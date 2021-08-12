Лавров счел позорной позицию Запада по Крыму

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.

«Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция наутро растоптала», – сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, но «они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала».

«Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма», – заключил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».