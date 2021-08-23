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Эксперт рассказал, как Европа подсаживает Россию на экологический крючок
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Экологический или углеродный налог Евросоюза – это навязывание России невыгодных ей условий торговли, что противоречит ВТО, считает отраслевой эксперт ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он объясняет в чем именно состоит недобросовестная конкуренция, и как налог ударит по России.
«Это, конечно, противоречит логике ВТО о честной конкуренции. Нам навязывают невыгодные условия торговли. Однако мы вряд ли сможем что-то доказать в ВТО», - заявил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Речь идет о новом экологическом (углеродном) налоге, который в 2023-2026 годах хочет ввести Евросоюз. Платить его будут европейские импортеры углеводородов, но они переложат эти расходы в том числе на российских экспортеров. Накануне президент России Владимир Путин назвал такой налог ЕС проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, он «явно противоречит принципам Всемирной торговой организации», и ударит по России. «Это налог на отдельные страны, в том числе на нас», – сказал Путин, уточнив, что имеет в виду конкурентные преимущества нашей страны, в том числе наличие у нас природных и энергетических ресурсов.
Недобросовестность конкуренции состоит в том, что одна страна - ЕС навязывает всем остальным то, что выгодно именно ей, тогда как у каждой страны есть свои особенности, согласен эксперт. «Дания, например, из-за своей географии имеет возможность строить ветровые электростанции у моря, чтобы они никому не мешали. У Бразилии, тропической страны, много тростника, из которого делают биомассу. Поэтому большинство машин ездят на сочетании бензина (20%) и биоэтанола (80%). И мировые автоконцерны делают специальные автомобили для этой страны», - рассказывает эксперт.
А у России имеются большие запасы природного газа, который является экономически и экологические для нас более выгодным для использования. «Мы можем развивать тему газомоторного топлива, а потом бирюзового водорода», - отмечает эксперт.
Но Европа дает зеленый свет только тем, кто строит ветряные, солнечные и малые гидростанции. Выгода ЕС еще и в том, что она производит оборудование для этих станций, и своим экологическим налогом мотивирует другие страны покупать это недешевое оборудование у нее. «Европа же пытается всех подвести под одну гребенку. Формат торговли подгоняется под тот формат, который выгоден конкретной стране», - говорит Митрахович.
Еще один признак недобросовестной конкуренции состоит в том, что Европа не соглашается засчитать поглощающую способность наших лесов и низкоуглеводную энергетику – атомные электростанции и большие гидроэлектростанции,
говорит Митрахович. Чистыми в Европе признаются только малые гидроэлектростанции. Потому что в самой Европа нет столько леса, как у нас, мало больших ГЭС, иот атомной энергетики отказываются.
«Однако Европейская комиссия своих предложениях предлагает засчитывать только те платежи, которые делаются именно в деньгах. А если после переговоров и согласятся засчитывать наши леса, то будут говорить о том, что леса у нас плохо управляются, не растут, гниют и т.д. Отчасти это, конечно, правда», - говорит Митрахович.
Добиться справедливости через ВТО вряд ли получится, считает эксперт. Хотя бы потому, что вся модная история со спасением планеты в виде экологического налога ЕС (в том числе за счет России) позиционируется как исполнение Парижского соглашения, которое имеет более глобальный статус и силу, чем ВТО.
Митрахович считает, что все сведется к тому, что России придется платить этот экологический налог, чтобы не потерять европейский рынок сбыта. В России было предложение сделать похожий налог, который будет собираться внутри нашей страны, чтобы не платить его Европе. Однако пойдет ли на такое ЕС – пока не ясно.
По экспертным оценкам, налог может затронуть около 40% российского экспорта. Сильнее всего пострадают российские нефтегазовые экспортеры, металлурги и химики. Оценки потерь варьируются от 5 до 50 млрд евро до 2030 года в совокупности, писала ранее газета ВЗГЛЯД.
Первая олимпийская чемпионка Украины отказалась от украинского гражданства
Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл (получила золото в фигурном катании на играх в Лиллехаммере), отказалась от украинского гражданства.
«Пришло время. <...> Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала она в Instagram, сообщает ТАСС.
Ранее она неоднократно выражала сожаление в связи с тем, что ее достижение не получило надлежащую оценку на родине. В частности, спортсменка сообщала, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости страны.
Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, взяв в 1994 году золото в фигурном катании на играх в норвежском Лиллехаммере. Кроме того, она заслуженный мастер спорта Украины, победительница Чемпионата мира 1993 года, двукратная чемпионка Украины.
«Нафтогаз Украины» решил обсуждать с «Газпромом» продление контракта о транзите газа
«Нафтогаз Украины» готов обсуждать с российским «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, заявил глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с «Газпромом») в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.
«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», – сказал Витренко.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Украинский политик восхитился «Северным потоком – 2»
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«Если отложить в сторону субъективные эмоции, то реализацию «Северного потока – 2» необходимо признать грандиозным инженерным и политико-дипломатическим свершением», – считает депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
В своем Facebook украинский политик написал, что «изначально мало кто верил в техническую возможность прокладки трубопровода по дну Балтийского моря. Там одни только морские мины времен Второй и даже Первой мировых войн представляли собой грандиозный вызов».
Также к проблемам реализации проекта Волошин отнес «согласование маршрута прохождения газопровода через территориальные воды нескольких государств, ни одно из которых не является излишне дружественным по отношению к Москве».
«А дальше уже включилось масштабное сопротивление координируемое Вашингтоном и опирающееся на мощь американских санкций, применяемых вопреки нормам международного права экстерриториально. Плюс на это все наложились общее антироссийское настроение западных элит после Крыма, обвинения во вмешательстве в американские выборы и в отравлении Скрипалей. Когда все это не сработало, появилась история с отравлением Навального. И вопреки такому штормовому встречному ветру проект близится к завершению», – написал политик.
Он также подчеркнул, что «возражения в духе «немцев подкупили» абсурдны по определению: суть дипломатии и состоит в том, чтоб находить общую выгоду с заинтересованными сторонами».
«Украинская власть ничего альтернативного предложить не смогла и основывает свои требования на голом морализаторстве. Причем довольно нелогичном. Как правильно сказал мне один немецкий дипломат: «Те, кто на Украине так хочет отгородиться во всем от России, должен быть благодарен за строительство «СП-2»: не будет транзита – будет еще меньше связей с Москвой», – подчеркнул Волошин.
Политик назвал «Северный поток – 2» «самым масштабным инфраструктурным проектом» в новейшей истории, реализованным «в наиболее неблагоприятных геополитических обстоятельствах».
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Меркель: Транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года
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ФРГ выступит за санкции, если газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») будет использоваться «как оружие», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Киеве после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», – приводит ее слова ТАСС.
Также она отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и переговоры на эту тему нужно начинать.
«Я уже с российским президентом говорила, что мы должны по возможности быстро продлить соглашение, которое действует до 2024 года», – подчеркнула Меркель. По ее словам, у Германии «особенная ответственность» за то, чтобы Украина осталась транзитером.
Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2».
Также власти Британии ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Гудков начал продвигать семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook продвигает брата Владимира Гудкова, который занимается выводом активов в США и ЕС.
«Это мой родной брат. Из-за давления на семью вынужден был тоже уехать из России и сейчас ищет, чем интересным ему заняться за границей», – написал Дмитрий Гудков в своем Facebook.
Его брат ищет «интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом».
«Пришла пора задуматься, чем заняться на чужбине. Мало ли у кого-то из вас есть интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом, и нужен «свой человек», способный «приделать крылья» и обеспечить проекту безопасный и продолжительный «полет». Или если есть, к примеру, желание сформировать «запасной аэродром» и «припарковать» часть активов в юрисдикции ЕС или США, тоже могу с этим помочь», – написал Владимир Гудков.
Также он указывает, что может быть полезен «в организации, развитии, операционном управлении и продвижении бизнеса и бизнес-подразделений за рубежом».
Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.
По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».
Некоторое время назад полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.
Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова.
Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны».
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Лавров заявил о подорванном доверии России к Европе в сфере энергетики
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Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано», – передает ТАСС слова Лаврова в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр напомнил, что в мае 2019 года специально под проект газопровода «Северный поток – 2» в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. «Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены, – рассказал он. – Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений – защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров».
Россия в свою очередь, как напомнил Лавров, никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородного сырья. «Вспомните морозные февраль и март 2018 года, вошедшие в историю под именем The Beast from the East. Кто тогда мобилизовал срочные дополнительные поставки газа в замерзающую Европу?» – обратил внимание министр.
По его словам, для восстановления доверия первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией. «Со своей стороны [мы] всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Мяч на стороне еэсовских коллег», – указал Лавров.
«Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток – 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», – сказал министр.
Министр отметил, что с вводом «Северного потока – 2» в эксплуатацию будет обеспечена диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. «Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу – при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил уверенность, что «Северный поток – 2» укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», – указал дипломат.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Елизавета II отдала распоряжения о подготовке к суду с принцем Гарри
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Королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам подготовить план обращения в суд на случай, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги американки Меган Маркл будут расценены как клеветнические, сообщил неназванный источник The Sun в Букингемском дворце.
«Чувство, которое испытывают на самом верху [королевской семьи], заключается в том, что всему есть предел», – приводит ТАСС слова источника в Букингемском дворце.
«До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут», – сказал источник, отметив, что Ее Величество «выведена из себя постоянными нападками».
В Букингемском дворце сообщили, что «команда юристов королевской семьи консультируется с фирмами, которые специализируются на вопросах клеветы и частной жизни». Основное внимание сосредоточено на мемуарах, работу над которыми, как сообщалось в июле, начал принц Гарри. Сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза обещал впервые подробно рассказать о своем «опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, сформировавших его» как личность. Книга должна быть опубликована в конце 2022 года американским издательством Penguin Random House.
«Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни», – сказал источник. Он сообщил, что предупреждение может быть направлено и в издательский дом. Как уточняет издание, Букингемский дворец отказался официально комментировать публикацию.
Напомним, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.
Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.
Позже Елизавета II решила лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия этот и другие скандалы будут иметь для всей британской монархии.
Немецкого журналиста возмутило невнимание Киева к Меркель
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Немецкий журналист Йорг Бланк удивился скромному приему канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве.
На кадрах из аэропорта, размещенных автором публикации в Twitter, видно, что прилетевшего немецкого политика встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины, передает РИА «Новости».
«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на «Зеленых» в следующем федеральном правительстве?» – написал Бланк.
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В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев с официальным однодневным визитом. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера в аэропорту Борисполь, хотя он должен был участвовать в церемонии как мэр столицы.
Перед этим Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.
Власти Крыма напомнили Турции русскую пословицу
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни
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Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления, как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», – передает ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД России в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».
Министр подчеркнул, что действия Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским», Москва квалифицирует как «абсолютно неприемлемые».
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
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ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», – отметили в ЦОС, передает ТАСС.
По данным ФСБ, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», – сообщили в ФСБ.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.
Талибы собрались атаковать афганскую провинцию Панджшер
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. СМИ сообщили, что сотни бойцов движения «Талибан» направляются к провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.
Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».
Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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