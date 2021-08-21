В Тульской области открыли отремонтированные военными семь мостов

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков открыл семь мостов в Тульской области, отремонтированные после обращения губернатора региона Алексея Дюмина с просьбой о помощи в восстановлении аварийных мостов.

«В населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области силами двух батальонов 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО в рамках тактико-специального учения с использованием табельных средств дорожных войск и расходных материалов, поставленных правительством Тульской области, досрочно возведены пять автодорожных и два пешеходных моста общей протяженностью более 250 погонных метра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что работы были выполнены по решению министра обороны Сергея Шойгу после обращения губернатора Тульской области Алексея Дюмина по вопросу оказания помощи в восстановлении аварийных мостов.

В результате проведенных специалистами МТО военного ведомства работ было обеспечено круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тыс. человек, добавили в Минобороны.

«Со значительным опережением графика строительства – с 5 июня по 20 июля – личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство», – отметил Булгаков.

Всего, по его словам, с 2018 года в Тульской области воинскими подразделениями МТО возведено 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров, что обеспечило транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами области в 56 населенных пунктах, где проживают почти 25 тыс. человек.

По словам Дюмина, «эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов, они также значительно уменьшат время прибытия скорой помощи, пожарной охраны и других служб». «Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено», – добавил губернатор.

Булгаков и Дюмин дали старт движению по мостовому переходу, по которому прошла колонна специальной техники в количестве двадцати единиц. В заключительной части церемонии генерал армии вручил награды и ценные подарки личному составу, отличившемуся при строительстве.