В рекомендации Минздрава добавят информацию о вакцинации людей с ВИЧ от COVID Инфекционист объяснил отсутствие лекарств от COVID-19 19 августа 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все считали, что COVID-19 – сезонная инфекция, пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов заявил, что «работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», передает РИА «Новости». «Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», – сказал он, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет. Он отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства – это корь и бешенство. Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист. Ранее выяснилось, что средство от глистов эффективно против коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Академик РАН оценил модернизированные вакцины от коронавируса на основе нескольких новых штаммов 17 августа 2021, 13:38

Фото: Peter Endig/DPA/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что планируется создать новые антиковидные вакцины по технологии аналогичной той, что используется при создании прививки от гриппа, передают «Известия». Данные препараты будут содержать сразу несколько независимых штаммов, которые могут меняться Всемирной организацией здравоохранения «в целях получения популяционного иммунитета». Кроме того, он рассказал, что в августе планируется зарегистрировать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». «Вакцина против гриппа обновляется по одной причине – грипп каждый год меняется. Он мутирует приблизительно раз в 30 чаще, чем коронавирус. Поэтому у нас каждый год иногда остается прежний вариант, а иногда немного другой. Именно из-за этого против гриппа и приходится каждый год делать вакцину. Что касается коронавируса, то сейчас такой необходимости нет, все эти слухи действительно преувеличены», – говорит Зверев. Он объясняет, что пока COVID-19 не меняет свою ту структуру, на которую у людей образуются антитела и формируется иммунитет. Поэтому те вакцины, которые были изначально созданы на сегодняшний день, по крайней мере в России, должны работать против всех новых вариантов. «Однако никогда раньше во время пандемии так широко и масштабно не вакцинировали народ, как это происходит сегодня, поэтому вполне возможно, что вирус под этим давлением вакцинации будет меняться. Вот за этим нужно следить. Сейчас у него пока меняется только участок связывания коронавируса с рецептором клетки, это меняет течение болезни, заразность и другие свойства, но не влияет пока на его антигенную структуру. То есть вакцины не делают на изменчивом участке, поэтому-то на данный момент они и эффективны против новых штаммов», – рассказывает академик. Что касается новой вакцины против коронавируса по гриппозной технологи, то вирусолог полагает, что наверняка это будут синтетические белки, которые могут повторять те или иные участки белков коронавируса. Если коронавирус изменится, то авторы препарата просто добавят в вакцину другой пептид (белок). Создавать данный препарат массово будет легко, продолжает эксперт, поскольку технология уже давно известная, изученная, а производство уже практически налажено, так как вакцины от гриппа производятся на разных платформах ежегодно. Причем есть на синтетических белках вируса гриппа, а есть на тех, которые выращены на белках куриных эмбрионов или культуре клеток и так далее. Технологии отработаны, а заводы, которые производили гриппозные вакцины, вполне можно будет переоборудовать под новый препарат. Поэтому на первых парах новым вакцинам действительно будет легче, нежели «КовиВаку» центра имени Чумакова, который до сих пор пытается выйти на массовое производство, или же «Спутнику V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, созданному по новейшим технологиям. «Одно дело сделать вакцину в лаборатории, в институте тысячу или даже полмиллиона доз, а другое дело, когда речь идет о десятках миллионов доз. Это уже несколько заводов, поэтому технология должна быть совершенна. Все ее должны уметь воссоздать, а для этого нужны работники, оборудование, потому что в самой вакцине не только коронавирус, но там еще есть и стабилизатор, который этот белок стабилизирует, чтобы он не разрушался, адъювант (вещество, отвечающее за то, чтобы вакцина всасывалась не мгновенно, а в течение определенного времени), есть там компонент, препятствующий заражению какими-то бактериями и так далее. Вакцина – сложный препарат», – отмечает Зверев. По мнению собеседника, на данный момент нет абсолютно никакой разницы, какие именно штаммы будут включены в новые вакцины от коронавируса, поскольку тот участок вируса, который сейчас изменяется, это участок связывания коронавируса с рецептором клетки, а препарат, как правило, нацелен на другие структуры для выработки антител, которые везде пока остаются неизменными. «Антитела могут образовываться на некоторые участки белка, ведь там несколько аминокислот. Но они не существуют в виде цепочки, они свернуты. Поэтому в случае с коронавирусом антитела образуются на конформационной эпитопе. Это такая очень сложная структура, потому что белок не существует в виде мономера, это трехмерная структура, три молекулы белка. У них есть выступы, впадины, и антитела как раз образуются на вот эту конформацию белка. Именно так и делают все известные нам на сегодняшний день вакцины», – объясняет специалист. Он также полагает, что человек, который привьется новыми вакцинами, состоящими из двух-трех штаммов коронавируса, будет защищен ненамного больше, нежели граждане, которые привились ранее «Спутником V» или «КовиВаком». «На мой взгляд, включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности. Но раз вирус меняется, все равно, наверное, нужно учитывать это, менять и состав вакцин. Но пока острой необходимости менять состав того же «КовиВака» или «Спутника V» нет, потому что они и так достаточно эффективны», – заключил Зверев. В конце июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, то на создание нового препарата понадобится неделя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова анонсировала выход пятой вакцины от COVID-19 в России 17 августа 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В России в скором времени должна появиться пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В Российской Федерации... четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», – цитирует Попову РИА «Новости». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что лучше всего проходить вакцинацию против коронавируса в летний период. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам. Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты» 17 августа 2021, 04:06 Текст: Антон Антонов

Вакцина «Спутник лайт» повысит защиту против дельта-штамма коронавируса у тех, кто вакцинировался двумя инъекциями Pfizer, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что «шаг РФПИ по предложению бустировать» Pfizer российской вакциной «вполне логичен», после третьего укола человек будет «защищен более широким спектром антител», передает РИА «Новости». Сейчас все еще нет информации о том, насколько Pfizer эффективна против дельта-штамма. Высказываются предположения, что эффективность составляет только 40%. «Надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», – сказал Гинцбург. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию 17 августа 2021, 14:34 Текст: Наталья Ануфриева

Врачи единодушны во мнении, что кисломолочная продукция является обязательной частью здорового рациона, так как полезные бактерии оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника и способствуют общему улучшению состояния, однако среди них есть и те, что способны нанести вред организму, заявила врач-диетолог Дарья Русакова. Русакова заявила, что «йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам – сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке», передает «Ридус». «Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже», – отметила она. По словам доктора, обезжиренные кисломолочные продукты также не содержат большой пользы для здоровья, поскольку для правильной консистенции в них зачастую добавляют крахмал. «Не рекомендую злоупотреблять обезжиренными молочными продуктами, потому что, как правило, чтобы достичь консистенции необходимой в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал – это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови. Таким продуктом и не насытиться, и очень сложно похудеть», – подчеркнула Русакова. При этом она не советует исключать из рациона сметану: это наиболее жирный продукт из всех кисломолочных после сыра, но если выбирать сметану с жирностью 10-15%, то вреда не будет. «От сметаны жирностью 25-30% лучше отказаться, потому что это очень тяжелый продукт для переваривания, для поджелудочной железы, для печени», – пояснила врач. По ее мнению, не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные кисломолочные продукты, тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья. Эксперт добавила, что следует обращать внимание на срок годности продукта. «Все-таки кисломолочный продукт должен быть недолго срока хранения – до пяти суток. Потому что бактерии в них размножаются и, соответственно, чтобы подавлять рост болезнетворных бактерий, некоторые производители добавляют антибактериальные препараты. Это удлиняет сроки хранения. В последствии это неблагоприятно влияет на микрофлору кишечника», – подытожила специалист. Ранее россиян предупредили об опасности творога. У вейперов нашли новую неизлечимую болезнь 17 августа 2021, 09:30 Текст: Наталья Ануфриева

Безопасность вейпов, растиражированных в последнее время как якобы легкий способ отказаться от никотина, подверглась сомнению: у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом, рассказал специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев. Васильев рассказал, что «летом 2019 года в США было выявлено большое количество поражения легких, связанное с употреблением с использованием этих (курительных) систем (...) количество случаев возросло к сентябрю того же года», на данный момент существуют уже более 240 публикаций, описывающих это состояние, передает 5-tv.ru. Болезнь назвали EVALI, для постановки соответствующего диагноза руководствуются следующими критериями: употребление пациентом вейпов в течение 90 дней до начала заболевания; наличие патологических изменений в легких на рентгенографии, часто в виде инфильтратов; отсутствие других причин для похожего состояния. Причиной, из-за которой поражаются легкие, является воздействие ацетата, витамина Е, содержащегося в этих курительных системах. «Болезнь имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей одышкой, а также нарастающей дыхательной недостаточностью. Особенно тяжелые случаи проявляются синдромом острого повреждения легких», – рассказал Васильев. На данный момент доказательного лечения не существует, в отношении заболевания применяют в основном системные кортикостероиды. Кроме того, опубликованы сведения о более 60 летальных исходах, однако в последнее время отмечается снижение количества случаев EVALI. «Это может быть обусловлено просто их пропуском ввиду пандемии COVID-19 и сходными проявлениями заболевания. В связи с этим медсообщество должно относится по-прежнему с настороженностью к возможным случаям заболевания», – предостерег врач. Ранее пульмонолог объяснил причины наступления смерти из-за курения вейпа. Инфекционист объяснил отсутствие антител у бессимптомно переболевших COVID-19 18 августа 2021, 14:57

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если бессимптомно переболевший коронавирусной инфекцией человек после заболевания не имеет антител, это значит, вирус просто не прошел через местные иммунные барьеры, но при следующем заболевании он рискует перенести болезнь тяжело, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. В ходе прямого эфира Российского общества «Знание» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что было проведено исследование, благодаря которому выявили, что у 18% граждан, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию, а ПЦР у них был положительным, не имеют антител. «Это говорит о том, что коронавирусная инфекция уходит от нашего иммунитета, и то, что антитела, которые вырабатываются коронавирусом, являются не основными. И люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», – говорит Тимаков. Когда COVID-19 изменится, трансформируется и сможет обходить тот иммунитет, который защитил бессимптомных пациентов, то для них данная инфекция станет опасной, объясняет врач. То же самое произошло и с людьми, которые не болели в первую и вторую волну, но заболевают в третью, причем тяжело и зачастую не обходятся без госпитализации. «Именно поэтому сдача анализов на уровень антител до полугода после перенесения инфекции необязательна, а после желательно пройти вакцинацию, чтобы сымитировать инфекционный процесс и сформировать в организме полноценные антитела, иначе коронавирус попросту пробьет иммунный барьер», – рассказывает инфекционист. Собеседник подчеркивает, что у тех 18% граждан, которые не получили антитела, коронавирус не вызвал иммунный ответ. То есть в их случае просто было «носительство вируса», который не проник в клетки и не выработал образование антител и, скорее всего, клеточного иммунитета тоже. «Ошибки ПЦР-тестов в этом случае быть не может, потому что ложноположительных тестов практически нет, их точность свыше 99%. Да, может быть ложноотрицательный результат, если тест неправильно взять, не в то время или не в тот день, когда маленькое количество вирусовыделения. Ложноположительные бывают очень редко, поэтому здесь явно не может быть этот случай», – разъясняет Тимаков. Он добавил, что у людей вирус просто не прошел через иммунные местные барьеры, у них был хороший интерфероновый статус. Сам вирус не проник дальше в клетку и не размножился в активной форме. Но это не означает, что эти граждане не были на тот момент источником инфекции. Ранее ученые из в Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии выяснили, что после перенесения коронавируса антитела и защита от новой инфекции сохраняются в организме в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России решили разыграть призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID 18 августа 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение правительства. О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода. В лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период ее проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID 16 августа 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

С 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС. Напомним, с 1 июля Чехия запретила поездки в Россию. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. В России выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 18 августа 2021, 11:36

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1636, Москве – 1590, Московской области – 1240. Всего в стране выявили 6 663 473 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 939 037 человек, из них 20 713 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 172 909 человек. Накануне, 17 августа, в России выявили 20 958 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 44. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский художник Краснов попал в хоспис после коронавируса 18 августа 2021, 17:55 Текст: Дарья Григоренко

Известный художник-сценограф Борис Краснов перенес COVID-19 в очень тяжелой форме и находится на данный момент в частном хосписе, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Я знаю, что Борис очень тяжело перенес заболевание коронавирусом. Но сейчас не знаю, в каком он состоянии», – пояснил Варшавер, передает РИА «Новости». Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщает, что недавно 60-летний Краснов перенес коронавирус, после чего у художника снова случился инсульт. Отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. Сейчас его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис. По словам адвоката Александра Добровинского, врачи говорят, что шансов на выздоровление нет. Краснов – российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской академии художеств. Среди его проектов - более ста спектаклей в театрах бывшего СССР, «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и многие другие. Напомним, что первый инсульт у Краснова произошел в сентябре 2011 года, когда на него было заведено уголовное дело. Его подозревали в попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. Он был освобожден из-под стражи под залог, перенес тяжелую операцию на головном мозге и продолжил лечение в Швейцарии. В России выявили 20,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 16 августа 2021, 11:35

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего в стране зафиксировано 6,6 млн случаев заболевания, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. За прошедшие сутки выписано после выздоровления 15 601 человек, скончались за это же время 806 пациентов с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за сутки выявили 1489 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1383, в Московской области – 1362. Накануне в России было выявлено 21 624 случая коронавируса, таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 859. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею 16 августа 2021, 12:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию, сообщили в штабе. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», – передает ТАСС сообщение штаба. «Также принято решение с 27 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе», – передает РИА «Новости». Как уточнили в штабе, речь идет о Венгрии (по маршрутам Москва – Будапешт с четырех до семи рейсов в неделю, Сочи – Будапешт, Казань – Будапешт, Жуковский – Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар – Будапешт, Ростов–на–Дону – Будапешт, Самара – Будапешт с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте), Египте (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм–эш–Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм–эш–Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). Также увеличится число рейсов в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с четырех до семи рейсов в неделю, Москва – Пафос с трех до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (кроме Москвы), в Ларнаку и Пафос с двух до четырех рейсов в неделю на каждом маршруте), Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). Увеличение числа регулярных рейсов коснется и Таджикистана (по маршруту Москва – Душанбе с двух до семи рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Душанбе, Худжанд и Куляб с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте). «Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране», – говорится в сообщении. Авиасообщение с Танзанией было приостановлено Россией с 15 апреля из–за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Позже эти ограничения несколько раз продлевались. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи жителей Латвии 18 августа 2021, 23:23 Текст: Антон Никитин

Несколько тысяч человек в среду приняли участие в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Латвии. Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти, передает ТАСС. «Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, – сказал он. – Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем». К моменту начала митинга к воротам Президентского замка пришли несколько тысяч человек, хотя власти Латвии ограничили численность акции протеста 50-ю собравшимися, пригрозив нарушителям штрафом до 2 тыс. евро. Пришедшие на митинг держали плакаты, на которых были написаны различные лозунги: «Против принудительной вакцинации!», «Мы отстаиваем конституционные свободы и право выбора!» и другие. Вслед за одним из идеологов акции протеста, депутатом Сейма Алдисом Гобземсом, толпа скандировала «Кариньш (премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш) – вон!», а также «Левитс (президент страны Эгилс Левитс), выходи!», «Свободу!» и «Латвия!». Полиция перекрыла подходы к расположенному поблизости Сейму (парламенту Латвии). Здание правительства республики, расположенное неподалеку от Старой Риги, было также огорожено барьерами. В полиции заявили, что многие участники акции протеста отказывались соблюдать коронавирусные ограничения, подчеркнув, что «организаторы пикета установлены и будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения собрания». По окончании митинга участники акции исполнили несколько песен, в том числе государственный гимн, у памятника Свободы, после чего возложили к зданию правительства мягкие игрушки и потребовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Депутат Гобземс пообещал, что, если президент Левитс не отправит премьер-министра в отставку уже завтра, он будет призывать к забастовке учителей, медиков и полицейских. Правительство Латвии ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее заявила о намерении собрать подписи, чтобы приостановить вступление закона в силу и вынести вопрос на референдум. Напомним, 11 августа у здания Сейма Литвы задержали 26 человек в связи с беспорядками, которые были вызваны планами правительства с 13 сентября запретить непривившимся от коронавируса жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит» 17 августа 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан». «Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», – приводятся его слова на сайте партии. Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. «Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тыс. человек должна действовать своя лаборатория. Зампред правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». «Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите здоровья. Еще одно важное направление, которое президент в послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиальной новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы», – отметила Татьяна Голикова. При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры. «Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила она. Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей. «Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова. О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Турчак заявил, что «Санитарный щит» должен с одной стороны эффективно защищать от эпидемиологических угроз, а с другой – не создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов, подчеркнул Турчак. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», – обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. Учебный год в школах решили начать в традиционном формате 16 августа 2021, 12:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – передает РИА «Новости» слова министра. Кравцов добавил, что с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде и регионы держат этот вопрос на контроле. В Минпросвещения добавили, что принудительной вакцинации от коронавируса педагогов и школьников не будет: «Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», – говорится в сообщении. Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД