Луче Кроме того, украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.. Песков прокомментировал проигрыш Nord Stream 2 AG по делу о Газовой директиве ЕС 25 августа 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Компания Nord Stream 2 AG, проигравшая суд по делу об освобождении «Северного потока – 2» от требований Газовой директивы ЕС, сама определит дальнейшие шаги, это корпоративный вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», – сказал он, передает ТАСС. Он также напомнил, что «Северный поток – 2» – исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, передает РИА «Новости». «Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что «Северный поток – 2» – это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по «Северному потоку – 2». Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2» проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Суд в Германии ответил на вопрос о вводе «Северного потока – 2» в эксплуатацию 25 августа 2021, 15:27 Текст: Алина Назарова

Суд в Германии в деле об исключении «Северного потока – 2» из газовой директивы Европейского союза не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе суда. «Будет ли трубопровод («Северный поток – 2») введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях – это не предмет решения суда», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Там также указали, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение суда в Дюссельдорфе в Федеральном суде Германии. В среду компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2» проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Строительство «Северного потока – 2» поддержали 75% немцев 25 августа 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

«Северный поток – 2» нужен Германии для достижения климатических целей, его строительство поддерживают три четверти немцев, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес. «Согласно опросу института Forsa, три четверти жителей ФРГ, то есть 75%, поддерживают завершение строительства. Это проект нацелен на будущее, он поможет Германии и Европе достичь климатического нейтралитета. Его нужно достроить, так как в будущем по нему можно поставлять в том числе и водород», – сказал он, передает ТАСС. По словам главы OAOEV, «будущее правительство Германии не должно ставить реализацию проекта под вопрос». В целом немецкий бизнес хочет, чтобы Берлин при новом руководстве способствовал диалогу с Москвой на европейском уровне. «Без России решение многих европейских проблем нереалистично», – заявил Хермес. Созданный в октябре 1952 года OAOEV представляет интересы германской экономики в государствах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Он объединяет сотни предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы. СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода. МИД РФ также анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель. На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Офис Зеленского оценил слова о причастности к нападению на Порошенко 25 августа 2021, 14:27 Текст: Елена Мирошниченко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел глупыми слова экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой имеет отношение глава государства Владимир Зеленский. «Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», – передает его слова издание «Лига». Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины». В ОБСЕ обеспокоились блокировкой веб-ресурсов СМИ на Украине 25 августа 2021, 13:30 Текст: Евгения Шестак

Практика применения Украиной санкций, которые негативно влияют на работу СМИ и журналистов, вызывают беспокойство, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. «Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений согласно соответствующим международным стандартам и обязательствам ОБСЕ», – цитирует РИА «Новости» Рибейру. По ее словам, любые санкции в отношении СМИ должны быть предметом тщательного изучения и сопровождаться эффективными процедурными гарантиями для предотвращения необоснованного вмешательства. Ранее заместитель главреда издания «Страна.ua» Светлана Крюкова заявила, что в ближайшее время власти Украины, вероятно, попытаются заблокировать сайт издания, но «Страна.ua» собирается «сопротивляться, искать альтернативные источники, как возобновить работу». Напомним, СНБО ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.