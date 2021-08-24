Захарова назвала закон о коренных народах Украины «националистической берестой» Украина заявила о похищении самолета в Афганистане Лукашенко в День независимости выразил надежду на дальновидность украинцев 24 августа 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости, выразив уверенность, что их рассудительность поможет Киеву и Минску сохранить взаимоуважение и высокий уровень сотрудничества. По его словам, несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. «И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества», – приводит текст послания президентская пресс-служба. Лукашенко также и пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости и подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Киев в его евроатлантических устремлениях. Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства.

На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России 23 августа 2021, 16:51

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД. «Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости». В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины». Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе» 23 августа 2021, 14:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова. «У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский. По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог. «При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова». Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины. Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский. Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе 23 августа 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага. Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале. Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю. В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками». Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма 23 августа 2021, 13:01

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. «С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский. Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский. В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе» 23 августа 2021, 15:04

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма». Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости». «Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ задержала в Туле украинского шпиона 23 августа 2021, 09:55

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отметили в ЦОС, передает ТАСС. По данным ФСБ, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – сообщили в ФСБ. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.

МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Эксперты объяснили интерес украинской разведки к новейшему стрелковому оружию России 23 августа 2021, 14:20

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя, но она может предоставить ценные сведения странам НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя задержание ФСБ гражданина Украины в Туле, который собирал секретные сведения о новейших образцах стрелкового оружия. «Причина повышенного интереса Украины к российским вооружениям заключается в том, что наше стрелковое оружие является наиболее совершенным и значительно превосходит то, чем располагают США», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт напомнил, что в Соединенных Штатах производители стрелкового оружия выпускают модификации и клоны автомата Калашникова, при том, что базовая модель этого советского оружия была принята на вооружение в СССР еще в 1949 году. При этом Сивков считает, что украинские разведслужбы могут действовать в интересах любой третьей страны. «Появление в России новых образцов стрелкового оружия вызывает интерес со стороны западных стран. Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя. Но она может работать на страны НАТО, чтобы предоставлять им наиболее ценные и полезные сведения», – предполагает он. В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что «украинские спецслужбы работают по принципу «украсть хотя бы что-то», поэтому зачастую получают информацию ситуативно». Коротченко подчеркнул, что Тула – один из центров оборонного производства. «Здесь есть предприятия, которые разрабатывают и выпускают новые образцы вооружений и военной техники, включая огнестрельное оружие для армии и задач специального назначения. Очевидно, что в данном случае был задержан человек, который интересовался именно этим направлением вооружений в России», – пояснил эксперт. По словам Коротченко, речь может идти о получении секретных сведений, которые могут быть интересны Службе безопасности Украины либо Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны. «Надо еще разобраться, на кого работал этот гражданин – действовал он по своей инициативе или выполнял какое-то задание», – добавил он. Тем не менее, по мнению собеседника, «все это – следствие низкой оперативной квалификации украинских спецслужб и ее агентуры». «Украинские спецслужбы сильны в одном – в проведении диверсионно-террористических операций. Здесь, к сожалению для нас, у них очень хороший потенциал», – отметил он. «А что касается проведения сложных оперативных и разведывательных мероприятий, то их качество настолько низкое, что скорее всего они удовлетворяют собственные потребности в получении секретных данных, – предполагает Коротченко. – Вряд ли стоит рассчитывать, что какие-то западные спецслужбы могут использовать Украину для получения ценных сведений. Хотя если вдруг в руки украинской разведки попадет что-то интересное, они могут передать эту информацию американцам или англичанам». Федеральная служба безопасности задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах стрелковых вооружений, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – «Шпионаж». Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются. Кремль дал оценку организованной Киевом «Крымской платформе» 23 августа 2021, 13:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля отметил, что краеугольным камнем урегулирования в Донбассе являются Минские соглашения. «В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», – сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Режиссера Терри Гиллиама госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля 23 августа 2021, 11:03

Фото: Зураб Джавахадзе/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Британский кинорежиссер Терри Гиллиам был госпитализирован сразу после закрытия Одесского международного кинофестиваля, сообщает оргкомитет мероприятия. Режиссера забрали в медицинское учреждение прямо с Потемкинской лестницы. Ночь Гиллиам провел в больнице, после чего медики разрешили ему лететь в Лондон. Информацию об этом изданию «Думская» подтвердили в оргкомитете фестиваля. Ранее Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону. «Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения. Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин. Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии 23 августа 2021, 12:30

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Через Белоруссию … несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад», – отметил Лукашенко, слова которого приводит БелТА. «Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Белоруссии», – добавил он. Между тем министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. В ЕС исключили членство Украины в ближайшее время 23 августа 2021, 10:57

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, оценивая перспективы вступления Украины в Евросоюз, заявил, что не видит ее членом ЕС в ближайшие три-пять лет. «Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы», – сказал он в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. Домбровскис отметил, что вступление в ЕС – это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами. Также он добавил, что в самом Евросоюзе нет консенсуса по вопросу расширения ЕС. «Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад», – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Рассекречены документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия 24 августа 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной с помощью нацистов на оккупированной территории Украины, следует из рассекреченных материалов ФСБ. Среди рассекреченных ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документов есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года, передает РИА «Новости». Гитлеровцы, оккупировав Украину, поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской Лавре и провозгласили создание автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии. Главой ее был избран архиепископ Алексий (Громадский), провозглашенный митрополитом. Как писал Питирим, к 1943 году «борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму». «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», – отмечал Питирим. По его словам, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти. «Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», – сообщал Питирим. Далее он со слов свидетелей привел обстоятельства убийства Алексия 7 мая 1943 года. «Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк», – писал Питирим. Гебитскомиссар спешно вызывал Алексия из Почаевской Лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, отмечал священник. Митрополит в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8.30 в направлении Луцка. При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой. «Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», – докладывал священник. По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались. «Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами», – писал Питирим. «Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», – отмечал он. Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый «лесной» священник-националист Петр Мельник, «прославившийся своими террористическими действиями». «Самым убедительным и неопровержимым доказательством участия Петра Мельника в убийстве митрополита Алексия служит, по заявлению протоиерея Ковальского, обнаруженный у него крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича», – писал Питирим. Напомним, в начале июля в Кремле заявили о сильном влиянии сторонников нацизма и бандеровцев на политическую и общественную жизнь Украины. Польша решила построить новый забор на границе с Белоруссией 23 августа 2021, 15:18 Текст: Елена Мирошниченко

В связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. «На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии. Между тем министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Российскому сенатору Косачеву закрыли въезд на Украину 23 августа 2021, 18:56

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву отказали во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер. «Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд на Украину (о чем я, кстати, не знал)», – сообщил Косачев в Facebook. Украинская сторона согласна снять запрет для въезда в случае «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока» и «компенсации причиненных убытков». «Ну что тут скажешь... Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае – в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много», – добавил Косачев. Ранее СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года.