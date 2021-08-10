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Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
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МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
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Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
«Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС.
«Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко.
По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он.
«Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».
«Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против украинского футболиста Зозули
Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Лукашенко ответил на угрозу ЕС закрыть транзит белорусских удобрений
Минск готов переправить белорусские калийные удобрения в порты Мурманска на фоне угроз Евросоюза, в частности, Литвы перекрыть транзит удобрений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас хотят попасть [выстрелить себе] в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики подчеркнул, что Западу не стоит браться за санкционные «топоры и вилы».
«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня – то, что на слуху, – события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно.
«Тогда очень широко обсуждался вопрос [о том, чтобы] не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», – сказал президент. По его словам, выборы можно было бы перенести, «но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно».
«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось», – заявил Лукашенко.
Помимо этого, на встрече с журналистами и общественниками президент Белоруссии отметил, что завершился первый этап работы Конституционной комиссии республики.
«Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам – на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. «Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», – сказал он.
Также Лукашенко объявил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы «сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив». Это было бы невозможно без консолидации общества, подчеркнул он.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.
В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.
В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.
На Украине назвали темы переговоров Зеленского и Байдена
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий – экономика», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Также он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты на рассмотрение американской стороны.
«По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США планируется на конец августа.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
В Госдуме объяснили планы запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«В любой стране есть отморозки, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на русском языке. Поэтому запрет будет касаться не только Киргизии, но и других государств», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это очень хорошая инициатива. Будучи председателем комитета, я изначально сформулировал это предложение, после чего наш комитет внес его на рассмотрение в Госдуму», – отметил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
При этом Калашников заметил, что запрет на въезд в Россию будет касаться не только граждан Киргизии, притесняющих русскоговорящих граждан, но и других государств. «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине. Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским», – пояснил депутат.
В то же время Калашников уверен, что такая мера не будет распространяться, например, на президента Украины Владимира Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – объяснил он.
Собеседник уверен, что в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец». «Но списки таких людей будут направлены в Главное управление по миграции МВД России, которое будет заниматься этим вопросом», – заключил Калашников.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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