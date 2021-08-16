Стали известны подробности драки со стрельбой в Саратове

В Саратове расследование массовой драки со стрельбой привело следователей к депутату областной думы Николаю Бондаренко.

«Один из участников этого побоища – хорошо известный в криминальных кругах Фаик Мамедов, его часто видели в компании с Бондаренко. Более того, народного избранника почему-то окружают люди с криминальным прошлым, которые до сих пор остаются на свободе. Он даже берет их на встречи с избирателями, словно подчеркивая, чьи интересы собирается представлять», – пишет в своем расследовании Рен ТВ.

Как сообщает издание, массовая драка произошла в центре Саратова, один из участников потасовки был ранен в ногу, у нескольких человек – травмы головы и переломы. Возбуждено уголовное дело. В драке участвовали около 50 человек. Несколько человек задержаны.

«Со слов очевидцев, с места происшествия скрылись автомобиль ВАЗ «Приора» без номерных знаков, «Мерседес» М094ММ 64, владелец Мамедов Фаик Вагиф-оглы. Приняты меры к розыску и задержанию. Речь идет вот об этом Фаике Мамедове – в криминальных кругах он больше известен под кличкой «Беда». Мы отправились в Саратов, чтобы его разыскать, и нашли. Но оказалось, все два дня работы нашей съемочной группы в городе за ее передвижениями пристально следили», – сообщает издание.

Сообщается, что Мамедов не объяснил, что его автомобиль делал на месте драки. Автор статьи указывает, что он был замечен в одном из местных элитных клубов за столом с депутатом областной думы Николаем Бондаренко.

«На видео есть еще один интересный персонаж, известный в уголовной среде под кличкой «Кеша». Вот он обнимается с депутатом Бондаренко. Это – Андрей Сторожев. В 2011-м он с друзьями жестоко избил Дмитрия Беляева. Врачи не смогли спасти мужчину, все произошло у входа в местный бар», – говорится в расследовании. Уточняется, что это дело было приостановлено, при том что годом ранее Сторожев получил три года условно – так же в баре выстрелил знакомому в голову из травматического пистолета.



Издание сообщает, что Бондаренко помог Сторожеву оформить партийный билет КПРФ. «В комментариях под публикацией об этом в соцсети Бондаренко пишет: «Поздравляю, товарищ!». Кеша тронут: «Спасибо, родной, большое! Все благодаря тебе», – пишет издание.

Журналисты выяснили, что в октябре прошлого года Сторожев избил сотрудника саратовской Думы Максима Самолетова, когда тот инспектировал несанкционированную свалку.

Самолетов в интервью Рен ТВ рассказал, что за день до нападения его мать проходила через пустырь и увидела, как в протекающий рядом ручей сбрасывают строительный мусор.

«Она достала свой телефон и начала фиксировать. К ней подошли двое человек, оказался одним из них Сторожев Андрей. Он нанес ей несколько ударов, выбил из руки телефон, после чего пытался ее душить ее же воротником»,– рассказал Максим Самолетов, ведущий специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской думы Рен ТВ.

Издание отмечает, что «второй участник нападения на Самолетова – дважды судимый Рамзан Яшадов. В 2018-м он напал на дороге на водителя автомобиля, представившись сотрудником прокуратуры. Рамзан – племянник авторитетного саратовского бизнесмена Турпала Азиева. И судя по совместным фото, он также входит в близкий круг Николая Бондаренко»,

«За нападение на сотрудника администрации Самолетова и его мать товарищ Бондаренко Кеша-Сторожев отделался административным наказанием. Но уже весной этого года его задержали по подозрению в мошенничестве. Кеша, правда, до сих пор на свободе. Интересно, что сам Бондаренко окружает себя уголовниками, даже когда отправляется на встречи с избирателями», – сообщает издание.