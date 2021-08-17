Сильный лесной пожар охватил юго-восток Франции

Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

«Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент.

«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он.

Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.

Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем.

Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных.

Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений.

Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.

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