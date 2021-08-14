В Швеции поблагодарили Горбачева за распад СССР

Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.

Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.

При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.

Ранее Горбачев заявил, что убежден в необходимости перестройки и ее «исторической правоте».

Между тем результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.