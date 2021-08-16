Авиаэксперт оценил последствия от закрытия воздушного пространства Афганистана

Афганистан не такое большое государство, поэтому обходные маршруты будут не длинными, что не повлияет на экономику авиакомпаний и стоимости авиабилетов в случае запрета полетов над воздушным пространством страны, что необходимо осуществить в ближайшее время, сказал газете ВЗГЛЯД президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

После того, как радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом, крупные авиакомпании решили изменить маршрут полетов, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана.

«В Афганистане сейчас ситуация, которая требует немедленной реакции всех, кто летает в эту страну или пересекает ее воздушное пространство. А все потому, что согласно международным авиационным правилам, которые диктуются Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), объединяющей 193 государства мира, и которые обязательны для исполнения, воздушное пространство страны, где ведутся военные действия, необходимо запрещать для пересечения», – говорит Смирнов.

Так он напоминает о трагедии семилетней давности, которая произошла, по его мнению, из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство своей страны. Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины сообщается, что страна в полной мере ответственна за крушение, поскольку не закрыла свое воздушное пространство.

«Так вот в Афганистане ситуация аналогичная. Правильно сделали те государства, которые запретили своим авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Афганистана, потому что сегодня это страна, где президент и правительство сбежали, она находится в неуправляемом хаосе. Откуда этим людям, которые спустились с гор с автоматами и пулеметами, знать о требованиях ИКАО. Конечно, они ничего не знают и не могут ничего сделать, поэтому инициативу в свои руки должны взять другие страны, в том числе и наша, и запретить пересечение воздушного пространства Афганистана до выяснения и урегулирования ситуации», – считает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что на сегодняшний день самолетам, пересекающим воздушное пространство страны, где нет руководства и царит хаос, никто не может дать гарантии, что в лайнер не запустят ракету. То же самое касается садящегося и вылетающего воздушного судна в Кабуле.

«Всем странам необходимо немедленно запретить полеты над Афганистаном, руководствуясь рекомендациями ИКАО. Конкретно у нас достаточно много рейсов проходят через афганское воздушное пространство, как минимум по направлению в Китай, другие страны Юго-Востока. И, слава Богу, это не такое большое государство, поэтому обходные маршруты будут не длинными, что не повлияет на экономику авиакомпаний и стоимости авиабилетов», – уверен Смирнов.

Ранее управление гражданской авиации Афганистана порекомендовало гражданским транзитным самолетам облетать Кабул, поскольку воздушное пространство столицы открыто только для военных самолетов.