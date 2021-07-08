Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен Власти Украины захотели ввести санкции против сына Лукашенко Украинских силовиков обвинили в минировании сельхозугодий в Донбассе 8 июля 2021, 22:21 Текст: Дарья Григоренко

Украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «На сельскохозяйственных полях вблизи населенного пункта Мироновский боевики 11-го батальона (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) установили 75 противотанковых мин ТМ-62», – пояснил Филипоненко, передает РИА «Новости» Ранее в ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.

Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Мария Бобылева

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Фото: Наталия Назарук/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства. Украинских журналистов возмутило поведение главы Минобороны Украины во время учений 6 июля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана, над головой которого во время военных учений See Breeze несли зонт, вызвало возмущение. В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины посетил один из военных кораблей. Украинских журналистов поразило, что глава Минобороны Таран не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несет его помощник, сообщает «Царьград». Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране, пишут авторы канала «Украинский формат». Как отметили журналисты, министр обороны Украины – «очередное истинное олицетворение команды Зе – без кортежей и помощников с зонтиками». Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. Россия допустила участие США в урегулировании на Украине 6 июля 2021, 11:30

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. На Украине разработали новую парадную обувь для женщин-военнослужащих 7 июля 2021, 16:08 Текст: Евгения Шестак

Минобороны Украины разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду в День независимости на фоне скандала из-за туфель на каблуках, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. «Мы разработали в течение прошлой недели новый образец туфель. Во-первых, у них есть шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы. Во-вторых, наличие шнуровки позволяет учитывать разную полноту стопы у людей... И мы сделали намного меньшим каблук. Я надеюсь, что мы в течение ближайшего времени сможем изготовить эту экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектации именно этой «коробки» женщин-военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» Тарана. По его словам, при положительном опыте использования этой обуви Минобороны примет ее на обеспечение для остальных женщин-военнослужащих. Также Таран добавил, что после общения с участницами военного парада выяснил, что парадная обувь у них действительно неудобная. «Сейчас после разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что, во-первых, эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы. Во-вторых, у них действительно высокий каблук, не позволяющий комфортно идти женщине в строю», – сказал он. При этом министр указал, что приказ о парадной форме женщин-военнослужащих, в том числе туфлях на каблуке, был принят еще в 2017 году. Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Министр обороны Андрей Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца.