В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии 13 августа 2021, 20:27 В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое. Строительство собственной сцены для артистов учреждения начали в 2014 году за счет бюджета Марий Эл, но его приостанавливали из-за отсутствия финансирования, позже проект удалось включить в нацпроект «Культура» благодаря инициативе главы республики Александра Евстифеева, сообщается на сайте регионального правительства. В 2020 году работы на объекте возобновились, за полтора года он был не только достроен, но и введен в эксплуатацию. «Сегодня для всех жителей республики долгожданное и потому радостное событие – одно из старейших учреждений культуры – Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая, начала работу в стенах нового собственного здания. Говоря о значении культуры в жизни россиян, президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия». Поддержка и развитие сферы культуры является одной из важнейших задач правительства Марий Эл», – сказал Евстифеев на открытии здания. Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта «Культура» проведены реставрационные работы главного корпуса Национального музея республики имени Евсеева, Национального театра драмы имени Шкетана, замка Шереметева, городской библиотеки в Козьмодемьянске и Волжского краеведческого музея. Проведена реконструкция концертного зала Колледжа культуры и искусств и капитальный ремонт семи домов культуры в сельской местности. Создана модельная библиотека в Новом Торъяле. Для трех школ искусств и республиканского колледжа культуры приобретено новое музыкальное и учебное оборудование. Завершается капитальный ремонт четырех детских школ искусств в районах республики. Правительством республики выделены дополнительные средства на их оснащение. Евстифеев уточнил, что развивается не только отрасль культуры республики, но и преображается весь регион: строятся детские сады и школы, больницы, открываются ФАПы, обустраиваются общественные территории. В республике опережающими темпами идет дорожное строительство, развивается промышленность и сельское хозяйство. Проводится последовательная работа по ликвидации долгостроев. В этом году решена проблема обманутых дольщиков. Достроен ФОК в Приволжском, поликлиника в Козьмодемьянске, учреждения здравоохранения в столице, жилые дома и другие объекты, активно возводится Дом дружбы народов. «Одним из таких долгостроев был и этот нужный республике объект. Напомню, что история Марийской филармонии началась в 1938-ом году. В филармонии работают пять профессиональных коллективов. До сегодняшнего дня творческие коллективы, пользующиеся неизменным успехом у жителей республики, страны и у взыскательных иностранных зрителей, выступали и репетировали, на арендованных площадках. 39 лет филармония располагалась в пристрое», – сказал глава региона. Евстифеев подчеркнул, что правительству республики удалось включить вопрос завершения строительства здания Маргосфилармонии в национальный проект «Культура». Общая стоимость строительства составила более 650 млн рублей. Зрительный зал рассчитан на 356 мест. Созданы просторные репетиционные помещения, установлено современное оборудование. Завершение строительства планировалось на конец текущего года, но благодаря быстрой и качественной работе строителей уже сегодня открыто новое здание. «Сегодняшнее событие войдет в историю культуры Марий Эл и непременно вдохновит артистов филармонии на новые свершения. Теперь у коллектива есть свой «дом», где созданы все условия для реализации самых смелых творческих планов. Хочу поблагодарить федеральный центр за внимание к республике, поблагодарить строителей и всех, кто содействовал претворению в жизнь этого замечательного проекта», – сказал он. Евстифеев отметил, что ни одно значимое общественно-политическое и праздничное мероприятие не обходится без участия артистов филармонии. «Это показатель надежности и важности вашей деятельности, показатель признания вашего мастерства. Напомню, что следующий 2022 год объявлен Президентом страны Годом народного искусства, в связи с чем, ждем от вас ярких выступлений на новой сцене. Желаю всему коллективу Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая вдохновения, творческих успехов в вашей ответственной миссии развития лучших традиций академического искусства», – заключил глава республики. Также с приветственным словом к артистам и зрителям обратился зампред Совета Федерации Константин Косачев. «Филармония сегодня не отмечает свой день рождения, у нее за плечами более восьми десятилетий очень славного жизненного опыта, но можно сказать, что новое здание, чей день рождения мы отмечаем, – это для филармонии вторая молодость, второе дыхание и совершенно точно – уверенность в том, что впереди десятилетия плодотворной творческой работы на радость всем тем, кто будет заходить в эти стены», – сказал Косачев. Он напомнил, что Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем» Маргосфилармонии имел почетную миссию представлять Марийский край на Днях республики в Совете Федерации. «Впервые задача реконструкции, как это прописано было в документе, а на самом деле – строительство Маргосфилармонии, была зафиксирована в качестве государственной задачи не только республиканского, но и федерального уровня в стенах Совета Федерации, и к сегодняшнему дню эта задача блестяще решена, с чем всех поздравляю» – обозначил Косачев. Также артистов поздравила министр культуры Ольга Любимова. «Благодаря реализации национального проекта «Культура» создано великолепное пространство, где встречи жителей и гостей региона с музыкой будут проходить в комфортных условиях и с уникальным звучанием. Использование национальных мотивов в оформлении придет учреждению особую выразительность. Это, безусловно, и признание заслуг Якова Андреевича, как фольклориста, и напоминание о богатом и разнообразной культурном наследии нашей страны. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного проекта и пожелать коллективу филармонии дальнейших творческих успехов в стенах этого великолепного здания, а зрителям – ярких впечатлений», – сказала она.

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Россия решила выслать журналистику Би-би-си Сару Рейнсфорд 13 августа 2021, 14:10

Фото: BBC News/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

В качестве ответа на действия Великобритании, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам, Россия высылает корреспондента Би-би-си в Москве Сару Рейнсфорд. Bloomberg со ссылкой на сообщение в эфире телеканала «Россия 24» сообщает, что виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до конца действия визы, 31 августа, передает «Коммерсант». Рейнсфорд ведет репортажи для Би-би-си из России, Турции, Испании и с Кубы. Bloomberg не уточняет, о какой дискриминации российских СМИ в Британии идет речь. В 2019 году Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Предполагается, что ситуация с журналисткой иллюстрирует сложившиеся отношения России с Западом. Последний раз Россия высылала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга в 2011 году. Отмечается, что в 2018 году «Радио Свобода*» (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) сообщало, что Рейнсфорд в одном из своих репортажей заявила о слежке за журналистами Би-би-си со стороны неизвестных лиц: по ее словам, за съемочной группой в течение всего времени пребывания в Нижнем Новгороде якобы следовали от одной до трех машин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Уроженец Узбекистана напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским» 13 августа 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Приморскому краю. По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель. «К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СК возбудило уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ранее мигрант из Узбекистана напал на полицейского в автозаке в Москве. Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России 13 августа 2021, 16:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале. Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат. Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы. «Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД. Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Задержан напавший на русскоговорящую девушку в Бишкеке мужчина 13 августа 2021, 14:28

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Мужчина, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке в торгово-развлекательном центре в Бишкеке, задержан, через 48 часов ему должны избрать меру пресечения, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района киргизской столицы. «12 августа гражданин А.А., 1992 года рождения, был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. По истечении 48 часов Октябрьским районным судом г. Бишкека в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения», – сообщила пресс-служба УВД, передает РИА «Новости». Отмечается, что потерпевшая обратилась в милицию 2 августа. В ведомстве добавили, что мужчина был нетрезв и, «грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницы». Досудебное производство открыто по статье о хулиганстве. Напомним, в отношении мужчины, который бросил калькулятором в сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Также было принято решение о запрете въезда на территорию России сроком на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом. Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев 13 августа 2021, 13:07

Фото: dpa/picture-alliance

Текст: Дмитрий Зубарев

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели, но очевидно, что она (Меркель) встретится с президентом (Путиным)», – передает РИА «Новости» слова Зайберта. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», – уточнили в пресс-службе Кремля. Он добавил, что Меркель 22 августа посетит Украину. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что 22 августа Меркель планирует посетить Киев, запланирована ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, где будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска проекта «Северный поток – 2», а также ситуация в Донбассе. Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже 12 августа 2021, 22:11 Текст: Антон Антонов

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже, пострадали 12 человек, сообщили на станции скорой помощи. Сообщается, что около 21.24 мск произошел «взрыв ПАЗика». Как сообщили в экстренных службах, три человека направлены в больницу, «остальных осматривают бригады». «У женщины ампутация нижних конечностей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как передает ТАСС, в городской станции скорой помощи заявили: «12 пострадавших ориентировочно». До этого дежурный сообщил, что «двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое – в ожоговый центр областной больницы». В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что «газовые баллоны были установлены на крыше» кустарным способом. «Произошла утечка и прогремел взрыв», – сказал он. РЕН ТВ публикует кадры с места ЧП. В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику 13 августа 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин. Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости». «Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он. Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии. «Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин. Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией. Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга 13 августа 2021, 01:43

Фото: Телевидение Олимпийского

Комитета России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который участвовал в Олимпиаде, показал положительный результат на эритропоэтин, сообщила Международная федерация триатлона. Пробу взяли в июле во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский может запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория сообщила федерации о результатах теста россиянина 5 августа. Полянскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он занял 43-е место, передает ТАСС. Федерация триатлона России сообщила, что «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил». Указывается, что «уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований», будет «проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена». Напомним, главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле на Олимпиаде и сообщил, что на Играх в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее не доволен

Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки 13 августа 2021, 11:26

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По предварительным данным, у одной из пассажирок автобуса в Воронеже мог взорваться газовый баллон, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, передает «Лента.ру». На месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе. Водитель автобуса, в котором произошел взрыв, рассказал подробности происшествия, передает 5-tv.ru. «Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться (...) Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое – хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» – рассказал мужчина. Он отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал. «Что с ним делалось – я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крышу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», – отметил водитель, добавив, что камер в салоне автобуса не было После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду. Материалы, изъятые с места взрыва, в данный момент изучают взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва и поиск причастных к произошедшему. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек. Следователи не исключали возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Автоэксперт Алексей Тимохов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал версии причин взрыва. США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России 13 августа 2021, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Минсельхоз США в августовском прогнозе резко снизил оценку урожая пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году – на 12,5 млн тонн ниже в сравнении с предыдущим месяцем. По оценке министерства в этом сезоне (то есть в 2021 календарном году) урожай пшеницы должен составить 72,5 млн тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 млн тонн с 40 млн, передает РИА «Новости». Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов – 24,5 млн тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза – 35 млн тонн (оценка повышена с 34 млн тонн). Также министерство оценивает урожай пшеницы в ЕС в сезоне 2021-2022 годов в 138,6 млн тонн (прогноз повышен с 138,2 млн тонн), в США – 46,179 млн тонн (оценка снижена с 47,519 млн тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 776,909 млн тонн против 775,839 млн в текущем сезоне. Ранее источник в кабмине сообщил, что российское правительство не собирается отменять «зерновой демпфер» и экспортную пошлину на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины. Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов 13 августа 2021, 12:23

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости». Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается. Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые». Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы обесточили Кабул 13 августа 2021, 15:12

Фото: Abdullah Sahil/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести. Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости». «Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он. По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения. «Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea. Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить». «Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана. Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения. Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается». «Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он. В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного. В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов. Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации. Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 13 августа 2021, 09:44

Фото: РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе, передает RT в Telegram. Представитель перевозчика также заявил, что «автобус был технически исправен», передает РИА «Новости». Между тем сообщается, что по документам о 47 проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1» проверках с 2015 по 2021 год были обнаружены 19 нарушений, включая установку газового оборудования. В марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили: автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых установлены шины с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения. В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов: в салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования. В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. В свою очередь в департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили, что четверо из 18 пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации, передает ТАСС. «Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации в БСМП № 1. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ № 1, из них один пострадавший с ожогами первой-второй степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – сообщили в департаменте. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Лечение в медучреждениях проходят 14 человек, состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина умерла, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Уже высказывалось предположение о том, что мог взорваться газ, однако местные власти сообщали, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Также он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа. Прокуратура начала проверку. Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене 13 августа 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций. «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр. «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она. Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления». «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр. По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.