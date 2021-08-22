В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2»

Взгляд
22 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма кадр из видео
В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на выходки русофобов. Что стало причиной для такого развития событий? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...

Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Украинцы обиделись на правду об Одессе

    жилье в крыму


    Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату

    «Запад – 2021»


    Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя»

    пятничная молитва


    Названа причина массового задержания прихожан мечети в Котельниках

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    Украина могла уступить Крым не только России

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    Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

    энергетическое господство


    США теряют власть над нефтью

    бой под Ленинградом


    Подвиг танкиста Колобанова замалчивали и нацисты, и коммунисты

    тайные операции


    Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

    запад не поможет


    Алексей Алешковский: Афганистан как зеркало русской революции

    межнациональная рознь


    Герман Садулаев: За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

    прощальный визит


    Вадим Трухачёв: Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?

    В водах Дании завершили укладку труб «Северного потока – 2»

    22 августа 2021, 14:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    В исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб «Северного потока – 2», следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

    Согласно данным системы, в субботу трубоукладочное судно «Фортуна», которое работало над завершением строительства в датских водах, пересекло морскую границу Германии, передает РИА «Новости». Сообщается, что в конце июля компания Nord Stream 2 AG сообщала, что «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.

    Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В июня 2019 года Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке.


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    Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель
       21 августа 2021, 16:01
    Фото: Евгений Одиноков/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ.

    Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости».

    Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье.

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.

    В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом».

    По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент.

    Коментарии (40)
    МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты
       21 августа 2021, 16:28
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай») в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», – говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

    «Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию», – указала Захарова.

    Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, «видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году».

    Напомним, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.

    Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.

    Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.

    Коментарии (51)
    МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
       21 августа 2021, 15:33
    Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

    «Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

    Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

    В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.

    Коментарии (70)
    В Китае назвали десять самых отвратительных деликатесов в мире
       21 августа 2021, 17:38
    Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Китайский пользователь портала WeChat назвал десять самых отвратительных и шокирующих продуктов, среди которых – экзотический фрукт дуриан, а также итальянский сыр касу марцу.

    В самом конце антирейтинга пользователь портала поместил хаукарль. Это традиционное исландское блюдо, представляющее собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Оно отличается резким запахом аммиака.

    «Говорят, что вкус ферментированного мяса акулы еще хуже, чем запах», – приводит РИА «Новости» мнение китайца.

    На девятом месте оказался хаггис – шотландский деликатес из бараньих потрохов. «Внешне блюдо выглядит крайне неаппетитно, словно все это уже побывало в желудке барана. Во время употребления пищи на губах остается толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть», – жалуется пользователь.

    Далее следует индонезийский суп из летучих мышей под названием паники. Автор отметил, что интерес к этому блюду не ослаб даже из-за пандемии коронавируса.

    Затем идет экзотический дуриан из-за его «убийственного» запаха. На шестом месте расположились жареные кузнечики из Уганды, которые считаются традиционным блюдом в этой стране. «Но не думайте, что жареные кузнечики, продаваемые в придорожных киосках, будут дочиста вымыты», – предупредил автор.

    Пятое место – у итальянского сыра касу марцу, его готовят с добавлением личинок сырной мухи, которые остаются живыми даже при подаче сыра на стол. «Звучит ужасно, не так ли? Но еще более ужасно то, что некоторым людям нравится есть сыр вместе с личинками», – подчеркивает автор.

    Далее идет голубиное мясо. Автор признает, что его широко используют и в Китае, но напоминает о нечистоплотности этих птиц. «На Западе голубя называют «крылатой крысой». И это прозвище оправданно», – пишет он.

    На третьем месте оказались тайваньские пирожки из свиной крови. Их готовят с добавлением риса, кинзы и арахисовой муки. Второе место досталось змеиному вину из Вьетнама. Иногда в него кладут также скорпионов, ящериц, термитов или маленьких крокодилов.

    «Будьте осторожны, когда начнете открывать бутылку. Бывали случаи, что змеи длительное время оставались живыми», – предупредил автор.

    Возглавляет список балют. Это азиатское блюдо представляет собой утиные яйца, выдержанные до созревания зародыша птенца. Через скорлупу будут видны скелет и оперение. По словам автора, те, кто пробовал это блюдо, говорят, что вкус у него не такой отвратительный, как может показаться на первый взгляд.

    Коментарии (83)
    В ГИБДД предупредили об изменениях на дорогах с 1 сентября

    21 августа 2021, 18:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    С началом осени на дорогах в России останется лишь новая версия дорожного знака «Фотовидеофиксакция», сообщили в ГИБДД.

    Вместо действующего знака 8.23 на дорогах появится знак 6.22, оба они носят название «Фотовидеофиксация», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

    Знак 6.22 в отличие от 8.23 применяется самостоятельно, он устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

    Это нововведение позволит исправить массовое применение знаков 8.23, которые устанавливают повсеместно. Знак 6.22 появился еще в марте. Он означает работу камер, фиксирующих нарушения, устанавливается на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала участка, где ведется фиксация. 

    Коментарии (36)
    Югу России предсказали «погодное проклятье»
       21 августа 2021, 16:37
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Крыму и Краснодарском крае вскоре прольется новая волна осадков, сообщил центр погоды «Фобос».

    «Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <...> Одним днем ненастье, увы, не ограничится. Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию», – говорится в сообщении на сайте «Фобоса».

    Самые интенсивные дожди ожидаются у черноморского побережья. В Краснодарском крае за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков.

    «Плотная облачность над югом России ограничит приток солнечного тепла. Дневная температура в Причерноморье понизится до плюс 23...28 градусов Цельсия. А вот южные потоки, наблюдающиеся на периферии депрессии, принесут на восток Русской равнины воздушные массы из Средней Азии. Из-за этого там столбики термометров дотянутся до плюс 35-40 градусов Цельсия», – добавили синоптики.

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    Коментарии (8)
    Новый глава американских ВМС назвал главную угрозу флоту США
       21 августа 2021, 18:18
    Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Taylor Parker
    Текст: Алексей Дегтярев

    Новый руководитель ВМС США Карлос дель Торо обратился к военнослужащим и указал на главные вызовы американскому флоту, в числе которых он назвал Китай.

    «Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

    Он также отметил, что в ВМС остро стоит вопрос культурного разнообразия. «Необходимо, чтобы к моряку любой расы, религии, национальности и цвета кожи относились одинаково уважительно», – заявил глава ВМС США.

    Флот также должен сократить наносимый природе ущерб и сохранить при этом свои возможности. Также, по мнению дель Торо, военнослужащие должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Отсутствие прививки, по его словам, означает низкую боевую готовность.

    Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

    В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.

    Коментарии (21)
    Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату
       22 августа 2021, 00:26
    Фото: Aurelien Morissard/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.

    Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».

    Коментарии (32)
    Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух человек

    21 августа 2021, 18:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух человек, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб.

    «Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой.

    По факту происшествия возбудили дело, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По версии следствия в квартире жилого дома сработало «техническое устройство», в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Был госпитализирован малолетний мальчик. В квартире также находилась женщина, но она не пострадала.

    «Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру», – указали в СК.

    Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет.

    Коментарии (15)
    Москва пообещала жесткий и адекватный ответ на новые санкции Вашингтона
       21 августа 2021, 17:23
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Действия Соединенных Штатов в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального демонстрируют нежелание Вашингтона считаться с реальностью, ответ на санкции будет жестким, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте «Северный поток – 2». Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Враждебные действия американской администрации российская сторона рассматривает как отсутствие политической воли и нежелание выстраивать «российско-американские отношения на партнерской основе».

    Эти санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве, отметила представитель МИД.

    «Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями», – пояснила она.

    Дипломат выразила надежду на то, что в Белом доме «возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях», которая лишает отношения какой-либо позитивной перспективы.

    Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

    Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.

    Коментарии (57)
    Талибы попросили Россию помочь договориться с ополчением в Панджшере

    22 августа 2021, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

    Он отметил, что Панджшерское ущелье – единственная «точка, которая неподконтрольна талибам» в Афганистане. Посольство России посетил «высокопоставленный представитель политического офиса талибов». Поскольку Россия «пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил», он попросил «передать панджшерцам политический сигнал», рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    Как пояснил Жирнов, «дословно» панджшерцам попросили передать следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения». «Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», – приводит его слова РИА «Новости».

    Жирнов считает, что «талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех».

    Тем временем источник ТАСС в силах сопротивления сообщил, что в субботу талибы вернули контроль над районом Андараб провинции Баглан, который ранее ополчение отбило у боевиков.

    Напомним, вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой Афганистана. Салех – таджик-панджшерец. Он перебрался в Панджшер из Кабула. Там же находится один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд – сын Ахмад Шаха Масуда, многолетнего лидера сопротивления советским войскам.

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    Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек

    21 августа 2021, 20:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре.

    «12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

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    Британия призвала к «неудобному» сотрудничеству с Россией в Афганистане

    22 августа 2021, 05:50

    Текст: Антон Антонов

    Для урегулирования ситуации в Афганистане нужно сотрудничать с Россией и Китаем, «как бы неудобно это ни было», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

    Он заявил о планах подключить к переговорам «страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай». Лондон инициировал заседание СБ ООН, рассчитывая организовать «контактную группу по Афганистану», чтобы «сильнее влиять на талибов и лучше доносить до них общие идеи». 

    Для «максимального умиротворяющего воздействия» на радикальное дивжение «Талибан» (запрещено в России) требуется «работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», сказал министр. По его словам, подобные инициативы Великобритании были положительно восприняты G7, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес также осудил США за «гнилую сделку» с талибами. Он заявил, что Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.

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    Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
       22 августа 2021, 07:30
    Фото: Shealah Craighead/White House/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия «возвращается» в Афганистан, США тоже «придется вернуться», заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп связал с событиями в Афганистане распад СССР. «Спросите Россию, – сказал он. – Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане». «Я слышал, что теперь они возвращаются», – заявил Трамп. Экс-президент считает, что США тоже «придется вернуться», когда наступит «подходящий момент», передает ТАСС.

    Однако «теперь» американцы «могут быть вынуждены войти», так как «человек, который управляет» США «принял ужасающее решение, вывести всю сильную армию» Соединенных Штатов. «Может, и не будем, но, может, и будем. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тыс. человек снова», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп считает, что в период его президентства в США «воссоздали армию, самую сильную и многочисленную за всю историю», но сейчас он «видит, как все это улетучилось и отдано врагу». По словам Трампа, «бездарный выход Байдена из Афганистана стал ярчайшим проявлением некомпетентности».

    Бывший президент США заявил, что администрация Джо Байдена оставила в Афганистане оборудования на 83 млрд долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. По его словам, «Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад», ситуация там стала «величайшим военным унижением в истории США». «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», – заявил он, добавив, что «вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними».

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    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?



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    Трамп сказал, что из-за Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг «Талибана» (запрещен в России). Байдена он считает «клоуном», который даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: «Может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев осталось, они (в администрации Байдена) не знают».

    Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в России террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец договоренностям администрации Трампа с талибами о ненападении на американцев. Трамп же утверждает, что Байден «убегает из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила администрация Трампа. Этот план, по его словам,  защищал американские «персонал и собственность».

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    Крым отказался от графиков водоснабжения

    21 августа 2021, 23:45

    Текст: Антон Антонов

    Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    «Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».

    Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.

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