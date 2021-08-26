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На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов
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Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин.
В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости».
При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются.
Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell.
UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.
Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2»
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Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон.
«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет».
Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа.
Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза.
Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах.
Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России
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«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России.
«Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране.
«Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве.
С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.
В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.
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Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада
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На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости.
«Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов.
Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт.
В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов.
Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт.
По указке извне принимался закон
, согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа.
«На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт.
Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.
По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО.
«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский.
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Лавров сказал, что мешает Киеву выполнять Минские соглашения
Новые украинские законы не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра.
Дипломат подчеркнул, что законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить обязательства Украины в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и организации свободных выборов в Донбассе под присмотром ОБСЕ.
По его словам, Россия эти факты предъявляет западным коллегам, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, «но они ничего не могут ответить».
Также Лавров отметил, что нынешняя украинская власть полностью подчинена «ультранационалистическим неонацистским идеям». Глава российского МИД отметил, что угрозы 2014 года «выбить все русское из Крыма» никуда не делись. Он напомнил о недавних словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что те, кто живет на Украине и считает себя русским, должны уехать в Россию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.
Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности
Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности».
Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий.
«При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости».
«Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.
Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.
«Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111.
«Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Лавров пошутил о скорой приватизации Украиной Нового года
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Министр иностранных Сергей Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.
«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином (президентом Украины Владимиром) Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное – это не украинское», – пошутил Лавров, передает РИА «Новости».
Православные украинцы 28 июля празднуют День крещения Киевской Руси. В связи с этим в столице Украины прошли массовые мероприятия.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.
Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды
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Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией».
Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол.
Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости».
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе
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«Дроны-камикадзе – эффективное оружие против сухопутных войск. Эта, казалось бы, маленькая «игрушка» наносит весомый урон средствам ПВО и оборонительной технике», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения об утверждении Минобороны технического задания на барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет».
«Барражирующие дроны – сейчас достаточно популярная в мире тема, потому что их применение в различного рода конфликтах показало свою эффективность», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он добавил, что дроны-камикадзе применялись Израилем, а также в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе.
По словам авиаэксперта, эти дроны характеризует относительно низкая стоимость, малые размеры и большая длительность барражирования (нахождения в воздухе), чтобы поразить цель. «Все эти качества говорят о том, что они эффективны против тех же средств ПВО, – продолжает Дрозденко. – Чтобы поразить такой боеприпас, нужно выпустить ракету, которая стоит существенно дороже. Кроме того, вероятность сбить такой дрон одной ракетой очень мала. А те объекты, которые он поражает – оборонительная техника, комплексы ПВО, специальные сооружения – стоят существенно дороже, чем сам этот боеприпас».
«Это очень эффективное оружие против сухопутных войск. Казалось бы, оператор выпускает маленькую «игрушку», а урон, который она наносит, очень большой», – констатировал собеседник.
«Что касается дронов-камикадзе «Ланцет», то они также доказали свою высокую эффективность и то, что этот боеприпас действительно хорошего качества. Их совершенствование поможет нашим войскам в ведении различных операций», – заключил Дрозденко.
Минобороны России утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников».
На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание. Указывается, что государственные испытания начнутся в конце этого года. Опытные образцы доработали с учетом опыта их применения, передает РИА «Новости».
О том, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщалось в 2019 году. Известно, что аппарат включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.
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«Понадобится лет 20» – Президент Эстонии назвала срок вступления Украины в ЕС и НАТО
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Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ.
«Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности [ко вступлению в ЕС]. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», – заявила Кальюлайд в интервью «Европейской правде».
Она пояснила, что ни одна из вышеназванных стран не готова к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия».
«Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа», – указала эстонский лидер.
Эстонская сторона настаивает на том, чтобы Украине предоставили ПДЧ (план действий по членству в НАТО), но когда это произойдет, пока неизвестно, добавила собеседница издания. Кальюлайд отметила, что считает «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для вступления в НАТО.
Также она сообщила, что советует своим друзьям не вкладывать средства в Украину, а лишь торговать с ней. «Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да», – подчеркнула Кальюлайд.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит УКраину членом ЕС в ближайшие три-пять лет.
В Днепропетровской области Украины отменили региональный статус русского языка
В Днепропетровской области отменен региональный статус русского языка, соответствующее решение принял городской окружной административный суд.
Суд признал недействительным и противоправным решение облсовета «О поддержке языковой политики на Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В июле в украинском Николаеве суд отменил решение горсовета о предоставлении регионального статуса русскому языку.
В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
«Обстановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться – растет количество жертв обстрелов, разрушенных домов и объектов гражданской инфраструктуры. В условиях неработающего координационного механизма, о полноценном запуске которого мы пытаемся договориться уже почти год, украинская сторона занимается «замыливанием» работы», – пояснил Никоноров на переговорах по Донбассу, передает РИА «Новости».
По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за период с 20 июля по 25 августа украинские силовики 130 раз обстреляли территорию ДНР, 53 случая были с применением тяжелого вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в Красном Луче Кроме того, украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе..
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что самые сложные переговоры за годы его президентства были с российским лидером Владимиром Путиным.
«С Россией. С Путиным... Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу», – сказал Кучма в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, причиной потери Крыма в 2014 году стало бездействие украинских властей. «Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», – заявил он.
Также экс-президент заявил, если бы Украина не перешла к «сопротивлению» в Донбассе, то могла бы прекратить существование как государство.
«Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия», – добавил он.
Ранее Кучма заявил, что Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию.
Россия продала за рубеж новейшие комплексы РЭБ
«Рособоронэкспорт» подписал контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», который впервые будет поставлен за рубеж, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», – цитирует РИА «Новости» Михеева.
По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ «Красуха» и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М».
Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 млрд евро. Делегация провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых – на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств, уточнил гендиректор компании.
Комплекс «Репеллент-Патруль» обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплексы типа «Красуха» предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. ЗРПК типа «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
Ранее Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей».
Шойгу показали новейшую технику ВКС России
Министр обороны Сергей Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.
В частности, здесь были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305», перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства, передает РИА «Новости».
Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции.
Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.
Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума «Армия-2021», на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа.
Ранее Минобороны заключило контракт на 30 вертолетов Ка-52М.
Военные посадили авиагруппу на трассу в Воронежской области в ходе учений
Авиационная группировка Западного военного округа (ЗВО) провела посадку на трассу Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области во время учений, сообщили в пресс-службе ЗВО.
«Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 «Курск – Саратов» в Воронежской области», – цитирует сообщение ЗВО ТАСС.
В учениях принимают участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб и более 20 единиц авиационной и специальной военной техники.
Согласно легенде учений, авиаполк обстреляли из ракет, бомбардировщики Су-34 вывели из-под удара противника вместе с самолетами транспортной авиации Ан-26 и Ил-76МД. С их помощью перевезли дополнительные боекомплекты, техсредства наземных служб и мобильную техническо-эксплуатационную часть.
«Учение по всесторонним видам обеспечения началось в районе населенного пункта Листопадовка, где на участке автодороги была построена полевая взлетно-посадочная полоса и оборудованы места стоянки, обслуживания авиационной техники. Для проведения учения материально-технического обеспечения специалисты наземных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа развернули полевые пункты заправки самолетов, полевой контрольно-диспетчерский пункт», – добавили в ЗВО.
Во время посадки на федеральную трассу Ми-8 и Ми-35 прикрыли самолеты транспортной авиации, применяя современный опыт ведения локальных конфликтов. На базе аэродромного участка отработали задачи по тушению бомбардировщика на стоянке и эвакуацию потерпевшего крушения летчика с использованием многоцелевых вертолетов Ми-8.
Ранее в Минобороны сообщили, что свыше 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО), которые проходят на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа.