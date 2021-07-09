Попова заявила о локальных мутациях коронавируса в России

Локальные мутации коронавируса в больших агломерациях наблюдаются в России, но они не влияют на течение эпидемического процесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По поводу того, есть ли у нас российские штаммы. Мы, конечно же, видим в больших агломерациях свойственные большому количеству выделенных штаммов определенные изменения. Но эти изменения не носят никакого характера эпидемически значимого. То есть они не влекут за собой какие-либо изменения в тяжести, течении, в скорости передачи и т. д.», – сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, случаев заражения новым штаммом коронавируса «эпсилон», обнаруженным в Калифорнии, в России нет. Попова отметила, что каждая такая мутация всегда в поле зрения ученых, в том числе в нашей стране.

Также Попова добавила, что в России по-прежнему выявлен только один случай заражения штаммом «дельта-плюс». «Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией», – сообщила она.

Попова подчеркнула, что ученые допускают возможность проявления «дельта-штамма» именно в жару. «Это пока гипотеза, которая требует проверки», – сказала она.

Ранее Попова заявила, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.

Вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.