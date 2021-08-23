«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.

Ранее сообщалось, что не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства.

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