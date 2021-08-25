Экс-дипломат рассказал об упущенных США возможностях избежать коллапса в Афганистане

У Вашингтона было много возможностей наладить диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, но США предпочли принять участие в гражданской войне на стороне сил, которые дискредитировали себя в глазах собственных граждан, заявил отставной американский дипломат Мэттью Хох.

Хох выразил несогласие с мнением о том, что к поражению силовых структур и коллапсу правительства Афганистана привело решение нынешней администрации США вывести остатки контингента – общей численностью 2,5 тыс. военных. Успех талибов, по мнению Хоха, был запрограммирован безудержной коррупцией американских ставленников в Кабуле, на фоне которой воинственная оппозиция смотрелась более выигрышной альтернативой, передает РИА «Новости».

«США выбрали стезю оккупации и вписались в гражданскую войну. Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров... Но риторика «мы победим» ведет к поражению», – сказал Хох, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной политики.

США, по его словам, многое могли сделать иначе, в том числе включить представителей пуштунских племен, этнической базы «Талибана», в афганское правительство и не искать военного поражения талибов. Он утверждает, что еще в 2001 году талибы были готовы договариваться об условиях сдачи, но предложение было отвергнуто Вашингтоном, а афганское правительство развернуло гонения на пуштунов южных и восточных районов страны.

«Крупнейшие СМИ сейчас преподносят коллапс как решение (президента США Джо) Байдена вывести 2,5 тысячи военных. Но площадь Афганистана – 250 тысяч квадратных миль, и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль», – сказал Хох.

В условиях, когда, по его оценкам, из каждого доллара многомиллиардной американской помощи до адресатов доходило только десять центов, а остальное разворовывалось, афганская армия не желала воевать за правительство, а народ от него отвернулся. «В Афганистане около 90% населения живут на два доллара в день... «Талибан» вдруг стал более предпочтительным вариантом», – сказал Хох.

Ранее в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.