Военнослужащий ВСУ предупредил о готовящихся провокациях против ЛНР Украинские силовики обстреляли минами окраины Донбасса 9 июля 2021, 22:00 Текст: Дарья Григоренко

Украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «В 19.55 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Сигнальное. Выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров», – уточнил представитель ведомства, передает РИА «Новости». Ранее в ЛНР заявили, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели. Накануне украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Фото: Наталия Назарук/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику» 9 июля 2021, 03:53

Фото: ВМС ЗС України/Facebook

Текст: Антон Антонов

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины. В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook. Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС. Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы. Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили». «Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС. Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма. В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России 9 июля 2021, 12:05 Текст: Евгения Шестак

Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет. «Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета. По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать. «Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга». Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО 8 июля 2021, 16:05

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT. «Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. «Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер. Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Украина купит у Британии подержанный ледокол 9 июля 2021, 14:31 Текст: Алина Назарова

Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Украинский кабмин 7 июля объявил о выделении средств на закупку ледокола для антарктических экспедиций и исследований Мирового океана. Речь идет о бывшем флагмане британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 миллионов. Теперь соответствующее решение должно быть утверждено Верховной радой и окончательно принято правительством страны. Судно эксплуатируется уже более 30 лет, его спуск на воду состоялся в 1990 году. Однако, как отмечает Дикий, ледокол может прослужить еще пару десятков лет. «По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых. … Корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого года», – заявил Дикий. Между тем издание Defense Express отмечает, что цена в 5 млн долларов – лишь «вершина айсберга». «Кроме собственно небольшой выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы средства на его доставку на Украину, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт», – указывает издание. Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России 9 июля 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Североатлантический альянс прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в организации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, украинская сторона осознает, что «так функционирует политика». Дипломат также заявил, что Украину не надо упрекать в недостатке реформ. Он отметил, что страна провела «достаточно» преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам НАТО. «Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции», – заключил министр. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет. При этом экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. Напомним, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2» 9 июля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт. «Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения. «Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ. Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются. «Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Мэрия Киева решила снести памятный знак в честь дружбы с Москвой 8 июля 2021, 14:15

Фото: VladDonskoy/wikimapia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов, сообщила пресс-служба горсовета. «По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии Киева. В горсовете отметили, что памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве. «Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение», – заявил во время сессии депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук. В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Тем временем в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД