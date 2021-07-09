Российский космонавт рассказал о попытке мошенников под видом Сбербанка обмануть его

|
9 июля, пятница | Последнее обновление — 15:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России обвинили США в гибели мирных жителей в Кандагаре
Разделы
Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии.
Подробности...
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев.
Подробности...
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
Подробности...
Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Российский космонавт рассказал о попытке мошенников под видом Сбербанка обмануть его
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Мошенники под видом сотрудников Сбербанка попытались обмануть космонавта Олега Новицкого, однако у злоумышленников ничего не получилось.
О своем опыте общения с телефонными мошенниками Новицкий рассказал с борта Международной космической станции (МКС) в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.
«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», – передает слова космонавта РИА «Новости».
Cyber Polygon – международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тыс. рублей.
Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
|
|
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
|
|
Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса.
По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости».
Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса.
«Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель.
На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек.
Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил.
США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
|
|
Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
AliExpress захотел помириться с пермяком, у которого по ошибке списал 100 тыс. рублей
AliExpress решил заключить мировое соглашение с жителе Перми, который судится с компанией из-за ошибочного списания у него 100 тыс. рублей за дешевые резиновые перчатки, сообщили в Кировском райсуде города.
«Суд вышел в предварительное заседание, оно было отложено для поиска ответчика. После выхода из зала судебных заседаний от ответчика поступил проект мирового соглашения, в котором он признает сумму заявленного иска и согласен возместить ее истцу. Этот проект направлен истцу», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
В случае, если стороны достигнут мирового соглашения, его утвердят определением суда, пояснили там. Предварительное заседание назначено на 28 сентября.
Пермяк подал в суд на AliExpress после списания с его кредитки за пару резиновых перчаток 109 тыс. рублей, покупка была совершена еще осенью 2019 года.
Покупатель отказался от сделки и «открыл спор» с магазином, продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов 75 килограммов, потому выросла стоимость.
Полтора года россиянин пытался вернуть списанные деньги, но его действия ни к чему не привели, а на списанные с кредитки средства начислялись проценты, и ему приходилось оплачивать задолженность. Кроме того, мужчине потребовалось нанять юриста, чтобы обратиться в суд и подготовить документы для разбирательства.
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
|
|
Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден оценил ущерб американскому бизнесу от атаки хакеров на Kaseya
Хакерская атака на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа») причинила минимальный ущерб американскому бизнесу, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Утром наша команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, предоставила мне обновленные данные. Она [кибератака], судя по всему, нанесла минимальный урон бизнесу США, но мы все еще собираем информацию об атаке в ее полном объеме», – приводит ТАСС ответ Байдена вопрос о возможных ответных действиях Вашингтона.
«Я смогу сказать больше на эту тему в течение нескольких следующих дней, мы получаем более детальную информацию», – добавил Байден.
Ранее во вторник Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России.
В воскресенье Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
В Республиканской партии США отреагировали на сообщения о кибератаке
Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии США, говорится в заявлении главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса.
«На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex. Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии», – приводит ТАСС слова Уолтерса, переданные Bloomberg.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
«Одноклассники» определили самые любвеобильные города России
Ко Дню семьи любви и верности социальная сеть «Одноклассники» выяснила, в каких городах наибольшее количество пользователей, публично состоящих в отношениях.
«Одноклассники» составили рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях – на основе открытых данных пользователей, указавших в своём профиле в ОК статус «в отношениях» или «в браке». В основу изучения вошли данные на июль 2021 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В топ-10 городов с наибольшим количеством пар вошли Москва (18,3%), Барнаул (11%) и Белгород (10,8%). Также в этот список вошли: Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%).
При этом рейтинг городов, где меньше всего доля пользователей с публичными отношениями, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%). В этом рейтинге также оказались: Уфа (6,4%), Екатеринбург (6,8%), Самара (7,1%), Краснодар (7,5%), Нижний Новгород (7,6%), Ростов-на-Дону (7,7%) и Саратов (8%).
Совместно с исследовательским центром ResearchMe Одноклассники провели опрос среди пользователей рунета о том, как часто создаются романтические отношения онлайн и доверяют ли пары друг другу в соцсетях. Выяснилось, что 12% респондентов знакомятся через соцсети и ходят на свидания. 18% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение. При этом 17% опрошенных рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. При этом 35% считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% — что это отличная возможность обрести крепкие отношения. 15% опрошенных уже нашли своего постоянного партнёра через соцсети.
Одноклассники также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнёр. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов.
Во время опроса 48% респондентов рассказали, что День семьи, любви и верности – отличный повод еще раз напомнить второй половине о своих чувствах.
В работе TikTok произошел глобальный сбой
В ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальной сети TikTok, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции, Италии, Германии, Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США. Сообщившие о сбоях пользователи в основном испытывают трудности с просмотром видео, передает ТАСС.
Напомним, 29 июня пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google. В тот же день сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел в 24 июня. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram.
Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Перед этим пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.
Рогозин рассказал об угрозе столкновения МКС с неизвестным космическим объектом
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможности столкновении Международной космической станции (МКС) с космическим объектом.
«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом «UNKNOWN» прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом «UNKNOWN» прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4.584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11», – сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, Хьюстон увидел угрозу сближения МКС в четверг с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью.
«10^-5 – порог, когда наступает время нервничать.
Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», – сообщил глава Роскосмоса.
Напомним, в мае в «ЦНИИмаш» рассказали, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.
На МКС снова попытались найти место утечки воздуха
Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», следует из переговоров космонавтов с Землей.
Переговоры транслировало НАСА. Из них следует, что накануне Петр Дубров открыл люк в промежуточную камеру и обследовал ее с использованием течеискателя. Однако обнаружить место утечки воздуха опять не удалось, передает РИА «Новости».
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года была найдена первая трещина в промежуточной камере, в марте 2021 года ее заделали. Позднее обнаружилась и была заделана вторая трещина, но утечка воздуха продолжилась. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт.
Рогозин назвал сроки запуска модуля «Наука»
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» запустят на ракете «Протон-М» 21 июля, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск – 21 июля, резервные даты – 22 и 23 июля», – написал он в своем Telegram-канале.
С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планировался 15 июля.
Однако многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции был возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо было устранить замечание.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США
Те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что на прошлой неделе предположительно «связанная с Россией» хакерская группировка Cozy Bear якобы взломала Национальный комитет республиканской партии США.
Рябков отметил, что в США «немало тех, кому перспектива хотя бы относительной стабилизации российско-американских отношений претит, кому такая перспектива представляется нежелательной». «Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, из-за «отсутствия фантазии» у авторов подобных материалов им «приходится» использовать «вторсырье». «В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все», – констатировал замминистра.
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Роскосмос счел нулевой возможность столкновения МКС с космическим мусором
Космический мусор, который в четверг пройдет вблизи МКС, не представляет опасности, маневр уклонения проводиться не будет, сообщили в Роскосмосе.
«По уточненным данным, некаталогизированный объект «космического мусора», который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16.16 мск, опасности не представляет», - говорится в сообщении.
«Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Напомним, в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможности столкновении Международной космической станции (МКС) с космическим объектом. «Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», – сообщил он.
|
|