Экс-президент Киргизии Акаев вернется в Москву после допроса в Бишкеке

Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря

«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале.

«История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук.

По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук.

Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику».

В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский.

По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии.

«Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской.