Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости COVID

Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса составила 83%

Эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что «Спутник V» демонстрирует «наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом», и «последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили», передает ТАСС.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург заявил, что отсроченные нежелательные реакции от вакцины «Спутник V» исключены, препарат «не является живой вакциной».

Также он сообщил, что доклинические испытания назальной версии «Спутника V» завершились, разработчики готовятся к клиническим исследованиям, «но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено».

«Все испытания должны пройти по полной программе – с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей», – добавил Гинцбург в интервью «Известиям».

По его словам, назальная вакцина – «это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость».

Гинцбург ожидает, что финансировать исследования будут московские власти, так как «Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты».

Вместе с тем он отметил, что говорить о победе над коронавирусом рано, о вирусе пока не все известно, хотя для изучения «задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные», передает РИА «Новости».

Ученые на данный момент знают, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, это способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.

При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя.

Гинцбург также отметил, что это заболевание «в 70% случаев не проходит бесследно», наблюдаются «большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода».

Ранее в Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V».

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