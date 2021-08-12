Проценко заявил о снижении числа заболевших коронавирусом в России

В Литве непривитым от COVID-19 запретили посещать ТЦ, кафе и рестораны

Правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, они вступят в силу с 13 сентября, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.

«Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19... Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости, а также на мероприятия в помещении», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что людям старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях.

Чтобы получить доступ к услугам, людям необходим «паспорт возможностей», который выдается привившимся от коронавируса или переболевшим, или его европейский эквивалент. Отрицательный тест ПЦР также будет действителен в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым придется платить за это самим.

Правила вступят в силу 13 сентября.

На портале отмечается, что правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, не являющимися жизненно важными.

Людям без сертификатов об иммунитете разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1500 квадратных метров и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек.

Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.

По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила.

В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.

В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.