Режиссера Терри Гиллиама госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля

Лавров раскритиковал «тихую дипломатию» Запада в отношении Украины

«Тихая дипломатия», на которую часто ссылаются высокопоставленные деятели западных стран, добиваясь договоренностей без лишней публичности, не сработает применительно к украинским реалиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, «продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить», передает ТАСС.

Лавров напомнил, что 21 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». «Вкупе с принятыми ранее законами о госязыке и образовании он существенно ущемляет интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины. По сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии», – заявил Лавров в интервью венгерскому изданию «Мадьяр немзет».

Как отметил глава российского министерства, Москва «неоднократно привлекала к подобным эксцессам внимание профильных международных структур», в частности в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО. «Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков. Так называемая тихая дипломатия, на которую любят ссылаться наши западные коллеги, применительно к Украине явно не сработает», – указал Лавров.

По его словам, попытки стран Евросоюза «келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык», приводят к «двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС».

«По закону Украины «Об образовании» с 1 сентября 2020 года в стране были полностью ликвидированы русскоязычные школы. Дети могут получать образование на родном языке только в начальной школе (с 1 по 4 классы) при обязательном углубленном изучении украинского, – напомнил министр. – При этом для школьников, обучающихся на официальных языках стран – членов ЕС, предоставлена отсрочка до 2023 года. Русскоязычным учащимся в такой отсрочке было отказано».

Еще одним «исключением» из «тотальной украинизации» глава российского МИД назвал «декларирование права «коренным народам» Украины, к которым Киев причислил только крымских татар, караимов и крымчаков», получить возможность проходить обучение на своих языках. Министр привел статистику численности населения этих народов, проживающих на Украине: крымских татар – 3 тыс. человек (из 280 тыс.), караимов – около 400 человек (из 2 тыс.), крымчаков – около 120 человек (из 1,5 тыс.).

«Хотелось бы напомнить, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны, – указал Лавров. – Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств».

Ранее Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни.

В начале августа Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.

Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».