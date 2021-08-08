Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса, заявили специалисты из Института Скриппса (США), опубликовавшие результаты исследования в научном журнале ACS Infectious Disease.

Вещества, содержащиеся в салициланидах – препаратах от паразитов, – эффективны против определенных инфекций, что было доказано еще 10-15 лет назад. Однако, как утверждают авторы новой работы, «область» действия таких лекарств обычно ограничена кишечником, а порой они могут оказаться токсичны для организма, передает РИА «Новости».

Когда в прошлом году мир столкнулся с пандемией, ученые решили проверить действие салициланидов на COVID-19, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№11) отличалось способностью проходить через кишечник и всасываться в кровоток, не вызывая при этом токсичности.

Исследование показало, что оно также препятствует инфицированию клеток. «Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться», – рассказал один из авторов работы Ким Джанда.

В экспериментах на мышах салициланид №11 снизил уровни воспаления, а также интерлейкина-6 – белка, выступающего ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы в сложных тестах на животных, а затем провести клинические исследования. По их мнению, в условиях появления более агрессивных штаммов SARS-CoV-2 средство сможет защитить людей, особенно тех, кто не имеет возможности вакцинироваться.