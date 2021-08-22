Захарова указала на отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Меркель и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В своем Telegram-канале Захарова указала на то, что обычно за спиной канцлера Германии, как и других представителей стран ЕС, всегда стоят национальный флаг и флаг Евросоюза, но на встрече в Киеве, как, например, в Азии и Америке, флаг ЕС за канцлером Германии не стоял, передает РИА «Новости».

«Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил ЕС-овскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно, почему?» – написала Захарова.

По мнению представителя российского МИД, есть два варианты: чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза или намек властям Украины – «не видать Евросоюза, как флага ЕС».

Напомним, во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы.