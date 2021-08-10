За сутки в России выявили 21,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1811, Москве – 1639, Московской области – 1309.

Всего в стране выявлено 6 491 288 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 788 710 человек, из них 18 729 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 166 442 человека.

Накануне, 9 августа, в России выявили 22 160 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 782.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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