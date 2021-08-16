Политолог называл суицидальной антироссийскую политику Украины

«Выбор в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин в преддверии 30–летней годовщины независимости Украины.

«Украина совершила системную ошибку, выбрав в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд. Официальный Киев последовательно идет по пути создания антироссийского проекта, разрывая по живому все связи с Россией», – отметил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Такой выбор, по словам собеседника, имеет серьезные социальные, экономические и политические последствия. «Это делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием, – считает политолог. – Нельзя строить государственность на противопоставлении одной страны другой. Это деструктивный путь, путь разрушения, а не созидания».

Мухин добавил, что у Киева были варианты формирования другого будущего. «Украине следовало оставаться в составе СНГ, а она фактически вышла оттуда. Также ей следовало бы позаботиться о единстве славянских народов, а не делать из себя заряженную торпеду против России. Это суицидальный путь», – подчеркнул политолог.

В конце августа Украина отмечает 30-летие существования в качестве независимого государства. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). К юбилею независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Показательно, что флагштоки привезут из Турции.

Политолог Лариса Шеслер ранее отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД: «На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот». Вследствие разрыва хозяйственных связей с Россией, Украина утеряла все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электронику, и превратилась в аграрную страну и самое бедное государство в Европе с ВВП на душу населения, сопоставимым с показателями стран Африки. Население республики в 1993 году составляло 52 млн человек, а на данный момент, по ряду косвенных данных – менее 30 млн человек.

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