|
|
«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
В России более 43 млн человек привиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Он также отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, нет ни одного региона, где запас был бы меньше чем на неделю. Мурашко уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.
Ранее сообщалось, что Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.
В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 21 тыс. новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1852, Санкт-Петербурге – 1665, Московской области – 1119.
Всего в стране выявили 6 726 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 004 052 человек, из них 20 647 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 175 282 человек.
Накануне, 20 августа, в России выявили 20 992 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на восемь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
По выздоровлении за сутки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлен 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184.
Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случаев коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гинцбург назвал лучшие вакцины от COVID-19
Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к COVID-19, а также создают разнообразные защитные антитела по сравнению с препаратами других типов, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбург со ссылкой на РФПИ.
По его словам, все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта».
В РФПИ также отметили, что вакцина «Спутник V» на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма «дельта», при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.
Ранее сообщалось, что комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане.
Центр Гамалеи закончил доклинические исследования назальной вакцины
Центр имени Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, «с назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана». Гинцбург пояснял, что данная вакцина рассматривается как второй компонент «Спутника V». Вакцина распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой, передает ТАСС.
Напомним, ожидается, что назальная вакцина центра Гамалеи выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Вакцину в форме капель для носа разработал также Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса.
До этого Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства
Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories.
«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.
Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.
Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1925, Санкт-Петербурге – 1691, Московской области – 1029.
Всего в стране выявили 6 705 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 983 405 человек, из них 20 351 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 174 485 человек.
Накануне, 19 августа, в России выявили 21 058 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 66.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мурашко объяснил повышенную заболеваемость детей коронавирусом
Детская заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла из-за агрессивности нового штамма, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется... Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
По его словам, для снижения рисков возможной передачи инфекции детям их родителям необходимо прививаться.
Ранее в Китае решили начать вакцинировать детей от трех лет от коронавирусной инфекции препаратом фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в Ухане.
Черногория ввела новые ограничения для въезда иностранных граждан
Требование об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании вводится с 10 сентября в Черногории, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.
«Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», – цитирует РИА «Новости» Галича.
В Институте общественного здоровья отметили, что требование по предъявлению ПЦР-теста и подтверждение перенесенного заболевания при въезде распространяется на взрослых и детей в возрасте от 5 лет.
Отмечается, что гражданам соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово и и черногорцам не нужно предоставлять данные документы.
Также в Институте уточнили, что свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей.
В июне вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами.
Ранее сообщалось, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.
В Южной Корее задумались об одобрении вакцины «Ковивак»
Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств приступило к предварительному рассмотрению данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак».
По его данным, заявка поступила в агентство 20 августа, передает ТАСС.
Тем временем полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек, из них примерно 20 млн россиян вакцинировались «Спутником V», около 1 млн – «Эпиваккороной», порядка 300 тыс – «Ковиваком».
Комбинация AstraZeneca и «Спутника» показала высокий иммунитет в Азербайджане
Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», – отмечается в сообщении.
Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, передает ТАСС.
Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.
Клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
В Египте заявили о почти нулевом уровне коронавируса на курортах
На популярных у россиян египетских курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – фиксируется практически нулевое число инфицированных коронавирусом, сообщил посол Египта в России Ихаб Наср.
«Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других», – цитирует посла ТАСС.
По его словам, уровень инфицированных в Египте – один самых низких в мире.
«Надо сказать, что количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое», – указал он.
Дипломат добавил, что Египет делает все для предотвращения заболевания туристов.
«Еще в первые дни наступления кризиса у нас было принято специальное решение о проведении необходимой санитарной обработки всех гостиниц. Была проведена вакцинация всех работников гостиниц и всех работников сектора обслуживания начиная с апреля этого года. 100% работников наших гостиниц и сферы обслуживания прошли вакцинацию два месяца тому назад», – сказал Наср.
Он добавил, что египетские власти гарантируют российским туристам «полную безопасность и стабильность».
«Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», – приводит слова посла РИА «Новости».
Уровень обеспечения безопасности в египетских аэропортах соответствует международным стандартам и во многом превосходит уровень безопасности в аэропортах других стран.
Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей. Допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Он пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.
Ранее сообщалось, что не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Центр Чумакова рассказал о переговорах по одобрению «Ковивака» в странах Азии и Америки
Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки, но пока конкретных договоренностей нет, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «Ковивак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак». Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте регулятора. Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «Ковивак».