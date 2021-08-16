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Авиаэксперт оценил последствия от закрытия воздушного пространства Афганистана
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Афганистан не такое большое государство, поэтому обходные маршруты будут не длинными, что не повлияет на экономику авиакомпаний и стоимости авиабилетов в случае запрета полетов над воздушным пространством страны, что необходимо осуществить в ближайшее время, сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом, крупные авиакомпании решили изменить маршрут полетов, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана.
«В Афганистане сейчас ситуация, которая требует немедленной реакции всех, кто летает в эту страну или пересекает ее воздушное пространство. А все потому, что согласно международным авиационным правилам, которые диктуются Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), объединяющей 193 государства мира, и которые обязательны для исполнения, воздушное пространство страны, где ведутся военные действия, необходимо запрещать для пересечения», – говорит Смирнов.
Так он напоминает о трагедии семилетней давности, которая произошла, по его мнению, из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство своей страны. Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины сообщается, что страна в полной мере ответственна за крушение, поскольку не закрыла свое воздушное пространство.
«Так вот в Афганистане ситуация аналогичная. Правильно сделали те государства, которые запретили своим авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Афганистана, потому что сегодня это страна, где президент и правительство сбежали, она находится в неуправляемом хаосе. Откуда этим людям, которые спустились с гор с автоматами и пулеметами, знать о требованиях ИКАО. Конечно, они ничего не знают и не могут ничего сделать, поэтому инициативу в свои руки должны взять другие страны, в том числе и наша, и запретить пересечение воздушного пространства Афганистана до выяснения и урегулирования ситуации», – считает эксперт.
Собеседник подчеркивает, что на сегодняшний день самолетам, пересекающим воздушное пространство страны, где нет руководства и царит хаос, никто не может дать гарантии, что в лайнер не запустят ракету. То же самое касается садящегося и вылетающего воздушного судна в Кабуле.
«Всем странам необходимо немедленно запретить полеты над Афганистаном, руководствуясь рекомендациями ИКАО. Конкретно у нас достаточно много рейсов проходят через афганское воздушное пространство, как минимум по направлению в Китай, другие страны Юго-Востока. И, слава Богу, это не такое большое государство, поэтому обходные маршруты будут не длинными, что не повлияет на экономику авиакомпаний и стоимости авиабилетов», – уверен Смирнов.
Ранее управление гражданской авиации Афганистана порекомендовало гражданским транзитным самолетам облетать Кабул, поскольку воздушное пространство столицы открыто только для военных самолетов.
Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.
Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.
«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.
Кроме того, Блинкен рассказал, что США считают, что если талибы не будут соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя.
«В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут (соблюдать), <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», – сказал Блинкен.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять Россия в свете ситуации с талибами в Афганистане.
«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.
Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.
Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.
Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».
«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США
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Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.
По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.
При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.
Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.
Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В Конгрессе США заявили о капитуляции Америки перед террористами
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Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.
«Это не «прекращение бесконечных войн». Это капитуляция Америки, которая поощряет наших врагов и делает так, что нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив при этом намного большую цену», – приводит слова конгрессвумен ТАСС.
Чейни добавила, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну [Афганистан] врагам-террористам».
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около четырех тысяч человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев. На этом фоне США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
Толпы афганцев прорвались на ВПП аэропорта Кабула в надежде бежать из страны
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Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова очевидца.
В свою очередь телеканал BFM приводит на сайте видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
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Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
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В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Эксперт оценил отношения «Талибана» с ИГ и «Аль-Каидой»
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На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас подобные контакты для взявшего власть «Талибана» неприемлемы, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сотников, комментируя ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.
«Запрещенное в России движение «Талибан» в нынешнем своем виде отличается от того, каким оно было 20 лет назад. В движении сформировалось политическое крыло, которое преследовало цель установить контроль над страной и прийти к власти – и, как мы увидели, добилось поставленной цели. В этой ситуации для талибов ни «Аль-Каида», ни тем более «Исламское государство* – Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) не являются партнерами по дальнейшему управлению страной», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
«Еще несколько лет назад такой временный союз имел место – тогда талибам нужно было захватывать позиции в провинциях и проводить теракты против американских войск, которые там были развернуты, – указал собеседник. – Но сейчас обе структуры – не просто конкуренты, а враги для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.
Более того, можно предполагать, что «Талибан» будет бороться против попыток радикальных исламистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства – Хорасан» распространять свое влияние на страны Центральной Азии, что представляло бы угрозу для национальной безопасности России, заметил Сотников. «При этом «Талибан», скорее всего, не будет возражать против того, чтобы ИГ* (не «Аль-Каида», заметим) совершило бы «исход» в сторону ближневосточных стран – Сирии, и прежде всего, Ирака», – полагает востоковед.
Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды». Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.
Структура была создана выходцами из близкой к афганской талибам пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России). Это региональный филиал ИГ ставит целью включение «Великого Хорасана» – исторической области, включающей северо-восток Ирана, Афганистан и часть Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – в состав «исламского халифата», подчиненного главарям ИГИЛ* . Как отмечали специалисты по региону, это объективно не совпадало с целями талибов по воссозданию их собственного государства, «Исламского эмирата Афганистан» образца 1996-2001 годов.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году в интервью «Интерфаксу» выразил мнение: талибы «чувствуют, что ИГИЛ пытается, как «Аль-Каида» в свое время, их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада». «Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают Аль-Багдади халифом, не признают ИГИЛ», – отметил Кабулов.
В феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о выводе американских войск в течение 14 месяцев. Согласно документу, талибы брали на себя обязательство не допускать, чтобы «Аль-Каида» или подобные группы использовали территорию Афганистана для подготовки атак на США.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана без боя, занимая ведомства, оставленные правительственными силами. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Как сообщает ТАСС, в стране создан Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило афганское агентство Пажвок, в совет вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. По данным Reuters, талибы ожидают, что власть будет передана напрямую, а не посредством некоего переходного правительства.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана».
Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Аэропорт Кабула, из которого проходит эвакуация американцев, подвергся обстрелу, говорится в опубликованном сообщении американского диппредставительства в Афганистане.
«Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», – передает сообщение ТАСС.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут».
«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко.
Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он.
Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего».
«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Россия призвала Совбез ООН к экстренному заседанию по Афганистану
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Россия и партнеры работают над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, встреча будет собрана, «но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать».
В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН.
«Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе», – сказал он.
Также Слуцкий добавил, что «для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность», поскольку нельзя допустить приближения террористов к границам России и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.
По мнению депутата, «все происходящее сегодня, к сожалению, стало следствием безответственной политики США и их союзников, которые за столько лет нахождения американских войск в Афганистане не смогли помочь его официальным властям обеспечить контроль на всей территории страны и добиться политического урегулирования».
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Захарова поразилась молчанию США в связи с ситуацией с правами человека в Кабуле
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Официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась тем, почему США до сих пор не отреагировали на ситуацию с правами человека в Кабуле, где граждане штурмуют самолеты и просят Вашингтон о спасении.
«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять против ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей». Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире – афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В Москве заявили о наличии у России плана «Б» по Афганистану
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Сейчас Россия работает в Афганистане по плану «А», но у Москвы всегда есть и план «Б», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».
По словам Кабулова, Россия не опасается, что Афганистан под властью движения «Талибан» (запрещено в РФ), станет реинкарнацией ИГИЛ* (запрещено в РФ).
«Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, от всего НАТО вместе взятого, включая бежавшее афганское правительство, которое не боролось с ИГИЛ, а кое-где потворствовало ИГИЛ, а вот талибы как раз с ними воевали. Воевали беспощадно. Мне неоднократно представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один – пленных брать не будут», – пояснил дипломат.
Кабулов также прокомментировал побег афганского правительства из Кабула: «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», – сказал он, добавив, что сейчас есть неопределенность.
«Поэтому подождем, пусть новая власть покажет себя не на словах, а на деле. Дальше будет видно», – сказал представитель ведомства.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».
Президент Афганистана ушел в отставку
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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
Как рассказал источник РИА «Новости», Гани объяснил решение тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».
Эту информацию подтвердил глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы – обеспечить безопасность.
Ранее телеканал Tolo News сообщил, что Гани покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.