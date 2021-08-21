В ГИБДД предупредили об изменениях на дорогах с 1 сентября 21 августа 2021, 18:24 Текст: Алексей Дегтярев

С началом осени на дорогах в России останется лишь новая версия дорожного знака «Фотовидеофиксакция», сообщили в ГИБДД. Вместо действующего знака 8.23 на дорогах появится знак 6.22, оба они носят название «Фотовидеофиксация», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД. Знак 6.22 в отличие от 8.23 применяется самостоятельно, он устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Это нововведение позволит исправить массовое применение знаков 8.23, которые устанавливают повсеместно. Знак 6.22 появился еще в марте. Он означает работу камер, фиксирующих нарушения, устанавливается на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала участка, где ведется фиксация.

Шарий объявил войну родственникам Зеленского 20 августа 2021, 21:28

Фото: anatolijsharij/Instagram

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского. «Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости». Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью». «Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН. СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции. «СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН. Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду». Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии». «По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он. Работники «Ильюшина» возмущены заявлением о причинах катастрофы Ил-112В 20 августа 2021, 19:05

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС

Бывшие и действующие сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина обратились к журналисту Андрею Караулову, обвинившему сына главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексея, возглавлявшего предприятие, в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье. Алексей Рогозин был генеральным директором с 2017 по 2019 год, Караулов же в своем ролике на YouTube обвинил его в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье в августе 2021 года. Письмо опубликовало издание «Военно-промышленный курьер». Авторы письма отметили, что ролик Караулова был опубликован в сам день катастрофы, в нем ответственность «за гибель самолета и гибель людей» тот возложил на Алексея Рогозина. «Распространяемые вами сведения порочат не только его честь и достоинство, но дискредитируют работу тысяч специалистов, работавших в ПАО «Ил», ПАО «ВАСО» и на других предприятиях отрасли. Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО «Ил» лишь с 2017 по 2019 год (после него сменился еще один руководитель, а до него с 2014 года – еще четыре генеральных директора). При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года», – говорится в письме. Отмечается, что первый успешный полет был итогом работы большого коллектива, он прошел в полном соответствии с требованиями законодательства, это подтверждают положительное заключение военных представителей и «всех экспертов методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям при ЛИИ имени Громова». Второй полет проводился без участия Рогозина, 30 марта 2021 года. «Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе о том, что после первого полета Герой России Николай Дмитриевич Куимов, «когда он приземлился через 40 минут, танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой». Ваши выступления унижают людей, которые работали над проектом Ил-112В, и могут создать неверное представление у близких погибших о причинах авиакатастрофы», – подчеркнули авторы письма. Они потребовали от Караулова прекратить «использовать трагедию в личных или политических целях» и опровергнуть опубликованные сведения, и отметили, что в противоположном случае могут обратиться в суд и прокуратуру с исками о клевете и защите чести и достоинства. Под письмом подписались больше двух десятков бывших и действующих сотрудников, в том числе экс-директор программы Ил-112В Александр Быков, летчик-испытатель и Герой России Игорь Закиров, Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Комаров и другие. Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» 20 августа 2021, 22:38

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов. Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости». Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей. Захарова ответила на мнение о «зазеркальности» признания «Дождя» иноагентом 21 августа 2021, 13:20

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России), привела в пример меры, которые применяются против иноагентов в США. Захарова опубликовала в Telegram «для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об инагентстве», скриншоты и ссылку на сайт FARA – закона об инагентах в США. «Закон старый – 1938 года, применение свежее. Там и физлица, и юрлица – практически 500 позиций. Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности», – посоветовала она. «А еще скину вам, любимые отрицатели реальности, ссылку на то, что американская юридическая машина делает с теми, кто этот закон нарушает. Или #ЭтоДругое?», – добавила она. Ранее журналист Владимир Соловьев Ранее журналист Владимир Соловьев заявил , что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти». Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа. Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО 20 августа 2021, 22:02 Текст: Вера Басилая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева 21 августа 2021, 02:28

Фото: кадр канала «Украина 24»

Текст: Антон Антонов

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная». «Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24. Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист. Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу». «Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram. Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев назвал признание «Дождя» иноагентом ударом по «прозападной элите» 21 августа 2021, 12:13

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на признание телеканала «Дождь» иноагентом, указав, что это удар по «прозападному крылу в российской элите». Соловьев написал в Telegram, что «признание телеканала «Дождь» иностранным агентом (это) тяжелейший удар по «либеральному», а по факту прозападному крылу в российской элите, еще не так давно находившемуся у власти». «Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дергаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий», – добавил он. Напомним, телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа. США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2» 20 августа 2021, 19:42

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», – заявил госсекретарь, передает РИА «Новости». По его словам, США также ввели санкции против одного судна из России. «Сегодняшний отчет согласуется с продолжающимся противодействием Соединенных Штатов газопроводу «Северный поток – 2», – отметил Блинкен. Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». США продолжают работать для противодействия проекту газопровода, указал госсекретарь. «Администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток – 2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом», – сказал он. США пытается защититься от «вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере», подчеркнул Блинкен. Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Там уточнили, что решение о санкциях по этому газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов Джанет Йеллен. Собственность же связанных с российскими энергопроектами иностранных лиц и их интересы также могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и американского минфина, добавили в Белом доме. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Комплексами «Бук» и «Панцирь» уничтожены 22 израильские ракеты в Сирии 20 августа 2021, 22:20 Текст: Антон Антонов

Используя комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Как рассказал Кулить, около 23.00 19 августа шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по сирийским провинциям Риф Дамаск и Хомс, передает ТАСС. Кулить сообщил, что потерь среди сирийцев нет, ракетные удары также не привели к разрушению объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости». Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. В четверг средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. Названа причина массового задержания прихожан мечети в Котельниках 21 августа 2021, 13:14

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержание около 600 прихожан в мечети в подмосковных Котельниках было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил источник в полиции. «Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Между тем, Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) пытается выяснить в правоохранительных органах причины массового задержания мусульман в мечети. «Происходила стандартная пятничная молитва, которая проходит во всех мечетях и мусульманских центрах Подмосковья. Именно в эти часы собирается максимальное количество прихожан в неделю. Это очень массовое событие, и пятничная молитва является обязательной для мусульман. Поэтому эти цифры, которые звучат, – про 600 человек – тут ничего удивительного, потому что на молитву собирается много людей. <...> Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями – никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится», – заявил пресс-секретарь религиозной организации Станислав Токарев. Он добавил, что такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее. «В прошлом тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр. Это открытая информация, они есть в открытом доступе. Мы к этому относимся штатно. Силовики уполномочены приходить куда-либо, проверять что-либо, это в их компетенции. Мусульманские общины, мечети – это открытые организации, нам нечего скрывать, мы работаем официально. Поэтому если что-то правоохранители от нас требуют – документы, еще что-то, – мы, конечно, все это предоставляем, никаких препятствий мы не чиним», – пояснил Токарев. Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов – ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении. Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель 21 августа 2021, 16:01

Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ. Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости». Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом». По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент. Стало известно о переносе докования авианосца «Адмирал Кузнецов» на 2022 год 20 августа 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» смогут поставить в док только к середине 2022 года, хотя сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию к концу 2021 года, сообщил близкий к оборонно-промышленному комплексу источник. «Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года», – сообщил собеседник РИА «Новости». Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что ОСК намерена начать докование авианосца летом 2021 года. В мае сообщалось, что испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика. В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара. Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка 21 августа 2021, 00:55

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против газопровода «Северный поток – 2» и российских институтов. По его словам, США «с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества» между Россией и Европой. Санкции США, как подчеркнул Антонов, «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», являясь «попыткой получить конкурентные преимущества» для американских «поставщиков топлива и технологий». Антонов заявил, что США продемонстрировали «отсутствие воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», передает ТАСС. Он считает, что Белый дом «продолжает слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией», хотя США следовало бы «сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности». Однако вместо этого США занимаются «нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права». «Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», – сказал он. Напомним, минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и нескольких его сотрудников, также в него добавили Российский институт экспериментальной медицины. Санкции вводятся против Испытательного института военной медицины, по мнению Вашингтона, это учреждение, входящее в Минобороны России, взаимодействовало с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия. Также санкции вводятся против Артура Жирова, которого США называет бывшим главой 27-го Научного центра, и Кирилла Васильева, который, по данным США, является главой Института криминалистики ФСБ. Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования в связи с «применением РФ химического оружия». Соединенные Штаты также ввели ограничения на ввоз из России некоторых видов огнестрельного оружия российского производства. Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и одного судна из России по газопроводу «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подсчитан доход России от высоких цен на газ 21 августа 2021, 09:48

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия в 2021 году получит порядка 900 млрд рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена в Европе и объем его экспорта сохранятся на нынешнем уровне, подсчитал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Колобанов заявил, что доходы государства от газовой отрасли в 2021 году могут значительно вырасти благодаря высоким ценам на газ в Европе и восстановлению объемов его экспорта, передает РИА «Новости». «При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 млрд рублей», – заявил он. При этом за январь-июль 2021 года доходы от пошлины уже превысили весь объем 2020 года. Например, средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле была около 350 евро за тысячу кубометров. Экспортная цена на российский газ, по данным ФТС, фактически коррелирует с индексом TTF, хотя всегда ниже ее и не так сильно колеблется. По прогнозу «Газпрома», средняя экспортная стоимость его газа вырастет в 2021 году на 30% и достигнет 269,6 доллара за тысячу кубов. Указывается, что доходы государства от экспорта газа складываются из нескольких составляющих: в первую очередь это экспортные пошлины, для трубопроводного газа они рассчитываются по ставке 30% от вывозной цены, при этом для СПГ ставка нулевая. Еще средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортеров газа – «Газпрома» и «Новатэка». Также государство получает дивиденды от владения акциями «Газпрома». В 2020 году доходы российского бюджета от пошлины на экспорт газа составили 439 млрд рублей, в 2019 году - 696 млрд рублей. Налог на прибыль «Газпрома» по МСФО в 2019 году составил 358 млрд рублей, «Новатэка» – 35 млрд рублей. По итогам 2020 года «Газпром» заплатил 29 млрд рублей налога, а «Новатэк» – 41 млрд. Также государство получает переменный доход от НДПИ на газ, размер ставки которого зависит от мировых цен на нефть и нефтепродукты и курса рубля. Ранее Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией 21 августа 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой». Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана. Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах. «Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (...) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор. По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве. Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину». Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД